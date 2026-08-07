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Xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, tăng cường ứng dụng AI cho doanh nghiệp Việt

P Phạm Vinh

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) sẽ phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số như kho dữ liệu xúc tiến thương mại, nền tảng quản trị thông tin, ứng dụng AI, không gian triển lãm ảo 3D… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt xuất khẩu xuyên biên giới…

Các diển giả, chuyên gia và doanh nghiệp cùng thảo luận, kết nối giao thương - Ảnh: Minh Hà.
Các diển giả, chuyên gia và doanh nghiệp cùng thảo luận, kết nối giao thương - Ảnh: Minh Hà.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng một hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đầu tư số trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.

Ngày 6/8, Alibaba.com (nền tảng thương mại điện tử của Alibaba) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương với chủ đề “Làm chủ AI Agent, dẫn đầu tương lai xuất khẩu cùng Alibaba.com”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, chia sẻ: Hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đầu tư số của ITPC không chỉ đơn thuần là một cổng thông tin điện tử, mà là một nền tảng số đồng bộ, lấy dữ liệu làm trung tâm. Kho dữ liệu xúc tiến thương mại sẽ là nơi tập hợp và quản lý thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, thị trường và các hoạt động xúc tiến thương mại. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin cần thiết để đưa ra quyết định kinh doanh chính xác và kịp thời.

Cụ thể, nền tảng quản trị thông tin là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái này, giúp doanh nghiệp quản lý và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng này sẽ cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất và kinh doanh, từ đó nâng cao năng suất và giảm chi phí.

VnEconomy

Hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đầu tư số của ITPC sẽ tiếp tục được phát triển và hoàn thiện, với mục tiêu trở thành nền tảng số trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. Đây không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn là bước đột phá quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế.

Ông Lê Anh Hoàng Phó Giám đốc ITPC.

Ngoài ra, sàn kết nối giao thương B2B toàn cầu là một trong những điểm nhấn của hệ sinh thái, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác quốc tế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sàn giao dịch này không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác, mà còn tạo ra cơ hội hợp tác kinh doanh mới, góp phần thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, không gian triển lãm ảo 3D là một sáng kiến đột phá, cho phép doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình đến khách hàng toàn cầu mà không cần phải tham gia các triển lãm truyền thống. Với công nghệ 3D tiên tiến, không gian triển lãm ảo mang đến trải nghiệm tương tác sống động, giúp doanh nghiệp thu hút sự chú ý của khách hàng và tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Sự hợp tác giữa ITPC và Alibaba.com trong việc phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số là một minh chứng cho thấy tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Alibaba.com, với nền tảng thương mại điện tử B2B hàng đầu thế giới, đã giới thiệu Accio Work - một giải pháp AI tác nhân giúp doanh nghiệp tự động hóa và tối ưu hóa quy trình vận hành. Sự kết hợp giữa ITPC và Alibaba.com hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ tự tin hơn khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

“Hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đầu tư số của ITPC sẽ tiếp tục được phát triển và hoàn thiện, với mục tiêu trở thành nền tảng số trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. Đây không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn là bước đột phá quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế”, ông Lê Anh Hoàng khẳng định.

Ông Roger Luo, Giám đốc khu vực Nam Á và Đông Nam Á tại Alibaba.com, cho biết: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu, AI không còn là công nghệ của tương lai. Nó đã trở thành hạ tầng cốt lõi, định hình lại phương thức vận hành của doanh nghiệp. Accio Work được thiết kế để giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng những nhà kinh doanh đơn lẻ tiếp cận và vận hành trên thị trường toàn cầu.


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