Giá vàng miếng SJC bật tăng, giá vàng nhẫn biến động trái chiều

Sau phiên điều chỉnh giảm, giá vàng miếng SJC hôm nay (12/8) bật tăng trở lại, phổ biến 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, giá vàng nhẫn “4 số 9” diễn biến phân hoá giữa các doanh nghiệp, với mức bán ra cao nhất lên tới 146 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC bật tăng 800 nghìn đồng/lượng. Ảnh: Phú Quý

Sau khi giảm 600 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua (11/8), giá vàng miếng SJC hôm nay quay đầu tăng trở lại. Trong phiên sáng, giá chỉ nhích nhẹ với biên độ khiêm tốn, trong khi sang phiên chiều, lực mua gia tăng giúp giá vàng bật tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, diễn biến giữa các doanh nghiệp cũng có sự phân hóa khi một số thương hiệu điều chỉnh tăng giá giao dịch theo từng giờ, trong khi nhiều đơn vị khác vẫn duy trì mức giá ổn định.

Mở cửa phiên, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 11/8, đặt giá giao dịch tại ngưỡng 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Sang phiên chiều, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Trong phiên 12/8, dù giá vàng miếng SJC tạI Ngọc Thẩm chững lại nhưng chênh lệch giá mua, bán vẫn ở ngưỡng cao nhất thị trường là 3,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch phổ biến vẫn ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, khoảng cách giữa giá mua và giá bán cao hơn so với vàng miếng, ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Ngưỡng giao dịch 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý trong phiên chiều nay. So với giá chốt phiên 10/8, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu này cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu, cả hai doanh nghiệp này đều niêm yết ổn định giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên hôm nay. Giá mua, bán vàng miếng tại DOJI tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong khi giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu vẫn không đổi so với phiên 11/8.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng là đơn vị ghi nhận biên độ tăng mạnh nhất trong phiên sáng nay nhưng đi kèm giá bán thấp hơn so với mặt bằng chung trên thị trường. Sau 3 nhịp điều chỉnh tăng liên trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này neo tại ngưỡng 141,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, sau khi bật tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên 11/8, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm giữ xu hướng đi ngang. Tính đến 16 giờ, giá giao dịch vàng miếng đặt tại ngưỡng 140 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với phiên 11/8.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 12/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Phân khúc vàng nhẫn “4 số 9” ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về giá giữa các doanh nghiệp. Trong khi một số thương hiệu vẫn tiếp tục điều chỉnh tăng theo xu hướng của vàng miếng SJC, thì DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lại giữ nguyên mức giá sau khi đã tăng mạnh trong phiên 11/8. Đáng chú ý, mặt bằng giá vàng nhẫn tại ba đơn vị này hiện vẫn cao hơn vàng miếng SJC khoảng 2–3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16 giờ, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 141,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên hôm qua.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên hôm nay. Thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn tại ngưỡng 142 triệu, còn giá bán là 146 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/8, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giữ nguyên.

Ở chiều ngược lại, bám sát diễn biến của thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm đều tăng trong phiên hôm nay.

Trong đó, Ngọc Thẩm ghi nhận biên độ tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” mạnh nhất, gấp đôi mức tăng phổ biến trên thị trường, dù vẫn duy trì mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với các doanh nghiệp khác.

Tính đến 16 giờ, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 133 triệu còn giá bán là 137 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/8, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá thế giới trong phiên 12/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại công ty SJC chỉ tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua ngay khi mở cửa phiên, niêm yết tại ngưỡng 140,3 triệu – 143,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.

Mở cửa phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, tổng mức tăng là 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn tại Phú Quý mở cửa ở mức 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sang phiên chiều, doanh nghiệp tiếp tục nâng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến 16 giờ. So với phiên 11/8, giá vàng nhẫn tại Phú Quý tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

PNJ là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giá mua tăng mạnh hơn giá bán. Tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng, neo tại ngưỡng 140,5 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán thu hẹp 300 nghìn đồng/lựogn, xuống 3,7 triệu đồng/lượng.