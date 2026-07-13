97/500 người giàu nhất thế giới là tỷ phú công nghệ

Mỹ là nơi tập trung nhiều tỷ phú công nghệ nhất với 49 người, chiếm 50,5% tổng số tỷ phú công nghệ trong top 500. Trung Quốc đứng thứ hai với 20 người, tương đương 20,6%...

Elon Musk dẫn đầu bảng xếp hạng 500 tỷ phú giàu nhất thế giới của Bloomberg Billionaires Index - Ảnh minh hoạ.

Công nghệ hiện là lĩnh vực có số lượng tỷ phú nhiều nhất trong nhóm 500 người giàu nhất thế giới. Cụ thể, theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index cập nhật ngày 12/7, có 97/500 tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, chiếm 19,4% số lượng tỷ phú trong bảng xếp hạng. Tỷ lệ cao nhất trong tất cả các ngành.

Tổng tài sản của nhóm tỷ phú công nghệ đạt khoảng 4.544 tỷ USD. Xếp sau là lĩnh vực tài chính với 77 tỷ phú (15,4%), sản xuất và logistics với 62 người (12,4%), hàng tiêu dùng với 35 người (7%) và năng lượng với 28 người (5,6%).

Đáng chú ý, trong số 10 người giàu nhất thế giới có tới 8 doanh nhân làm việc trong lĩnh vực công nghệ, cho thấy sức ảnh hưởng vượt trội của ngành này trong việc tạo ra khối tài sản khổng lồ.

Elon Musk tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, theo sau là hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Dell Technologies Michael Dell, Chủ tịch Oracle Larry Ellison và CEO NVIDIA Jensen Huang.

Còn trong top 100 người giàu nhất thế giới, lĩnh vực công nghệ đóng góp tới 29 cái tên, nhiều hơn bất kỳ ngành nào khác.

Sự bùng nổ nhu cầu hạ tầng phục vụ AI đang giúp nhiều doanh nhân trong lĩnh vực bán dẫn, thiết bị mạng và nền tảng AI gia tăng tài sản nhanh chóng.

Tiêu biểu là CEO NVIDIA Jensen Huang, hiện đứng thứ 8 thế giới với khối tài sản khoảng 175 tỷ USD, nhờ vị thế thống lĩnh của NVIDIA trên thị trường chip AI. Đồng sáng lập Arista Networks Andy Bechtolsheim đứng thứ 56.

Trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu còn có nhiều gương mặt đáng chú ý như nhà sáng lập TSMC Morris Chang (vị trí 365), Chủ tịch Tập đoàn ASE Jason Hsu (vị trí 112) và Chủ tịch Quanta Computer Barry Lam (vị trí 159).

Một lớp tỷ phú AI mới cũng đang hình thành nhờ sự phát triển của các mô hình AI hiệu năng cao. CEO Anthropic Dario Amodei cùng sáu nhà đồng sáng lập, mỗi người sở hữu khối tài sản khoảng 7,98 tỷ USD, đều có mặt trong bảng xếp hạng của Bloomberg. Trong khi đó, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman xếp thứ 100 với tài sản ước tính 25,5 tỷ USD.

Không chỉ các công ty phát triển mô hình nền tảng, những startup ứng dụng AI vào các lĩnh vực chuyên biệt cũng đang tạo ra thế hệ tỷ phú mới. Bloomberg cho biết trong tháng 5, các nhà sáng lập của Harvey (AI dành cho ngành pháp lý), OpenEvidence (AI hỗ trợ y tế) và Cognition (AI lập trình) đều gia nhập câu lạc bộ tỷ phú.

Bloomberg nhận định khác với thế hệ doanh nghiệp AI đầu tiên chủ yếu tích lũy tài sản thông qua hạ tầng trung tâm dữ liệu, chip xử lý và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), thế hệ tỷ phú AI mới nổi lên nhờ đưa AI vào các lĩnh vực ứng dụng như pháp lý, y tế, chăm sóc khách hàng và phát triển phần mềm.

Xét theo quốc gia, Mỹ tiếp tục là nơi tập trung nhiều tỷ phú công nghệ nhất với 49 người, chiếm 50,5% tổng số tỷ phú công nghệ trong top 500. Trung Quốc đứng thứ hai với 20 người, tương đương 20,6%.

Phần lớn các tỷ phú công nghệ Trung Quốc đến từ lĩnh vực nền tảng Internet. Nổi bật nhất là Zhang Yiming, đồng sáng lập ByteDance – công ty sở hữu TikTok – đứng thứ 22 trong bảng xếp hạng chung.

Bên cạnh đó còn có CEO Tencent Ma Huateng, CEO NetEase William Ding và đồng sáng lập Alibaba Ma Yun (Jack Ma), đều nằm trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới.