3 mẫu máy lọc không khí độc lạ đáng tham khảo hè này

Thời tiết mùa hè nắng nóng, mọi người thường có xu hướng ở trong nhà nhiều hơn. Cộng với việc bật điều hòa nhiệt độ nên nhiều người chọn đóng kín cửa suốt cả ngày dài, không khí không được luân chuyển khiến căn nhà trở nên ngột ngạt, nóng nực và dễ ô nhiễm hơn. Do đó, chất lượng không khí trong nhà đã và đang trở thành mối quan tâm lớn của nhiều gia đình.

Hiện nay, máy lọc không khí có nhiều loại với nhiều mức công suất khác nhau tương ứng với từng diện tích cần lọc khí, nên khi mua, người dùng cần chú ý chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và diện tích sử dụng. Các gia chủ chú ý để máy trên bề mặt phẳng, ổn định, chắc chắn, tránh ánh sáng trực tiếp, tránh để gần các thiết bị làm mát hoặc gia nhiệt; giữ máy cách tường khoảng 90cm về cả hai phía, tránh khí xả ra hòa vào không khí làm bẩn tường.

Về vấn đề vệ sinh máy, các chuyên gia khuyên người dùng nên làm vệ sinh máy định kỳ một tháng một lần hoặc có thể vệ sinh sớm hơn nếu khu vực lọc khí hay bộ lọc bị nhiễm bẩn nhiều. Các bộ phận cần làm vệ sinh gồm bồn nước, bộ lọc thô (dùng máy hút bụi); khay nước, nắp khay (rửa bằng nước sạch), thân máy (dùng vải mềm lau bề mặt thân máy); bộ phận cảm biến bụi (bằng chổi cọ). Hệ thống màng lọc đã cũ cũng cần được thay thế theo thời gian quy định của nhà sản xuất, hoặc có thể sớm hơn.

STARKVIND - IKEA

Trong vài năm qua, thương hiệu nội thất Thụy Điển đã lấn sân sang lĩnh vực điện tử và thiết bị gia dụng và Starkvind là bước đột phá đầu tiên vào lĩnh vực mà ngày nay được gọi là “Smart Air”. Chúng ta đã thấy rất nhiều máy lọc không khí mới được thiết kế để định hướng và giám sát chất lượng không khí trong các gia đình và văn phòng nhỏ, vì vậy đội ngũ thiết kế của Ikea đã rất nhạy bén khi theo xu hướng này.

Bạn có thể mua Starkvind ở hai phiên bản khác nhau: một khối tròn độc lập gợi lên những chiếc loa mang đậm tính décor của Bang & Olufsen, hoặc được tích hợp vào một chiếc bàn tròn. Thiết bị mới này cũng có thể được tích hợp vào hệ sinh thái nhà thông minh đang phát triển của Ikea, hiện bao gồm rèm, bóng đèn và loa có động cơ. Cả hai mẫu đều có màu đen hoặc trắng, với chân gỗ màu tối và sáng phù hợp với mặt bàn.

Điều thú vị về thiết bị hình tròn này là cách tiếp cận đa chức năng của nó. Bộ lọc kép trong hệ thống của Ikea thu được cả các hạt lớn và nhỏ, từ bụi đến phấn hoa. Có tùy chọn bổ sung một bộ lọc khí carbon khác để loại bỏ nhiều phân tử không mong muốn hơn, bao gồm mùi nấu ăn và vô số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi xâm nhập vào ngôi nhà hiện đại. Quạt có năm tốc độ và có thể được chuyển sang chế độ tự động, sẽ đặt tốc độ quạt theo mức độ ô nhiễm hiện tại.

DYSON ZONE™ - DYSON

Dyson Zone™ là bước tiến đầu tiên của Dyson trong việc phát triển các thiết bị đeo công nghệ. Trên thực tế, đây là bộ sản phẩm tai nghe giúp ngăn chặn các tác nhân gây ô nhiễm ở đô thị, bao gồm khí thải, chất gây dị ứng và vật chất dạng hạt, đồng thời giúp loại bỏ các tiếng ồn không mong muốn với khả năng khử tiếng ồn tiên tiến, mang đến âm thanh tinh khiết, chân thực.

