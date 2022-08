6 mẫu túi xa xỉ đầu tư sinh lời nhất năm 2022

Khác với những món đồ hạng trung, ưu điểm của túi xách xa xỉ là càng dùng càng đẹp, tất nhiên là nếu chủ sở hữu biết cách bảo quản cẩn thận. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, túi xách thuộc các phiên bản cũ còn đạt chất lượng cao cấp hơn hẳn phiên bản mới do nhiều yếu tố liên quan tới việc thiếu nguồn cung nguyên liệu, kỹ thuật chế tác, xưởng sản xuất... Ngoài ra, tâm lý muốn sử dụng những món đồ độc quyền, được tận tay sắm sửa những thứ mà không phải cứ có tiền là mua được, cũng là động lực thúc đẩy thị trường bán lại túi xách vintage.

Nhu cầu tăng cao dẫn tới nguồn cung khan hiếm, giá cả của những chiếc túi xách cũng vì thế mà ''leo thang''. Giá trung bình một chiếc túi Gucci Jackie vintage hiện đang là hơn 11 triệu đồng, tức là đã tăng 101% so với năm 2019. Còn chiếc Constance của Hermès có giá ''sang tay'' là gần 160 triệu đồng. Đồng hồ và đồ trang sức, cũng như túi xách là những vật phẩm có giá trị với mức biến động thấp (từ 2,5% đến 5% hàng năm) và mức giải ngân thấp. Đáng chú ý, đồng hồ Rolex và túi Chanel, có tỷ lệ thẩm định rất mạnh từ 200% trở lên. Chính tính biến động thấp này là một ưu điểm khiến người ta muốn đầu tư vào túi xách xa xỉ, nhất là trong tình hình kinh thế có nhiều bất ổn này.

Dựa trên việc khảo sát các nền tảng bán lại và chỉ số đánh giá toàn diện của Báo cáo mặt hàng bán lại xa xỉ (CLAIRE) được phát hành bởi cửa hàng bán lại phụ kiện, túi xách cao cấp tại Hoa Kỳ tháng 7/2022, chúng ta đã tìm ra một vài mẫu túi có giá trị bán lại tốt nhất từ các thương hiệu. Charles Gora, giám đốc điều hành Rebag cho biết: “Tỷ lệ % mức giá của một chiếc túi so với giá trị ban đầu càng cao thì mức độ quan tâm của thị trường với sản phẩm càng cao”.

HERMÈS’S MINI KELLY 20

Những chiếc túi Mini Kelly của Hermès được bán lại với mức giá cao khổng lồ, lên tới 167% so với giá trị ban đầu của chúng. Chính vì vậy những chiếc túi cực kỳ đáng mơ ước này đã đứng đầu danh sách “Những món đồ hiệu có giá trị bán lại ổn định” của The RealReal từ báo cáo mới nhất của công ty.

Dòng túi Kelly còn lâu đời hơn Birkin, do cháu nội của nhà sáng lập thương hiệu Thierry Hermès thiết kế từ năm 1935. Ban đầu, mẫu túi tên là Sac à dépêches, sau đó, năm 1977, túi được đổi thành Kelly khi công nương Grace Kelly dùng túi để che bụng bầu trước đám đông.

Giống các mẫu cổ điển của Chanel và Birkin, Kelly chỉ tăng, không bao giờ giảm giá trị. Tùy từng chất liệu, kích thước và độ hiếm, bạn có thể lãi tới 5.000 USD khi bán lại một chiếc Kelly. Ở các phiên bản giới hạn như Picnic Kelly, So Black Kelly, giá bán lại có thể tăng gấp đôi, ba lần so với giá ban đầu.

HERMÈS BIRKIN

Hermès Birkin vốn nổi tiếng với danh sách dài những khách hàng mong muốn sở hữu. Điều này thúc đẩy sự mong muốn có được chiếc túi nhiều hơn tất cả sản phẩm xa xỉ trên thị trường. Vì tính độc quyền và duy nhất của sản phẩm nên ai cũng muốn có thể sở hữu nó. Đồng thời, tuỳ vào chất lượng da và phần cứng được thiết kế, giá bán lại của một chiếc túi Birkin có thể cao hơn rất nhiều so với giá mua của bạn.

Theo The RealReal, chiếc túi này được bán với mức giá bằng 157% giá trị ban đầu, khiến nó trở thành một khoản đầu tư thực sự tuyệt vời. Còn theo Baghunter - trang web chuyên về mua bán các loại túi xách hàng hiệu, túi Birkin mang lại lợi tức lớn hơn so với chứng khoán và vàng trong vòng 35 năm qua. So sánh ba loại hình đầu tư, Baghunter nhận thấy thị trường chứng khoán có tỷ suất lợi tức trung bình danh nghĩa là 11,66%, vàng có tỷ suất lợi tức hàng năm là 1,9%, trong khi giá trị của những chiếc túi xách Birkin đạt mức 14,2%. Túi Birkin từng đạt đỉnh vào năm 2001 với mức tăng 25%.

