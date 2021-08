7 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 116 nghìn tỷ đồng

Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 7/2021, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 630.359 tỷ đồng, tăng 20,84% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 528.137 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân.

Qua 7 tháng năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 116.196 tỷ đồng, tăng 18,26% so với cùng kỳ năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 517.145 tỷ đồng, tăng 23,39% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong 7 tháng qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 29.662 tỷ đồng, tăng 12,71% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 11.455 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 18.207 tỷ đồng.

Nhìn lại bức tranh thị trường bảo hiểm những tháng đầu năm 2021, dù mới trải qua nửa chặng đường, nhưng nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch cả năm.

Chẳng hạn, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) báo lãi quý 2 đạt 106 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ. PJICO cho biết, lợi nhuận quý 2 tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí hoạt động kinh doanh giảm so với cùng kỳ và trong kỳ, công ty trích dự phòng phí theo quy định. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, PJICO báo lãi trước thuế 202 tỷ đồng, và hoàn thành vượt kế hoạch cả năm 2021. Đây là năm PJICO có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong hơn 26 năm hoạt động.

“Ông lớn” Bảo Việt báo lãi quý 2 đạt 443 tỷ đồng, giảm đến 18,24% so với cùng kỳ, nhưng quý 1 lãi lớn. Vì vậy, luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu sau thuế hợp nhất đạt 942 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 69,8% kế hoạch năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.607 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6%.

Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 150.000 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ 2020.

Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm dù vẫn báo lãi nhưng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Có thể kể đến Bảo hiểm Bưu điện (PTI) công bố lợi nhuận quý 2 giảm đến 59% so với cùng kỳ, chưa đến 29 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận PTI hơn 96 tỷ đồng, giảm gần 21 tỷ đồng, tương đương mức giảm 17,82%...