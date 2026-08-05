Honda trở lại đường đua robot với "bàn tay thông minh", hướng tới tự động hóa nhà máy
TTrọng Hoàng
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Khép lại kỷ nguyên ASIMO, Honda chuyển hướng sang phát triển robot công nghiệp phục vụ sản xuất. Bàn tay robot nhiều ngón với khả năng thực hiện các thao tác lắp ráp tinh vi được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết bài toán thiếu hụt lao động và mở đường cho thế hệ robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo…
Sau nhiều năm gần như "im
tiếng" kể từ khi robot hình người ASIMO chính thức nghỉ hưu, Honda đang
đánh dấu sự trở lại đầy tham vọng trong lĩnh vực robot bằng một hướng đi hoàn
toàn mới. Thay vì tiếp tục theo đuổi các robot hình người phục vụ trình diễn
công nghệ, hãng xe Nhật Bản tập trung phát triển robot công nghiệp với mục tiêu
giải quyết những nhu cầu cấp thiết của ngành sản xuất.
Sản phẩm đầu tiên của chiến lược này
là bàn tay robot nhiều ngón có khả năng thực hiện các thao tác lắp ráp với độ
chính xác rất cao. Theo Honda, công nghệ mới sẽ được thương mại hóa vào đầu
những năm 2030 và trước mắt sẽ được thử nghiệm trong chính các nhà máy của
hãng.
TỪ
ASIMO ĐẾN BÀN TAY ROBOT THẾ HỆ MỚI
Trong hơn hai thập kỷ, ASIMO từng là
biểu tượng của ngành robot Nhật Bản. Ra mắt năm 2000, robot hình người này có
thể đi bộ, chạy, leo cầu thang, nhận diện con người và thực hiện nhiều thao tác
tương tác, trở thành đại diện cho tham vọng đưa robot vào cuộc sống hằng ngày.
Tuy nhiên, dù đạt nhiều thành tựu về
công nghệ, ASIMO chưa bao giờ trở thành một sản phẩm thương mại thành công. Theo
các kỹ sư Honda, một trong những rào cản lớn nhất là vấn đề an toàn. Trong môi
trường có nhiều người, robot hình người vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây va chạm hoặc
làm ngã người xung quanh nếu xảy ra những tình huống bất ngờ, chẳng hạn một đứa
trẻ chạy đến ôm robot. Điều này khiến Honda khó hình dung khả năng mở rộng thị
trường cho ASIMO.
Năm 2022, Honda chính thức kết thúc
dự án ASIMO, khép lại hơn 20 năm phát triển robot hình người. Tuy nhiên, điều
đó không đồng nghĩa với việc hãng từ bỏ lĩnh vực robot. Ngay từ khoảng năm
2019, Honda đã âm thầm chuyển trọng tâm nghiên cứu sang phát triển các cơ cấu
bàn tay robot có khả năng thực hiện những thao tác tinh vi trong môi trường sản
xuất. Đây là dự án được tiến hành gần như kín tiếng trong nhiều năm.
Điểm nổi bật nhất của hệ thống mới
nằm ở khả năng thao tác cực kỳ chính xác. Robot có thể dùng ngón cái và ngón
trỏ để cầm một con vít chỉ có đường kính khoảng 1,6 mm, xoay đúng hướng rồi đưa
chính xác vào vị trí lắp ráp. Những thao tác vốn đòi hỏi sự khéo léo của con người
nay có thể được thực hiện hoàn toàn tự động. Không chỉ xử lý các chi tiết siêu
nhỏ, bàn tay robot còn đủ lực để nâng vật nặng tới khoảng 5 kg bằng chính các
đầu ngón tay.
Theo ông Takahide Yoshiike, kỹ sư
trưởng điều hành của Honda R&D, nhóm nghiên cứu đã đạt được độ mượt rất cao
ngay cả trong những chuyển động tinh vi nhất.
Khác với bàn tay người, hệ thống của
Honda chỉ sử dụng bốn ngón tay, không có ngón út. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn
cho phép robot thực hiện hầu hết các thao tác cần thiết trong dây chuyền sản
xuất. Các cảm biến xúc giác tích hợp trên đầu ngón tay giúp robot nhận biết
hình dạng vật thể, xác định hướng đặt của linh kiện trước khi tiến hành lắp
ráp, đồng thời thực hiện những công việc phức tạp như lắp các đầu nối điện hoặc
các chi tiết có yêu cầu chính xác cao. Điều này giúp robot không chỉ làm được
một thao tác cố định mà còn có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau trên cùng
một dây chuyền.
ROBOT
ĐA NĂNG CHO NHÀ MÁY THIẾU LAO ĐỘNG
Trong nhiều thập kỷ, robot công
nghiệp chủ yếu được thiết kế cho các công việc lặp đi lặp lại như hàn, sơn hoặc
nâng hạ vật liệu. Nếu cần thực hiện một công đoạn khác, doanh nghiệp thường
phải đầu tư thêm một robot mới hoặc thay đổi toàn bộ hệ thống lập trình. Honda
muốn thay đổi mô hình này.