Không giống như khẩu trang, thiết bị này mang lại nhiều luồng không khí trong lành mà không cần tiếp xúc với mặt. Các chi tiết chạm khắc trên mặt trong tấm che mặt giúp đảm bảo luồng không khí tinh khiết được giữ gần mũi, miệng và hạn chế làm loãng không khí nhiều nhất có thể bởi các luồng không khí ngược hướng từ bên ngoài. Dyson Zone™ đồng thời mang đến âm thanh phong phú, đa chiều và giảm thiểu tiếng ồn không mong muốn nơi đô thị nhờ tính năng khử tiếng ồn chủ động tiên tiến (ANC), sự khác biệt giữa âm lượng được giảm thấp, đáp ứng tần số trung tính, giúp mô phỏng tính chân thực của âm thanh như mong muốn.

Giống như tất cả các sản phẩm khác của Dyson, tai nghe thanh lọc không khí Dyson Zone™ đã được thử nghiệm trong các điều kiện khắc nghiệt khác nhau – trong các không gian kín được kiểm soát nhiệt độ, thử nghiệm thả rơi, thử nghiệm độ mòn vật liệu... Các kỹ sư thử nghiệm chuyên môn tại Trung tâm Phát triển Dyson Malaysia cũng đã đưa thiết bị vào thử nghiệm tại các môi trường khí hậu nóng bức và độ ẩm cao hơn so với thử nghiệm tại Vương quốc Anh.

PURICARE AEROTOWER - LG

LG cứ ra mắt máy lọc không khí mới là lại khiến mọi người bất ngờ vì toàn những thiết kế độc lạ, tính năng thú vị hiếm thấy. Điển hình mới đây là chiếc máy lọc không khí kết hợp quạt PuriCare AeroTower với vẻ ngoài nhìn thoáng qua, khách hàng sẽ khó đoán sản phẩm dùng để làm gì. Đây được LG gọi là thiết kế nghệ thuật khí động học (Aerodynamic) Gió Thung Lũng, tức là mô phỏng lại làn gió thổi qua 2 sườn núi, vừa mát mà vừa dễ chịu, êm ái chứ không bị giật như quạt cây thông thường.

LG đã nâng tầm khả năng làm sạch không khí bằng cách kết hợp hệ thống lọc 3 bước với hệ thống đèn diệt khuẩn UVnano. Nhờ đó mà máy xử lý tốt bụi siêu mịn kích thước 0.3microns. Để so sánh, hầu hết máy lọc không khí hiện nay chỉ lọc được bụi mịn PM2.5 hoặc kích thước lớn hơn, trong khi chính những loại bụi siêu mịn PM1.0 hoặc nhỏ hơn nữa mới thực sự nguy hiểm khi xâm nhập vào cơ thể người. Hệ thống lọc của máy có thể tháo rời, bên trong là 3 bộ lọc gồm 1 bộ lọc thô, 1 bộ lọc HEPA lọc bụi siêu mịn và 1 bộ lọc khử mùi. Riêng về hệ thống đèn UVnano, nó dùng để loại bỏ vi khuẩn bám lên các cánh quạt trong quá trình sử dụng.

Là dòng sản phẩm cao cấp tính đến thời điểm hiện tại của hãng nên tất nhiên LG còn tích hợp rất nhiều tính năng thông minh, tiện lợi vào LG PuriCare AeroTower. Đầu tiên là công nghệ tiếng ồn thấp với khả năng tạo luồng gió tự nhiên, êm ái dễ chịu hơn nhiều quạt hở cánh thông thường. LG PuriCare AeroTower cũng tích hợp Wifi để điều khiển và theo dõi hoạt động qua ứng dụng LG ThinQ. Bạn có thể hẹn giờ bật tắt, tạo lịch hoạt động, tăng giảm tốc độ gió, chuyển chế độ và xem chất lượng không khí theo thời gian thực ngay trên app, rất tiện lợi.

Với thực trạng dân số thành thị trên toàn thế giới không ngừng gia tăng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng trên toàn cầu cứ 10 người thì có 9 người đang phải hít thở bầu không khí vượt quá giới hạn ô nhiễm theo quy định của WHO. Bên cạnh đó, ước tính rằng, có hơn 100 triệu người, tương đương khoảng 20% dân số châu Âu, đang tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài trên mức quy định của WHO.