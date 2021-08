Ấn Độ sẽ là nguồn cung cấp tin cậy thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 cho Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, Nhóm phản ứng nhanh về thuốc và vaccine của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Đại sứ Phạm Sanh Châu thành lập đang tích cực trao đổi và đám phán với các doanh nghiệp Ấn Độ, với hy vọng những lô thuốc molnupiravir sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 không cần nhập viện.

5 nhiệm vụ quan trọng của Nhóm phản ứng nhanh về thuốc và vaccine gồm: khẩn trương mua thuốc remdesivir, molnupiravir, favipiravir về hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid 19 trong nước; vận động Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ máy tạo oxy và đàm phán với danh nghiệp Ấn Độ mua trang thiết bị Y tế cần thiết; triển khai thử nghiệm, mua và sản xuất vắc xin Covid-19 tại Việt Nam và Ấn Độ; tham mưu kinh nghiệm phòng chống Covid-19 và điều hành phát triển sản xuất, kinh doanh, kinh tế vĩ mô cho Chính phủ và cơ quan trong nước; xúc tiến thành lập khu Công viên Dược phẩm tại Việt Nam… và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, molnupiravir là một loại thuốc uống chống vi rút nhằm ức chế sự sao chép của nhiều loại vi rút RNA, bao gồm cả SARS-CoV-2, do tập đoàn Merck Sharpe Dohme (MSD) phối hợp với Ridgeback Biotherapy nghiên cứu và thử nghiệm độc quyền để điều trị bệnh nhân Covid-19 không nhập viện.

Từ tháng 4 năm nay, khi đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh ở Ấn Độ, các công ty dược phẩm lớn ở Ấn Độ đã tham gia một thỏa thuận cấp phép tự nguyện - không độc quyền với Merck Sharpe Dohme (MSD) để sản xuất và cung cấp Molnupiravir cho Ấn Độ và hơn 100 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (LMIC).

6 công ty dược phẩm đầu tiên ở Ấn Độ đã ký được hợp đồng với MSD gồm: Cipla Limited, Dr Reddy's Laboratories Ltd, Emcure Pharmaceuticals Ltd, Sun Pharmaceutical Industries, Torrent Pharmaceuticals Ltd và Optimus Pharma.

Ngày 21/7, phát biểu với báo giới sau khi có kết quả thử nghiệm giai đoạn 3, tiến sĩ D Srinivasa Reddy, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty Optimus Pharma cho biết, Optimus hướng tới việc bắt đầu sản xuất ngay thuốc molnupiravir cho bệnh nhân Covid-19. Kết quả tạm thời trên 353 bệnh nhân ở Ấn Độ cho thấy kết quả rất tích cực, đầy hứa hẹn của molnupiravir.

Thuốc đã thành công trong việc giảm tải lượng vi rút một cách hiệu quả với âm tính RT-PCR đạt 78,3% ở nhóm thử nghiệm so với 48,4% ở nhóm chăm sóc tiêu chuẩn vào ngày thứ 5. Ngày 10 và ngày 14 của thời gian điều trị cũng cho kết quả tuyệt vời, các bệnh nhân còn lại đã đạt được âm tính RT-PCR thành công.

Thử nghiệm cũng cho thấy sự cải thiện lâm sàng và sự phục hồi sức khỏe của bệnh nhân. Tính an toàn của thuốc cũng đã được thiết lập mà không có tác dụng phụ, không có bệnh tật nào được quan sát thấy trong và sau thời gian điều trị.