Theo hãng, mục tiêu là phát triển
robot có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau giống như một công nhân lành
nghề, từ phân loại linh kiện, cầm nắm chi tiết, định vị sản phẩm cho tới lắp
ráp hoàn chỉnh.
Bước thử nghiệm đầu tiên sẽ được
triển khai tại nhà máy Yorii, tỉnh Saitama. Robot sẽ chịu trách nhiệm phân loại
khối lượng lớn linh kiện do các nhà cung cấp chuyển đến trước khi đưa vào dây
chuyền sản xuất. Nếu thử nghiệm thành công, công nghệ này có thể được mở rộng
sang nhiều công đoạn khác trong nhà máy. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, lợi
ích không chỉ nằm ở việc giảm lao động thủ công mà còn giúp dây chuyền trở nên
linh hoạt hơn khi nhu cầu sản xuất thay đổi.
Honda cho biết nguyên nhân lớn nhất
thúc đẩy dự án là tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt lao động ngày càng
nghiêm trọng tại Nhật Bản. Không riêng Honda, nhiều doanh nghiệp sản xuất của
nước này đang đối mặt với khó khăn trong tuyển dụng nhân công cho các vị trí
đòi hỏi thao tác lặp lại hoặc làm việc với cường độ cao.
Trong bối cảnh đó, nhu cầu về những
robot có khả năng thay thế con người ở nhiều công đoạn khác nhau đang gia tăng
nhanh chóng. Một trong những cải tiến quan trọng của Honda là hệ thống truyền
động hoàn toàn mới cho các ngón tay. Các bàn tay robot thông thường sử dụng
động cơ kết hợp với dây cáp truyền lực, khiến cấu trúc dễ bị mài mòn sau thời
gian dài vận hành.
Honda phát triển cơ cấu truyền động
mới với thiết kế có thể uốn cong linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo truyền lực hiệu
quả. Công nghệ này hiện đã được hãng nộp đơn đăng ký sáng chế. Theo nhóm nghiên
cứu, chính cải tiến này giúp bàn tay robot vừa có độ mềm dẻo để xử lý các thao
tác tinh vi, vừa đủ sức thực hiện các công việc cần lực lớn mà không ảnh hưởng
đến độ bền của thiết bị.
CUỘC
ĐUA ROBOT BƯỚC SANG GIAI ĐOẠN MỚI
Sự trở lại của Honda diễn ra trong
bối cảnh thị trường robot toàn cầu đang thay đổi rất nhanh. Những năm gần đây,
nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nổi lên như những đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực
robot công nghiệp và robot hình người. Trong khi đó, các tập đoàn công nghệ tại
Mỹ, Nhật Bản và châu Âu cũng đang đầu tư mạnh vào thế hệ robot tích hợp trí tuệ
nhân tạo.
Theo ông Takahide Yoshiike, trong
suốt nhiều năm phát triển dự án, nhóm nghiên cứu thường xuyên nhận được câu
hỏi: "Robot của Honda giờ đang ở đâu?". Thay vì chạy theo những công
nghệ đã có trên thị trường, Honda lựa chọn con đường khó hơn là tạo ra các giải
pháp hoàn toàn mới. "Để tạo ra giá trị mới, chúng tôi phải chấp nhận những
thách thức mà chưa biết chính xác lời giải sẽ là gì. Đó là hành trình không hề
dễ dàng, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì theo đuổi", ông nói.
Thành quả của quá trình này đã được
giới thiệu tại triển lãm robot ở Tokyo vào cuối tháng 5 vừa qua và nhanh chóng
thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp sản xuất.
Không dừng lại ở phần cứng, Honda
còn đặt mục tiêu phát triển cái gọi là Physical AI - trí tuệ nhân tạo
dành cho robot vật lý. Theo kế hoạch, trong năm tài khóa 2026, hãng sẽ hợp tác
với Viện nghiên cứu RIKEN để phát triển các công nghệ cho phép robot tự học, tự
tích lũy kinh nghiệm và tự thích nghi với những nhiệm vụ mới mà không cần lập
trình chi tiết cho từng thao tác. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến quan
trọng giúp robot không chỉ thực hiện các thao tác cơ học, mà còn có khả năng
học hỏi và đưa ra quyết định trong môi trường sản xuất ngày càng phức tạp.
Với chiến lược mới, Honda dường như
không còn theo đuổi mục tiêu tạo ra robot giống con người như thời ASIMO. Thay
vào đó, hãng đang tập trung phát triển những công nghệ có thể nhanh chóng được
ứng dụng trong thực tế, nơi nhu cầu tự động hóa và giải quyết bài toán thiếu
lao động đang trở thành ưu tiên hàng đầu của ngành sản xuất toàn cầu.
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