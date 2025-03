5 ghế ngồi ô tô cho trẻ mà phụ huynh nên tham khảo

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, từ ngày 1/1/2026, trẻ dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh lo lắng và gấp rút tìm mua ghế an toàn cho con. Ghi nhận tại nhiều cửa hàng và sàn thương mại điện tử, nhu cầu tìm mua ghế ô tô trẻ em tăng đột biến những ngày gần đây.

Đại diện cửa hàng Vinaquick (Hoàng Văn Thái, Hà Nội) cho biết trước đây mỗi tháng cửa hàng chỉ bán ra từ 30 - 40 chiếc ghế ô tô trẻ em, nhưng nay doanh số tăng đột biến, lên tới cả trăm chiếc mỗi tháng. Dự báo nhu cầu sẽ còn tăng mạnh.

Theo khảo sát từ Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam Protec, tại Việt Nam hiện có khoảng 10 nhãn hàng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, với 47 sản phẩm, phổ biến nhất là dành cho đối tượng dưới 36kg. Cùng với đó, ghế trẻ em trên thị trường hiện chủ yếu có hai loại, sử dụng ISOFIX hoặc cài bằng đai an toàn của xe (với xe không có ISOFIX). Giá bán từ 2 - 3 triệu đồng cho tới hơn 10 triệu đồng.

PGS.TS Lý Hùng Anh, chuyên gia thuộc Hội đồng Kỹ thuật ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá xe mới của Đông Nam Á), cho biết trên thế giới có hai bộ tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô gồm: Tiêu chuẩn kỹ thuật số 44 của Ủy ban Kinh tế châu Âu (R44) và tiêu chuẩn kỹ thuật số 129 của Liên hợp quốc (R129). Nếu tiêu chuẩn R44 phân loại thiết bị dựa trên cân nặng và độ tuổi của trẻ thì tiêu chuẩn R129 phân loại dựa trên chiều cao, giúp đơn giản hóa việc lựa chọn ghế cho cha mẹ.

Tại Việt Nam, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, để tạo thuận lợi và đảm bảo tính khả thi khi áp dụng, về cơ bản quy chuẩn sẽ áp dụng song song quy định tại cả hai tiêu chuẩn R44 và R129. Trong tương lại, lộ trình có thể sẽ chuyển đổi theo hướng chỉ áp dụng tiêu chuẩn R129, bởi tiêu chuẩn này an toàn nghiêm ngặt hơn với các yêu cầu bổ sung về thử nghiệm va chạm bên hông, bắt buộc ngồi quay đầu về phía sau cho trẻ dài thời gian hơn so với tiêu chuẩn R44.

JOIE STEADI COAL

Joie là thương hiệu ghế ngồi trẻ em đến từ Anh Quốc. Đây là thương hiệu tiên phong đáp ứng tiêu chuẩn I-Size - quy định an toàn mới của châu Âu dành cho ghế ngồi ô tô trẻ em. Bên cạnh ghế ngồi ô tô, Joie còn được nhiều người tiêu dùng biết đến bởi các sản phẩm như nôi em bé Joie, xe đẩy cho bé,...

Ghế ngồi ô tô Joie Steadi Coal với tư thế quay ghế về sau được dùng cho bé từ sơ sinh đến dưới 4 tuổi (tương đương < 18 kg), còn ghế Joie với tư thế quay ghế về trước sẽ phù hợp với bé từ 1 đến 4 tuổi (tương đương từ 9 - 18 kg). Ghế có đệm đầu có thể điều chỉnh độ cao theo từng giai đoạn phát triển của trẻ, ba mẹ có thể điều chỉnh đệm đầu khi bé lớn dần lên. Đệm của ghế ngồi ô tô Joie Steadi Coal dễ dàng tháo rời và giặt sạch, giúp giữ vệ sinh cho bé.

Với 4 chế độ ngả lưng, đai cài an toàn 5 điểm cùng với hệ thống bảo vệ bé khỏi chấn động từ 2 bên cùng với chất liệu cao cấp êm dịu, sản phẩm này hoàn toàn xứng đáng với số tiền mà bố mẹ phải chi trả.

Giá tham khảo: 2.815.000 đồng trên trang joiebaby.vn.

ZARACOS AROMA 7196

Zaracos là thương hiệu ghế ngồi ô tô cho bé nổi tiếng ở Mỹ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Với lợi thế giá rẻ hơn so với nhiều dòng ghế ngồi ô tô cho bé trên thị trường, sản phẩm Zaracosvẫn đảm bảo được các chức năng cần có của một chiếc ghế ngồi xe ô tô an toàn dành cho trẻ em.

Zaracos Aroma 7196 đang là mẫu ghế ngồi xe ô tô được lòng nhiều bậc phụ huynh, sử dụng được cho trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi (25kg). Không chỉ thuyết phục bố mẹ bởi độ an toàn mà sản phẩm này còn có thiết kế hiện đại, sang trọng phù hợp với nhiều dòng xe ô tô hiện nay. Ghế có đệm đỡ đầu êm ái giúp nâng đỡ toàn diện từ xương sống, cổ, đầu tạo nên tư thế ngồi khoa học cho bé từ lúc nhỏ, từ đó bảo vệ hệ xương non nớt của bé, hạn chế vẹo lệch cột sống.

