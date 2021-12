3 nhà đầu tư cá nhân chi hơn 1.409 tỷ đồng mua cổ phần PTI

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sở hữu.

Cụ thể, VNPost đưa 18.225.648 cổ phần PTI ra bán đấu giá với giá khởi điểm 47.310 đồng/cổ phần.

Kết quả, toàn bộ 18.225.648 cổ phần được bán hết cho 3 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 77.341 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị thu về hơn 1.409 tỷ đồng. Thời gian nộp tiền mua từ 18/12 đến 24/12/2021. Giá đấu thành công cũng cao hơn 63,5% so với giá khởi điểm mang ra chào bán.

Đáng chú ý, trên thị trường cổ phiếu PTI hiện giao dịch quanh mức 51.400 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 66,6% giá đấu thành công bình quân và mức giá này mức giá này cũng đã tăng 115,48% so với thời điểm đầu năm 2021, từ vùng giá 21.500 đồng.

Ngay sau thông tin VNPost thoái vốn, một loạt lãnh đạo cùng người nhà cũng đăng ký bán cổ phiếu gồm: bà Lưu Phương Lan - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 7.450 CP, chiếm 0,01%, nhằm nhu cầu cá nhân theo phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch từ ngày 20/12/2021 đến ngày 14/01/2022.

Bà Phạm Thị Phương Anh, vợ ông Nguyễn Hữu Thắng - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán hết 6.720 CP, chiếm 0,01%, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân theo phương thức giao dịch khớp lệnh. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch từ ngày 21/12/2021 đến ngày 19/01/2022.

Ông Nghiêm Xuân Thung, cha ông Nghiêm Xuân Thái - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 4.536 cổ phiếu, chiếm ệ 0,01%, theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 13/12/2021 đến ngày 11/01/2022.

Được biết, PTI được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính của PTI là: Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc, chiếm 37,32%; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chiếm 22,67% và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect, chiếm 16,44%.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021 của Vndirect, tính đến ngày 30/9/2021, VNDirect ghi nhận khoản đầu tư vào cổ phiếu PTI có giá trị hợp lý ở mức 592,7 tỷ đồng - trong khi giá gốc là 458,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, PTI báo lãi hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021 đạt 198,73 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ (163 tỷ đồng) là do lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản tăng, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ.

Năm 2021, PTI đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 208 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện của năm 2020. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 96% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý 3/2021, tổng tài sản của PTI đạt 8.450,5 tỉ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm (7.767 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng thêm gần 100 tỷ lên 392 tỷ đồng; 828 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; 26 tỷ quỹ đầu tư phát triển;

Đáng chú ý, trong quý 3, danh mục chứng khoán kinh doanh của PTI ghi nhận giá trị đạt 121,6 tỉ đồng, tăng 21 lần so với hồi đầu năm (5,7 tỷ đồng).