Ba tháng liên tiếp, Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc

Theo dữ liệu từ Tổng Cục hải quan Trung Quốc, Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu mỏ số 1 của nước này trong tháng 7. Đây là tháng thứ ba liên tiếp Nga giữ vị trí này.

Các nhà máy lọc dầu tư nhân tại Trung Quốc đang đẩy mạnh mua dầu thô giá rẻ của Nga, đồng thời giảm nhập khẩu từ các nhà cung cấp đối thủ như Angola và Brazil.

Nhập khẩu dầu thô Nga của Trung Quốc, bao gồm dầu bơm qua đường ống dẫn dầu Đông Siberia - Thái Bình Dương (ESPO) và vận chuyển qua đường biển từ các hải cảng ở châu Âu và Viễn Đông của Nga, đạt 7,15 triệu tấn trong tháng 7, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này tương đương 1,68 triệu thùng dầu/ngày. Dù giảm nhẹ so với mức kỷ lục 2 triệu thùng hồi tháng 5, Trung Quốc vẫn là khách hàng nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga.

Sau Nga, nhà cung cấp dầu lớn thứ 2 của Trung Quốc là Saudi Arabia với 6,56 triệu tấn, tương đương 1,54 triệu thùng/ngày. Theo đó, nhập khẩu dầu từ Saudi Arabia của Trung Quốc đã phục hồi đáng kể sau khi giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 năm trong tháng 6, dù con số này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm nay, tổng lượng dầu Nga mà Trung Quốc nhập khẩu là 48,45 triệu tấn (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước) vẫn thấp hơn so với 49,84 triệu tấn của Saudi Arabia (giảm 1% so với cùng kỳ năm trước).

Trong khi tăng mạnh nhập khẩu dầu từ Nga, Trung Quốc giảm mua mặt hàng này từ Angola và Brazil với mức giảm trong tháng 7 lần lượt là 27% và 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu từ hải quan Trung Quốc cho thấy nước này không nhập khẩu dầu từ Venezuela hay Iran trong tháng trước. Các hãng dầu quốc doanh của Trung Quốc đã ngừng mua dầu từ hai quốc gia này từ cuối năm 2019 do lo ngại vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy nhập khẩu đầu từ Malaysia của Trung Quốc - thường là nơi trung chuyển dầu từ Iran và Venezuela trong 2 năm qua - đã tăng 183% lên 3,34 triệu tấn, tăng từ mức 2,65 triệu tấn trong tháng 7.

Trong tháng 7, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã giảm 9,5% so với tháng 7/2021 với lượng nhập khẩu hàng ngày ở mức gần thấp nhất 4 năm khi các nhà máy lọc dầu của nước này giảm hàng tồn kho và nhu cầu nội địa phục hồi chậm hơn dự báo.

Về phía Nga, khối lượng xuất khẩu dầu thô tăng và giá khí đốt tăng cao sẽ giúp Nga “bội thu” từ xuất khẩu năng lượng trong năm nay, bất chấp các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp lên nước này liên quan tới cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Theo một tài liệu của Bộ Kinh tế Nga do hãng tin Reuters thu thập được, Nga dự kiến thu 337,5 tỷ USD từ xuất khẩu năm lượng trong năm 2022, tăng 38% so với năm ngoái.