Hơn thế nữa, nhãn hàng cũng rất chú trọng đến sự thoải mái của bé khi ngồi trên ghế qua việc lựa chọn chất liệu đệm êm ái cùng với thiết kế không gian ngồi rộng rãi. Điều này giúp bố mẹ yên tâm cho con cùng di chuyển đi xa mà không lo bé khó chịu hay quấy khóc.

Giá tham khảo: 2.985.000 đồng trên trang zaracos.vn.

CHICCO UNICO ISOFIX 0-12Y

Chicco là thương hiệu chuyên sản xuất đồ dùng và các sản phẩm chăm sóc trẻ nhỏ đến từ Ý, ra đời năm 1958. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Chicco đã mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm chất lượng như: Sữa tắm gội, nước hoa trẻ em, xe đẩy, ghế ngồi ô tô...

So với các nhiều sản phẩm ghế ngồi ô tô hiện nay, Chicco Unico Isofix 0-12Y có mức giá cao hơn nhưng thời gian sử dụng lâu dài tới 12 năm cho chỉ 1 lần mua. Đây là một sản phẩm đáng để trang bị nếu gia đình bạn thường xuyên cho bé di chuyển bằng xe hơi.

Chất liệu chống shock EPS giúp hấp thu lực chấn rung, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng nếu xảy ra va đập từ hai phía. Linh hoạt điều chỉnh độ ngả theo 4 nấc khác nhau giúp cho bé nằm/ ngồi trong mọi tư thế để bé luôn thoải mái trong cả hành trình. Lòng ghế được thiết kế cực kỳ rộng rãi, đem lại không gian thoải mái cho bé. Ghế gọn gàng, phù hợp với hầu hết các loại xe hơi hiện nay, phần đệm ngồi và lưng ghế tháo lắp và giặt bằng máy dễ dàng.

Giá tham khảo: 8.490.000 đồng trên trang chicco.com.vn.

GRACO EXTEND2FIT CONVERTIBLE DAVIS 2015 8AQ00DVI

Ghế ngồi xe hơi cho bé Graco Extend2fit Convertible Davis 2015 8AQ00DVI đáp ứng chất lượng chuẩn ECE R44/04 (nhóm 0+/1/2) với 3 giai đoạn sử dụng cho bé từ sơ sinh đến 35kg. Đây là sự lựa chọn mang đến không gian an toàn và thoải mái cho bé khi đi xe ô tô cùng bố mẹ với tính năng chuyển đổi theo từng giai đoạn phát triển của bé con.

Ghế ngồi có bảng điều khiển mở rộng 4 vị trí tăng thêm tối đa thêm 5 inch (12,7cm) chỗ để chân cung cấp sự thoải mái và thay đổi thích hợp với từng độ tuổi. Đệm đỡ đầu có thể điều chỉnh tới 10 vị trí bằng 1 tay, dễ sử dụng. Đồng thời còn có khả năng hấp thụ các chấn động giúp bé giảm thiểu tối đa chấn thương trong trường hợp xảy ra tai nạn. Hệ thống đai cài Safe Adjust™ rất an toàn cho bé và đơn giản khi sử dụng.

Graco Extend2fit Convertible Davis là chiếc ghế ngồi xe cho bé tốt nhất tại Mỹ trong năm 2017 do các bậc phụ huynh bình chọn. Sản phẩm còn được nhãn hàng chăm chút đến các phụ kiện khác như khai để ly uống nước hay phần gác chân sao cho thoải mái cho các bé.

Giá tham khảo: 5.792.000 đồng trên trang snbshop.vn.

APRICA AIR GROOVE PLUS STRING RED 93502

Aprica là thương hiệu đến từ Nhật Bản, đã thành lập được 60 năm, với những dòng sản phẩm có chất lượng vượt trội như xe đẩy cho bé, địu, ghế rung, ghế ăn… Thương hiệu đã đạt được nhiều bằng sáng chế, đặc biệt là công ty thành lập hẳn một trung tâm nghiên cứu để thử nghiệm tác động của sản phẩm.

Ghế ngồi ô tô trẻ em Air Groove Plus String Red 93502 dành cho bé từ 9kg - 36kg, với 5 mức điều chỉnh chiều cao. Dây đai kích thước dài, dễ dàng điều chỉnh tùy thuộc vào chiều cao của trẻ nhỏ thay đổi ở từng giai đoạn. Thiết kế vị trí đỡ đầu vòm cung ôm sát cổ, hấp thu tối đa lực tác động, giảm rung lắc, mang đến cho bé yêu giấc ngủ sâu và ngon hơn khi đi đường xa. Kiểu dáng đặc biệt này cũng giúp tăng cường khả năng bảo vệ cho bé trước lực tác động từ hai bên.

Phần thân ghế 3D dày hơn với chất liệu có khả năng làm giảm áp lực và hỗ trợ vai, thắt lưng của bé. Chất liệu đệm thoáng khí, giảm rung và phân bổ đều trọng lượng cơ thể lên ghế ngồi.

Giá tham khảo: 4.900.000 đồng trên trang aprica.vn.