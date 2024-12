70% thuê bao trong vùng phủ đã sử dụng 5G

Thông tin vừa được Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, ngay trước thời điểm nhà mạng này lần đầu tiên tổ chức sự kiện 5G Day - hội thảo chuyên sâu bàn về các xu hướng công nghệ 5G, AI, Cloud, IoT cũng như chia sẻ các cơ hội kinh doanh trên nền tảng 5G tại TP.HCM.

Viettel Telecom cho biết thuê bao 5G của nhà mạng này nhanh chóng đạt mốc 3 triệu người dùng chỉ hai tuần sau khi khai trương và tính đến nay đã có 70% thuê bao trong vùng phủ 5G Viettel đã sử dụng 5G (tương đương bốn triệu khách hàng), lưu lượng Internet trên 5G đã chiếm 30% ở khu vực triển khai, cho thấy sức hút và tiềm năng của 5G tại Việt Nam là rất lớn.

Tốc độ mạng 5G Viettel có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0, được triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

Việc Viettel chính thức cung cấp dịch vụ 5G được xem là cú huých để các nhà mạng khác tham gia vào tiến trình thương mại hóa một cách mạnh mẽ hơn, thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp và tổ chức áp dụng công nghệ số...

Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, cho biết Viettel đang tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng 5G để đáp ứng nhu cầu nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng đến các trung tâm huyện trong năm 2025 và sự kiện 5G Day được xác định một trong những bước đi trong chiến lược phổ cập 5G của Viettel.