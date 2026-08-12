MIK Group chính thức khởi công Imperia Sensa Park, khai mở chương mới tại thị trường phía Nam

Lễ khởi công Imperia Sensa Park đã chính thức diễn ra tại khu đất dự án trên trục Võ Chí Công, kết nối trực tiếp với đường Liên Phường, thuộc phường Phước Long, TP.HCM. Sự kiện có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, lãnh đạo địa phương, nhà phát triển MIK Group cùng các đối tác chiến lược.

Nghi thức khởi công dự án Imperia Sensa Park. Nguồn: MIK Group.

Trong những năm gần đây, khu Đông ngày càng khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản TP. HCM nhờ hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ. Trong nhịp đập phát triển đó, Imperia Sensa Park chính là dự án trọng điểm hiện diện tại lõi đô thị hiện hữu, đánh dấu một chương mới trong hành trình phát triển của MIK Group tại thị trường phía Nam, khi tọa lạc tại tâm điểm kết nối các trục giao thông chiến lược như Cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hệ thống đường Vành đai 2 cùng các trục đường Liên Phường và Võ Chí Công.

Sở hữu hai mặt giáp sông Rạch Chiếc và kênh Một Tấn với quy mô lên tới 5 ha, Imperia Sensa Park bao gồm 2 tòa tháp cao tầng với 922 căn hộ cao cấp, cùng 93 căn biệt thự và nhà phố thấp tầng, được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ 30,5%, dành phần lớn diện tích cho mảng xanh và không gian mở, hài hoà với thiên nhiên.

Imperia Sensa Park – Dấu ấn kiến trúc mới tại tâm điểm kết nối khu Đông TP.HCM. Nguồn: MIK Group.

Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, dòng thương hiệu Imperia thuộc I Series đã ghi dấu ấn trên thị trường với nhiều dự án tiêu biểu như Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Smart City, Imperia Sky Garden. Xuyên suốt hành trình đó là tinh thần Imperia All New Standard, không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng và kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng.

Trong cấu trúc sản phẩm cao tầng của MIK Group, I Series là dòng căn hộ cao cấp định danh chuẩn mực sống toàn diện cho thế hệ cư dân đô thị tại Việt Nam. I Series được định vị như một hệ tiêu chuẩn sống, trong đó bốn yếu tố gồm quy hoạch, thiết kế, môi trường sống và tiện ích được tổ chức đồng bộ và cân bằng. Tại Imperia Sensa Park, những giá trị cốt lõi và hệ tiêu chuẩn này tiếp tục được kế thừa, phát triển với những cải tiến phù hợp hơn với điều kiện khí hậu, nhịp sống đô thị và bản sắc của mảnh đất, con người TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nhân Hữu Học, Tổng giám đốc MIK Miền Nam, cho biết: “Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của MIK Group tại thị trường phía Nam, hướng tới các dự án trọng điểm tại các khu vực có hạ tầng phát triển, nhu cầu thực và giàu dư địa tăng trưởng. Imperia Sensa Park là nền tảng đầu tiên trong chiến lược dài hạn nhằm đồng hành cùng quá trình phát triển không gian đô thị và nâng cao chuẩn mực sống tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.”

Cũng tại Lễ khởi công, MIK Group đã công bố những đối tác quốc tế đồng hành trong quá trình phát triển dự án: Tổng thầu xây dựng Ricons từng thành công với dự án The Matrix One và Imperia Smart City tại Hà Nội; StudioMilou từ Singapore là đối tác thiết kế kiến trúc và cảnh quan, ghi dấu với dự án Bảo tàng quốc gia Singapore hay Bảo tàng Đà Nẵng; Ong&Ong từ Singapore là đối tác thiết kế nội thất với nhiều dự án ghi dấu ấn tại châu Á; cùng đơn vị CORE Asia đảm nhiệm công tác tư vấn giám sát dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Quang Quân, Chủ tịch Hội đồng chiến lược, Công ty cổ phần xây dựng Ricons, chia sẻ: “Ricons tự hào được MIK Group tin tưởng lựa chọn đồng hành trong vai trò Tổng thầu xây dựng dự án Imperia Sensa Park. Qua nhiều năm hợp tác, hai bên đã cùng triển khai thành công nhiều dự án, kiến tạo hàng nghìn căn hộ chất lượng cao và mang đến trải nghiệm sống hiện đại cho cư dân. Với kinh nghiệm cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, tôi tin tưởng Imperia Sensa Park sẽ trở thành một dấu ấn mới, tiếp nối hành trình phát triển của MIK Group tại thị trường miền Nam.”

Nền tảng cho Imperia Sensa Park xuất phát từ uy tín và năng lực phát triển của MIK Group trên toàn quốc. Tập đoàn đã phát triển và đang triển khai nghiên cứu trên tổng quỹ đất đầu tư 10.000 ha, trong đó có hơn 20.000 căn hộ đã bàn giao, phục vụ hơn 30.000 khách hàng. Kể từ năm 2014, MIK Group đã ghi dấu ấn tại khu Đông TP. HCM qua các dự án Park Riverside, Villa Park, Riovista và khu nghỉ dưỡng Sol by Meliá, Movenpick Resort Waverly tại Phú Quốc. Chính nền tảng kinh nghiệm và sự thấu hiểu địa phương này tạo tiền đề để MIK Group chính thức giới thiệu Imperia Sensa Park thuộc dòng Imperia (I Series) – thương hiệu đã khẳng định chất lượng qua các dự án đã bàn giao tại khu vực phía Bắc.

Dự án dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 9/2026 và bàn giao căn hộ vào quý 4/2028. Với định hướng phát triển nhất quán và đầu tư bài bản, Imperia Sensa Park sẽ bổ sung nguồn cung bất động sản chất lượng cao tại tâm điểm khu Đông TP. HCM, đồng thời mở ra một tư duy mới về kiến tạo không gian sống mang giá trị thực bền vững.