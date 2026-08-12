Bộ Tài chính đề xuất giảm 100% lệ phí trước bạ xe máy từ lần thứ hai trở đi đối với công dân sử dụng định danh điện tử mức độ 2, đồng thời giảm 10% lệ phí trước bạ nhà, đất và 50% đối với ô tô, cùng nhiều chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khác để thúc đẩy giao dịch trên môi trường số…

Đề xuất giảm 100% lệ phí trước bạ xe máy từ lần thứ hai. (Ảnh minh hoạ)

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí đang được Bộ Tài chính xây dựng để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số. Tuy nhiên, trước khi chính sách được áp dụng, cơ quan soạn thảo cho rằng một số quy định về điều kiện hưởng ưu đãi cần được hướng dẫn cụ thể để tránh phát sinh nhiều cách hiểu.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với một số loại tài sản đăng ký lần thứ hai trở đi. Theo đề xuất, người dân có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng.

Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, mức giảm được đề xuất là 50% trong trường hợp nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi. Riêng xe mô tô thuộc diện nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi được đề xuất miễn toàn bộ khoản lệ phí này, tương đương mức giảm 100%. Xe mô tô thuộc diện này được xác định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chính sách giảm lệ phí trước bạ chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi loại tài sản, gồm nhà, đất, ô tô hoặc xe mô tô, của một công dân trong thời hạn một năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Số tiền lệ phí trước bạ được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ, (Bộ Tài chính)

Điểm đáng chú ý trong thiết kế chính sách là ưu đãi được gắn với việc sử dụng định danh điện tử. Người nộp lệ phí trước bạ phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí theo phương thức do cơ quan thuế hướng dẫn, đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện về dữ liệu được tích hợp trên VNeID.

Đối với nhà, đất, dữ liệu được yêu cầu tích hợp liên quan đến mã số thuế cá nhân hoặc thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng, cùng 5 nhóm thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Đối với ô tô, xe máy và xe mô tô, yêu cầu tương tự được đặt ra với thông tin mã số thuế cá nhân hoặc dữ liệu đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng cùng 5 nhóm thông tin, giấy tờ cơ bản

Tuy nhiên, chính những điều kiện này đang khiến Bộ Tài chính đề nghị làm rõ thêm trước khi đưa chính sách vào thực tế.

Theo cơ quan soạn thảo, cụm từ “đáp ứng một trong các điều kiện” tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP chưa cho thấy rõ người dân chỉ cần đáp ứng một yêu cầu hay phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong cùng một nhóm điều kiện.

Đối với nhà, đất, quy định về việc tích hợp thành công trên VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản đang cho thấy nhiều cách hiểu khác nhau.

“Chưa rõ người dân chỉ cần tích hợp thông tin mã số thuế cá nhân và 5 loại giấy tờ; hoặc tích hợp thông tin về quyền sử dụng đất và 5 loại giấy tờ; hay phải tích hợp đầy đủ toàn bộ thông tin về mã số thuế cá nhân, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng cùng các giấy tờ liên quan”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Không chỉ vậy, Nghị quyết cũng chưa xác định rõ thông tin được tích hợp trên VNeID thuộc về chủ thể nào. Với mã số thuế cá nhân, chưa rõ đó là mã số của người chuyển nhượng hay người nhận chuyển nhượng. Tương tự, thông tin quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cũng cần xác định rõ thuộc về bên nào trong giao dịch.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị Bộ Công an hướng dẫn cụ thể các điều kiện được giảm lệ phí trước bạ, đồng thời xác định rõ những loại thông tin, giấy tờ được hiểu là “thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng” và “thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng”.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng chính sách giảm, miễn phí, lệ phí lần này có tính chất đặc thù do Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP chỉ có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

“Nếu thực hiện chính sách thông qua việc sửa đổi, bổ sung trực tiếp các văn bản quy định về phí, lệ phí hiện hành, khi Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP hết hiệu lực sẽ tiếp tục phát sinh yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản này để khôi phục quy định trước đó. Điều này có thể dẫn đến việc phải sửa đổi các thông tư nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Do đó, Bộ Tài chính lựa chọn xây dựng một thông tư riêng quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, tương tự cách thức đã áp dụng đối với các chính sách hỗ trợ trước đây.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành một số thông tư quy định chính sách miễn, giảm phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số. Do đó, viêc tiếp tục xây dựng một thông tư riêng cho Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc thực hiện chính sách trong thời gian nghị quyết có hiệu lực, đồng thời tránh xáo trộn hệ thống văn bản quy định về phí, lệ phí sau khi chính sách hết thời hạn áp dụng.