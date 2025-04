Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường tháo gỡ vướng mắc trong phát triển cụm công nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung kế hoạch, việc triển khai nhằm giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình phát triển các cụm công nghiệp tại địa phương; bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh được ổn định và phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng tỷ lệ lấp đầy, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Đồng thời, đảm bảo việc di dời các cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định mức hỗ trợ đối với việc di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc này thực hiện theo cơ chế hỗ trợ tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ban hành ngày 15/3/2024, với thời hạn hoàn thành trong tháng 11 năm 2025. Cùng với đó, xây dựng sổ tay hướng dẫn cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố được giao nhiệm vụ thông báo rộng rãi, kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo quy hoạch, bao gồm: Cụm công nghiệp Tam Phước (diện tích 30 ha); Cụm công nghiệp Long Hương 2 (35 ha); Cụm công nghiệp Đất Đỏ (32 ha) và Cụm công nghiệp Châu Đức (32 ha).

Việc tổ chức thực hiện việc di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có trong danh sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, căn cứ theo Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát và theo dõi danh sách các cơ sở thuộc diện phải di dời để có kế hoạch hỗ trợ, đôn đốc thực hiện, bảo đảm tiến độ hoàn thành di dời theo kế hoạch đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, cùng với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp có trách nhiệm chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an ninh trật tự và an toàn xã hội trong khu vực cụm công nghiệp.

Mặt khác, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp cũng được giao nhiệm vụ rà soát, đánh giá việc đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các Cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Hoà Long, Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Long Phước và Cụm công nghiệp Chế biến hải sản Bình Châu; sau khi tiếp nhận các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vào hoạt động.

Các đơn vị có liên quan cần tổ chức quản lý, vận hành và khai thác dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đúng quy định pháp luật; triển khai dự án theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo tiến độ thực hiện. Trường hợp vi phạm quy định, chậm triển khai, ngừng hoạt động hoặc không thực hiện dự án sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình kêu gọi, thu hút và hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư các dự án trong cụm công nghiệp, với mục tiêu nâng tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các cụm công nghiệp đang hoạt động đạt từ 55% đến 60% vào năm 2030.

Theo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 16 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 545,69 ha. Trong số này, đã có 11 cụm công nghiệp được thành lập, còn lại 5 cụm công nghiệp chưa được thành lập.

Hiện nay, trong 11 cụm công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh, có 36 dự án thứ cấp (trong đó có 31 dự án đang hoạt động và 5 dự án mới ký hợp đồng thuê đất, đang làm thủ tục đầu tư), tỷ lệ lấp đầy chung đạt 42,05%.