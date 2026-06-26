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Nhóm hàng điện tử đóng góp hơn 38% kim ngạch xuất khẩu

B Bạch Dương

Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu nhóm máy vi tính; sản phẩm điện tử, linh kiện cùng nhóm hàng điện thoại các loại... chiếm lần lượt 26% và 12,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tương đương 38,2% tổng giá trị xuất khẩu...

Ảnh minh hoạ: VNA.
Ảnh minh hoạ: VNA.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng chủ yếu do nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,36 tỷ USD, cùng điện thoại các loại và linh kiện tăng 536 triệu USD. 

Cụ thể, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch xuất khẩu 13,39 tỷ USD trong tháng 5. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này đạt 56,19 tỷ USD, chiếm khoảng 26% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 17,77 tỷ USD.

Các thị trường xuất khẩu chủ lực của nhóm hàng này tiếp tục là những trung tâm tiêu thụ và sản xuất công nghệ lớn trên thế giới. Hoa Kỳ dẫn đầu với kim ngạch 22,54 tỷ USD, tăng 54,9%, tương ứng tăng thêm 7,99 tỷ USD.

Tiếp theo là Trung Quốc đạt 8,82 tỷ USD, tăng 33,4%; Hồng Kông đạt 5,32 tỷ USD, tăng 45,4%; Hàn Quốc đạt 3,87 tỷ USD, tăng 11,9%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Mexico đạt 1,16 tỷ USD, tăng tới 183% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 750 triệu USD.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng 2025 và 5 tháng 2025 - Nguồn: Cục Hải quan.
10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng 2025 và 5 tháng 2025 - Nguồn: Cục Hải quan. 

Đối với nhóm điện thoại các loại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5/2026 đạt 5,09 tỷ USD, tăng 11,8% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, nhóm hàng này mang về 26,37 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 3,96 tỷ USD.

Các thị trường xuất khẩu điện thoại và linh kiện lớn nhất của Việt Nam gồm Trung Quốc với kim ngạch 5,78 tỷ USD, tăng 30,1%; Hoa Kỳ đạt 4,56 tỷ USD, tăng 3,7%; Liên minh châu Âu (EU-27) đạt 3,45 tỷ USD, tăng 10,7%; và Hàn Quốc đạt 2,61 tỷ USD, tăng tới 87,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về kim ngạch nhập khẩu, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng tiếp tục giữ vai trò áp đảo trong cơ cấu nhập khẩu. Trong tháng 5/2026, Việt Nam nhập khẩu 21,37 tỷ USD nhóm hàng này, tăng 13,9% so với tháng trước, tương ứng tăng thêm 2,61 tỷ USD.

10 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam trong 5 tháng 2025 và 5 tháng 2026 - Nguồn: Cục Hải quan.
10 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam trong 5 tháng 2025 và 5 tháng 2026 - Nguồn: Cục Hải quan. 

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 88,22 tỷ USD, tăng tới 57,1% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 32,05 tỷ USD.

Các thị trường cung cấp máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lớn nhất cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục là những trung tâm sản xuất công nghệ hàng đầu châu Á. Trung Quốc đứng đầu với kim ngạch 31,55 tỷ USD, tăng 65,4% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 12,47 tỷ USD.

Hàn Quốc xếp thứ hai với 24,02 tỷ USD, tăng 64,4%, tương ứng tăng 9,41 tỷ USD. Đài Loan đạt 14,2 tỷ USD, tăng 69,5%, tương ứng tăng 5,82 tỷ USD, trong khi Nhật Bản đạt 4,26 tỷ USD, tăng 37,1%, tương ứng tăng 1,15 tỷ USD.

Về nhóm điện thoại các loại và linh kiện, kim ngạch nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm đạt 26,37 tỷ USD, tăng khoảng 3,96 tỷ USD so với 22,41 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. 

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