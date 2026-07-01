AB InBev và hành trình hơn 6 thế kỷ không ngừng đổi mới

Từ một nhà máy bia tại Leuven (Bỉ) năm 1366 đến tập đoàn bia toàn cầu hiện nay, hành trình hơn sáu thế kỷ của AB InBev là câu chuyện về khả năng không ngừng thích nghi, đổi mới và phát triển cùng nhiều thế hệ người tiêu dùng…

Năm 2026 đánh dấu 4 thập kỷ Budweiser đồng hành cùng FIFA World Cup™.

Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, nơi thị hiếu và xu hướng liên tục thay đổi, việc một doanh nghiệp duy trì được sự hiện diện qua nhiều thế hệ người tiêu dùng là minh chứng cho năng lực thích nghi, chất lượng sản phẩm và khả năng thấu hiểu thị trường trong dài hạn. AB InBev là một trong số ít trường hợp như vậy.

Ít người tiêu dùng khi nâng ly Budweiser hay Corona lại nghĩ rằng phía sau những thương hiệu toàn cầu này là AB InBev - một tập đoàn bia với lịch sử phát triển kéo dài hơn sáu thế kỷ. Hành trình đó bắt đầu từ năm 1366 tại Leuven (Bỉ), với nhà máy bia Den Hoorn - một trong những nền tảng đầu tiên hình thành nên di sản của Tập đoàn ngày nay.

Hơn sáu thế kỷ sau, thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Người tiêu dùng cũng có những kỳ vọng mới về chất lượng, trải nghiệm và gần đây hơn là phát triển bền vững. Và AB InBev không tồn tại bằng cách đứng yên. Trong suốt lịch sử phát triển của mình, Tập đoàn liên tục thay đổi để thích nghi với thị trường và xu hướng tiêu dùng mới, nhưng đồng thời vẫn giữ lại những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc thương hiệu.

Ra đời năm 1876 tại St. Louis, Budweiser nhanh chóng trở thành một biểu tượng của ngành bia Mỹ và dần mở rộng hiện diện trên toàn cầu. Nhưng giá trị lâu dài của thương hiệu này không chỉ nằm ở lịch sử hay quy mô, mà ở khả năng duy trì sự kết nối với nhiều thế hệ người tiêu dùng qua những thay đổi của văn hóa, phong cách sống và xu hướng tiêu dùng.

Là một thương hiệu với 150 năm tuổi, trong nhiều thập kỷ, Budweiser gắn liền với các sự kiện thể thao và những khoảnh khắc mang tính kết nối cộng đồng. Điều đó phản ánh một đặc điểm khá điển hình trong cách AB InBev phát triển thương hiệu: không ngừng đổi mới để phù hợp với sự thay đổi của thị trường và kỳ vọng của người tiêu dùng.

Và ngày nay, những kỳ vọng đó không còn chỉ xoay quanh chất lượng sản phẩm hay trải nghiệm thương hiệu. Người tiêu dùng hiện cũng quan tâm nhiều hơn đến cách doanh nghiệp vận hành, sử dụng tài nguyên và tạo ra tác động với xã hội. Đó cũng là lý do phát triển bền vững dần trở thành một phần trong chiến lược dài hạn của AB InBev.

Tại châu Á, Việt Nam là một trong những thị trường được đầu tư dài hạn về sản xuất và vận hành. Hai nhà máy tại VSIP II-A và Mỹ Phước không chỉ giúp các thương hiệu như Budweiser, Hoegaarden hay Michelob ULTRA tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, mà còn cho thấy cách doanh nghiệp tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào hoạt động vận hành hằng ngày.

Trong ngành bia, nước vừa là nguyên liệu cốt lõi, đồng thời cũng là tài nguyên chịu nhiều áp lực. Tại Việt Nam, AB InBev triển khai nhiều giải pháp như hệ thống tuần hoàn nước, tối ưu quy trình vệ sinh tự động, ứng dụng công cụ số hóa để giám sát tiêu thụ tài nguyên và sử dụng điện mặt trời áp mái nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu tài nguyên trong dài hạn.

Ông Lê Hải Hoàng - Giám đốc Kinh doanh Khu vực Miền Bắc và Miền Trung, AB Inbev Việt Nam đại diện nhận danh hiệu tại Rồng Vàng 2026.

Cột mốc AB InBev Việt Nam vừa được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiên phong Chuyển đổi Xanh 2025-2026 tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026, đã đánh dấu năm thứ năm liên tiếp doanh nghiệp được ghi nhận tại giải thưởng này. Nhưng với những doanh nghiệp đã tồn tại qua hàng trăm năm lịch sử, đích đến có lẽ không chỉ nằm ở các cột mốc hay giải thưởng. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng tiếp tục thích nghi với những thay đổi của thị trường, của xã hội và của các thế hệ người tiêu dùng trong tương lai - để những thương hiệu đã đồng hành cùng nhiều thế hệ vẫn có thể tiếp tục hiện diện trong nhiều thế kỷ tiếp theo.



