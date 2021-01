Theo nguồn tin của Wall Street Journal, chính phủ Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục để người Mỹ đầu tư vào các hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc bao gồm Alibaba Group Holding Ltd. , Tencent Holdings Ltd. và Baidu Inc.

Quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc mối quan hệ của 3 công ty với quân đội Trung Quốc (theo cáo buộc của Washington) với những tác động về kinh tế nếu thi hành lệnh cấm nhà đầu tư Mỹ giao dịch với các công ty này.

Alibaba Baidu và Tencent là ba trong số nhiều công ty Trung Quốc thuộc diện bị thẩm tra để đưa vào "danh sách đen" mà Bộ Quốc phòng Mỹ xác định là hỗ trợ quân đội, hoạt động tình báo và an ninh của Trung Quốc. Theo đó, nhà đầu tư Mỹ có thời hạn tới tháng 11/2021 để rút vốn khỏi tất cả công ty trong danh sách.

Theo nguồn tin, Mỹ hiện không có kế hoạch đưa Alibaba, Baidu và Tencent, với tổng giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1.400 tỷ USD, vào danh sách trên. Tuy nhiên, 9 công ty Trung Quốc khác cùng hơn 100 chi nhánh sẽ bị bổ sung vào danh sách để trình lên Quốc hội và công bố sớm nhất vào thứ Tư tuần sau (20/1).

Quyết định loại 3 đại gia công nghệ Trung Quốc khỏi diện thẩm tra được đưa ra sau cuộc tranh luận kéo dài nhiều tuần giữa các quan chức Bộ Tài chính Mỹ với quan chức Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Trong khi Bộ Tài chính quan ngại rằng việc cấm nhà đầu tư Mỹ giao dịch với 3 công ty này có thể gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu và suy thoái kinh tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng lại muốn có những biện pháp mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh. Cuối cùng, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin thắng thế.

Theo Wall Street Journal, quyết định bất ngờ này thể hiện rõ sự chia rẽ sâu sắc trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách Trung Quốc, kể cả khi ông Trump tìm nhiều cách để đưa Tổng thống đắc cử Joe Biden vào các tình huống với lập trường cứng rắn với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tháng 12/2020, Nhà Trắng đã đưa hãng chíp hàng đầu Trung Quốc SMIC và hãng dầu khí khổng lồ CNOOC vào "danh sách đen" quốc phòng. Trong tháng này, ông Trump cũng ra sắc lệnh cấm người Mỹ giao dịch với 8 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm Alipay của Ant Group.

Trong một năm trở lại đây, quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng với các vấn đề liên quan tới việc kiểm soát đại dịch Covid-19 và những biện pháp kiểm soát của Bắc Kinh tại Hồng Kông.

Thông tin trên đẩy chứng chỉ lưu ký tại Mỹ của Tencent tăng 2,9% trong phiên giao dịch ngày 13/1, trong khi đó, cổ phiếu Alibaba niêm yết tại New York (Mỹ) tăng 4,3% giá trị. Tại sàn Hồng Kông, cổ phiếu Alibaba cũng tăng 4,5%, còn cổ phiếu Tencent tăng 4,4% trong phiên giao dịch sáng 14/1.