Vốn hóa SpaceX có lúc vượt cả Microsoft và Amazon

Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/6), giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX không chỉ vượt qua Amazon mà còn có lúc vượt qua cả Microsoft. Dù mới trở thành công ty đại chúng được 3 ngày, SpaceX đang nhanh chóng đi lên trong danh sách các công ty có giá trị nhất thế giới.

Chốt phiên, mã SPCX tăng 4,8%, đạt 201,80 USD/cổ phiếu, đưa giá trị thị trường của công ty lên khoảng 2,655 nghìn tỷ USD. Con số này cao hơn khoảng 800 tỷ USD so với giá trị khi công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục vào tuần trước, và lớn hơn khoảng 10 tỷ USD so với vốn hóa của Amazon - công ty còn đứng thứ 5 trong danh sách các công ty niêm yết tại Mỹ theo giá trị vốn hóa thị trường cho đến thời điểm đó.

Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu SpaceX kể từ khi IPO được thúc đẩy bởi niềm tin của các nhà đầu tư vào công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk sáng lập, mặc dù cổ phiếu này đang có mức định giá cao hơn so với các công ty khổng lồ khác có giá trị hàng nghìn tỷ USD.

Theo dự báo của giới phân tích, SpaceX sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư ở Phố Wall trong những tuần tới khi cổ phiếu này gia nhập các chỉ số chính. Tuy nhiên, áp lực bán ra mạnh mẽ vào buổi chiều đã khiến cổ phiếu SpaceX mất đi phần lớn mức tăng vào buổi sáng. Ở mức cao nhất của phiên, giá cổ phiếu này đạt 225,64 USD/cổ phiếu.

Một yếu tố quan trọng phía sau phiên tăng này của SpaceX là việc ra mắt các hợp đồng quyền chọn trên cổ phiếu này. Các hợp đồng này cho phép người sở hữu quyền chọn có thể mua hoặc bán cổ phiếu ở một mức giá nhất định vào một ngày cụ thể. Sử dụng quyền chọn thường là cách mà các nhà giao dịch tận dụng mối quan tâm gia tăng đối với một cổ phiếu hoặc đặt cược rằng giá cổ phiếu đó sẽ tăng hoặc giảm nhanh.

Theo dữ liệu từ công ty Trade Alert, hơn 500.000 hợp đồng quyền chọn SpaceX đã được giao dịch trong giờ đầu tiên của phiên ngày 16/6 và hơn 1 triệu hợp đồng được giao dịch vào đầu buổi chiều.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu SpaceX cũng rất lớn, đạt 61 tỷ USD trong phiên này, mức cao nhất trong số các công ty lớn niêm yết tại Mỹ.

Với sự gia nhập của SpaceX, top 6 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay đều có mức vốn hóa trên 2 nghìn tỷ USD.

Các nhà phân tích và quản lý danh mục đầu tư cảnh báo các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động do lượng cổ phiếu lưu hành của SpaceX là tương đối nhỏ và định giá của cổ phiếu này đã bị đẩy lên cao. Trong thông tin công bố khi IPO, SpaceX báo cáo doanh thu 18,67 tỷ USD trong năm ngoái và lỗ ròng 4,94 tỷ USD, trái ngược với những khoản lãi lớn của các công ty công nghệ lớn ở Mỹ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng xu hướng tăng của cổ phiếu SpaceX sẽ tiếp tục khi công ty gia nhập chỉ số Nasdaq trong thời gian tới. Việc trở thành một thành viên của chỉ số sẽ sớm đưa cổ phiếu SpaceX thành một khoản đầu tư lớn cho các quỹ thụ động và quỹ ETF theo dõi chỉ số này, tạo ra một nguồn cầu mới.

Các nhà phát hành chỉ số chứng khoán FTSE Russell và MSCI cũng sẽ thêm mã SPCX vào các chỉ số của họ từ ngày 26 và 29/6.