LOUIS VUITTON NEVERFULL

Được giới thiệu năm 2007, chiếc túi xách Neverfull của Louis Vuitton tương đối non trẻ nhưng khả năng “chứa đựng cả thiên hạ” của mẫu túi tote này mau chóng chinh phục khách hàng, từ quý cô công sở cần túi xách đựng vừa laptop cho đến các bà mẹ bỉm sữa luôn tay xách nách mang. Đây cũng là chiếc túi xách nữ luôn có mặt trong những bộ sưu tập mới của Louis Vuitton, liên tục được cập nhật với họa tiết và chất liệu mới.

Dòng túi xách Neverfull, ở tình trạng tốt hoặc như mới, có thể duy trì lên đến 91% giá trị gốc! Các mẫu phiên bản giới hạn sẽ có giá trị cao hơn. Điều cần lưu ý khi bảo quản túi Neverfull là tránh để các quai đeo bị giãn và đổi màu do tiếp xúc với dầu trên da tay.

CHANEL CLASSIC SINGLE FLAP BAG QUILTED CAVIAR MINI

Không quá ngạc nhiên khi chiếc túi này chiếm vị trí quan trọng trong danh sách đầu tư và bán lại. Chanel Classic Single Flap Bag Quilted Caviar Mini đã có nhiều biến thể kể từ khi được phát hành vào những năm 1980 nhưng vẫn luôn là một sản phẩm được yêu thích trong danh mục hàng xa xỉ của thương hiệu. Tương tự như Chanel Classic Double Flap Bag, sản phẩm này đi kèm với một nắp duy nhất, đã chứng kiến ​​mức tăng 53% về giá trị bán lẻ trên Rebag kể từ năm 2019.

Jérôme Lalande của Collectors ‘Square cho biết giá trị của những mẫu Classic Flap kinh điển bằng da thuộc đã tăng vọt trong vòng 5 năm qua, khoảng 140% giá trị ban đầu của các mẫu da thuộc, trong khi những mẫu caviar (da dê) và da cừu cũng giữ giá rất tốt.

BOY CHANEL

Hình dáng của túi Boy Chanel rất nam tính và thời trang. Karl Lagerfeld đã thiết kế một mẫu túi Boy Chanel dựa trên bức ảnh Coco Chanel đeo túi đi săn chéo người. Đây là một trong những dòng túi xách “hậu Coco Chanel” ra đời từ năm 2010. Kiểu dáng cổ điển và tính linh hoạt của Boy Chanel đã chiếm được cảm tình của nhiều người nổi tiếng từ Beyonce đến Blake Lively, trở thành một trong những phong cách mang tính biểu tượng nhất cho đến nay.

Đây là một trong các thiết kế bị chỉnh giá của Chanel trong năm ngoái. Giá trị chuyển nhượng của dòng Boy Chanel hiện thấp hơn Classic Flap, vì được Chanel sản xuất thường xuyên, số lượng lớn. Một khi Chanel bắt đầu hạn chế sản xuất những chiếc túi xách này và thiết kế những bộ sưu tập túi xách mới, giá trị chuyển nhượng sẽ chỉ tăng lên. Ngay từ bây giờ, đây là mẫu thiết kế nên đầu tư để có thu nhập trong 10 hoặc 20 năm tới. Tương tự như dòng 2.55 hoặc Classic Flap, nên tìm kiếm các phiên bản hiếm và giới hạn, hoặc được làm bằng da cao cấp và da cổ điển.

DIOR BOOK TOTE

Kể từ khi ra mắt năm 2018 đến bây giờ, chiếc túi xách Dior Book Tote đã trở thành It bag. Tuy túi tote Dior này có nhiều phiên bản, nhưng hot nhất vẫn là mẫu làm từ vải thêu monogram của thương hiệu (mà Dior gọi là vải Oblique). Nhiều người cho rằng nó trông quá đơn giản so với mức giá đề ra. Nhưng chính sự giản đơn ấy đã làm nên tên tuổi cho chiếc It bag này. Muốn mặc phong cách tối giản cũng có thể dùng nó, muốn phối đồ kiểu tối đa (maximalism) cũng được. Mang đến công sở hay đi chơi đều phù hợp. Chưa kể là Dior còn cho phép bạn thêu tên riêng lên chiếc túi xách này qua dịch vụ ABCDior.

Kể từ được phát hiện trên vô số người nổi tiếng như Rihanna và các ngôi sao trên mạng xã hội như Chiara Ferragni, chiếc túi này trở thành một trong những chiếc túi dễ nhận biết nhất trong những năm gần đây. Giá trị bán lại của nó là 98%, khiến nó trở thành chiếc túi Dior được săn lùng nhiều thứ hai trên Rebag.