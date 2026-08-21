Hỗ trợ tới 300% tiền lương cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định số 329/2026/NĐ-CP quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.
Theo Nghị định, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng là lực lượng nòng cốt, được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật có liên quan.
Lực lượng có nhiệm vụ tham mưu chính sách, pháp luật về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dự án công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật; Quản lý nhà nước về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật;...
Người thuộc biên chế lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng hoặc thuộc diện đãi ngộ, thu hút nhân tài, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và chế độ khác theo quy định của pháp luật, được xem xét hưởng hỗ trợ tăng thêm hàng tháng theo một trong các mức sau đây.
Mức 1, tối đa bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng đối với trường hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, có yêu cầu về trình độ, chuyên môn và kết quả công việc không thuộc diện quy định tại mức 2, mức 3 dưới đây.
Mức 2, tối đa bằng 200% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng đối với người trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ trong lĩnh vực tham mưu chiến lược về bảo vệ an ninh mạng hoặc dự án công nghệ chiến lược; trực tiếp thực hiện nhiệm vụ yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, tổ chức công tác huấn luyện, đào tạo bảo vệ an ninh mạng.
Đồng thời trực tiếp đấu tranh phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, phòng chống gián điệp mạng, khủng bố mạng, chiến tranh mạng, tội phạm mạng xây dựng, triển khai quy trình nghiệp vụ quan trọng có yêu cầu bảo mật, kỹ thuật cao; nghiên cứu, phát triển, vận hành, bảo vệ hệ thống, nền tảng, công cụ, giải pháp công nghệ chiến lược phục vụ bảo vệ an ninh mạng, giám sát, phân tích, đánh giá, cảnh báo sớm các nguy cơ đe dọa an ninh mạng quốc gia;...
Mức 3, tối đa bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng đối với người trực tiếp nghiên cứu, phát triển, làm chủ ứng dụng công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược hoặc công nghệ mới có tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia; trực tiếp nghiên cứu, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ, mô hình, đề án, dự án chiến lược có giá trị đột phá đối với bảo vệ an ninh mạng; thực hiện nhiệm vụ có yêu cầu bảo mật đặc biệt, cường độ đặc biệt cao, tự chủ ứng dụng, xử lý tình huống khẩn cấp 24/7 hoặc nhiệm vụ có ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Trường hợp người được hưởng hỗ trợ tăng thêm hàng tháng không áp dụng chế độ tiền lương theo hệ số lương hoặc pháp luật về tiền lương thay đổi căn cứ tính lương, mức hỗ trợ được xác định theo căn cứ tương ứng phù hợp với quy định của pháp luật về tiền lương, ngân sách nhà nước.
Người không thuộc biên chế nhưng được bố trí, sử dụng, giao nhiệm vụ hoặc ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được hưởng tiền công, thù lao, hỗ trợ chi phí trực tiếp, hợp lý, cần thiết và chế độ khác phù hợp với trình độ chuyên môn, tính chất nhiệm vụ, mức độ đóng góp, kết quả thực hiện nhiệm vụ, theo thỏa thuận, hợp đồng, quyết định giao nhiệm vụ hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Trường hợp một người đồng thời đáp ứng điều kiện hưởng nhiều mức hỗ trợ tăng thêm hàng tháng hoặc nhiều chính sách hỗ trợ, đãi ngộ có cùng tính chất, mục đích thì chỉ được hưởng một mức cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Khoản hỗ trợ hàng tháng được trả cùng kỳ lương; không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và được miễn thuế thu nhập cá nhân cùng các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.
Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Điều này được bảo đảm từ ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
Nghị định quy định đối tượng thuộc diện đãi ngộ, thu hút nhân tài trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực quản lý, chỉ huy, nghiên cứu, phát triển và hợp tác quốc tế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
Căn cứ phẩm chất, năng lực, trình độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng lực lượng, đối tượng thuộc diện đãi ngộ, thu hút nhân tài được xem xét bố trí, sử dụng vào vị trí việc làm phù hợp; được quy hoạch, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, giao đề án, giao nhiệm vụ trọng điểm, biệt phái, luân chuyển hoặc tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
Đối tượng có thành tích đặc biệt xuất sắc, năng lực nổi trội, có sản phẩm, công trình hoặc kết quả công tác có giá trị cao được ưu tiên xem xét đưa vào diện trọng dụng, giao nhiệm vụ quan trọng, chiến lược hoặc xem xét tiếp tục áp dụng cơ chế, chính sách phù hợp theo quy định của pháp luật.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8.
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