Amazon vượt Walmart trở thành công ty có doanh thu lớn nhất tại Mỹ

Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...

Theo dữ liệu Fortune 500 năm 2026, Amazon trở thành công ty có doanh thu lớn nhất tại Mỹ, chấm dứt 13 năm liên tiếp Walmart đứng đầu danh sách. Đây cũng là lần đầu tiên Amazon vươn lên vị trí số một và trở thành công ty thứ tư từng dẫn đầu Fortune 500 trong lịch sử 72 năm của bảng xếp hạng, sau General Motors, ExxonMobil và Walmart.

Sự vươn lên của Amazon phản ánh những thay đổi lớn trong nền kinh tế Mỹ, khi thương mại điện tử, điện toán đám mây và các dịch vụ số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trong một thập kỷ qua, doanh thu của Amazon tăng mạnh cùng với sự phát triển của mảng kinh doanh mua sắm trực tuyến. Công ty cũng mở rộng hoạt động thông qua nhiều khoản đầu tư lớn, trong đó có thương vụ mua lại chuỗi bán lẻ thực phẩm Whole Foods với giá 13,7 tỷ USD vào năm 2017.

Đại dịch Covid-19 cũng góp phần làm thay đổi cuộc đua giữa Amazon và Walmart. Các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại khiến người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến với quy mô chưa từng có, giúp doanh thu của Amazon tăng hơn 30% trong giai đoạn 2019-2020.

Bên cạnh sự thay đổi ở vị trí dẫn đầu, nhóm 50 công ty lớn nhất tại Mỹ theo doanh thu cũng cho thấy quy mô rất lớn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, công nghệ, năng lượng và tài chính.

Nhóm y tế là một trong những lĩnh vực nổi bật nhất. Các công ty y tế trong top 50 tạo ra tổng doanh thu hơn 2,7 nghìn tỷ USD, dẫn đầu là UnitedHealthcare với 448 tỷ USD. Quy mô này phản ánh vai trò lớn của y tế trong nền kinh tế Mỹ, nơi gần 1/5 tiêu dùng được dành cho lĩnh vực này. Các công ty như CVS Health, Cigna và Johnson & Johnson cũng ghi nhận doanh thu lớn, lần lượt đạt 402 tỷ USD, 275 tỷ USD và 94 tỷ USD.

Đà tăng trưởng của lĩnh vực y tế được thúc đẩy bởi tiến bộ công nghệ và xu hướng già hóa dân số tại Mỹ. Một số doanh nghiệp lớn, trong đó có UnitedHealthcare và Cigna, ghi nhận doanh thu tăng hơn 10% so với năm tài khóa trước.

Trong lĩnh vực công nghệ, 6 công ty lớn nhất tạo ra tổng doanh thu hơn 1,6 nghìn tỷ USD. Apple dẫn đầu nhóm này với 416 tỷ USD, theo sau là Alphabet, công ty mẹ của Google, với 403 tỷ USD.

Ở nhóm tài chính, Berkshire Hathaway là doanh nghiệp có doanh thu cao nhất, đạt 371 tỷ USD. JPMorgan Chase xếp sau với 182 tỷ USD, trong khi Fannie Mae, doanh nghiệp nhận được đầu tư từ Chính phủ Mỹ, đạt 153 tỷ USD.

Đáng chú ý, PepsiCo là công ty hàng tiêu dùng duy nhất lọt vào top 50 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất tại Mỹ. Công ty thực phẩm và đồ uống này đạt doanh thu 94 tỷ USD trong năm tài khóa 2025, cao hơn một số tập đoàn công nghiệp và logistics lớn như Boeing với 90 tỷ USD và UPS với 89 tỷ USD.