Ba yếu tố có thể khiến đồng USD giảm giá sâu hơn

Đồng USD đã giảm giá xuống mức thấp nhất 3 tháng trong tuần vừa rồi, và dù phục hồi trong phiên ngày thứ Hai (24/8) tại thị trường Mỹ và trong sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á, bạc xanh vẫn ở rất gần đáy...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Đồng USD đã giảm giá xuống mức thấp nhất 3 tháng trong tuần vừa rồi, và dù phục hồi trong phiên ngày thứ Hai (24/8) tại thị trường Mỹ và trong sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á, bạc xanh vẫn ở rất gần đáy. Giới chuyên gia cho rằng có nhiều yếu tố có thể khiến USD giảm giá xuống mức thấp hơn.

Cuối giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng nhẹ trên mức 99 điểm, từ mức 99 điểm khi đóng cửa phiên trước tại Mỹ. Trong phiên đầu tuần tại Mỹ, chỉ số hồi hơn 0,1% so với mức đóng cửa tuần trước.

Trong tuần trước, Dollar Index này sụt về 98,8 điểm, thấp nhất kể từ giữa tháng 5, và hoàn tất tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Ở mức hiện tại, Dollar Index đã giảm khoảng 2,5% so với thời điểm cách đây 1 tháng, và chỉ tăng hơn 0,7% so với thời điểm đầu năm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. So với mức đỉnh của 52 tuần là 101,8 điểm thiết lập vào hôm 24/6, chỉ số hiện đã giảm gần 2,8%.

Sau khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, đồng USD đã tăng giá mạnh nhờ phát huy vai trò “hầm trú ẩn”, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất dẫn tới lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, và vị thế của Mỹ là một quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng.

Hiện tại, cuộc chiến ở Vùng Vịnh vẫn tiếp diễn và giá dầu đang cao hơn khoảng 28% so với trước khi chiến tranh bắt đầu, nhưng các yếu tố gây bất lợi cho đồng USD đã xuất hiện nhiều hơn.

Theo các chiến lược gia tiền tệ, có ba yếu tố chính - gồm rủi ro tài chính ngày càng gia tăng, dữ liệu kinh tế yếu hơn của Mỹ, và sự bất định xung quanh chính sách của Fed - có thể làm tăng áp lực mất giá lên đồng USD.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 6 tháng qua - Nguồn: Trading Economics.

Đầu tiên, như đã đề cập ở trên, một trong những yếu tố hỗ trợ đồng USD trong năm 2026 là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ Mỹ cao hơn, thu hút dòng vốn đầu tư vào các tài sản bằng USD.

Tuy nhiên, ông Charu Chanana, trưởng chiến lược đầu tư tại ngân hàng Saxo, chỉ ra rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng không nhất thiết hỗ trợ đồng USD nếu nhà đầu tư tin rằng sự gia tăng này phản ánh rủi ro tài chính, nợ công lớn hoặc lạm phát dai dẳng, thay vì phản ánh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ hoặc chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed.

Gần đây lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn tăng, nhưng không phải vì triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, mà vì mối lo về nợ công của Mỹ. Xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ngay cả khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và trong thời gian còn lại của năm nay.

Thay vào đó, lợi suất tăng vì mối lo khi nợ công của Mỹ lần đầu tiên vượt qua mốc 40 nghìn tỷ USD vào tuần trước. Động thái của Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố tăng gấp đôi mức mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài trong mấy tháng tới không có nhiều tác dụng trong việc hạn chế đà tăng của lợi suất.

Bởi vậy, trong lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đi lên, Dollar Index đã giảm 0,8% trong tuần vừa rồi.

Ông Chanana khẳng định mối quan hệ lịch sử giữa lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD "vẫn quan trọng", nhưng "nhà đầu tư nên ngày càng đặt câu hỏi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang tăng vì lý do gì”.

“Lợi suất cao hơn do các yếu tố kinh tế cơ bản mạnh mẽ không hẳn được nhìn nhận giống như lợi suất cao hơn vì phần bù rủi ro lớn hơn. Sự phân biệt này có thể giúp giải thích tại sao lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn gần đây lại diễn ra đồng thời với sự suy yếu của USD”, vị chiến lược gia nói với hãng tin CNBC, lưu ý rằng bất kỳ sự phá vỡ nào trong mối quan hệ này đều có thể báo hiệu những hệ quả rộng lớn hơn trong danh mục đầu tư.

Thứ hai, dữ liệu kinh tế yếu của Mỹ gần đây cũng đang gây áp lực lên các nhà đầu cơ giá lên USD. Theo ngân hàng Societe Generale (SocGen), dữ liệu tiêu dùng, lạm phát và việc làm yếu hơn của Mỹ đã khiến nhà đầu tư đánh giá lại kỳ vọng về lãi suất Fed và giảm bớt một số vị thế mua đồng USD.

Theo ông Kit Juckes, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại SocGen, kể từ khi xung đột quân sự ở Trung Đông bắt đầu, nền kinh tế Mỹ đã cho thấy sự kiên cường và cùng với đó, khả năng Fed tăng lãi suất đã hỗ trợ đồng USD.

Trong một báo cáo, ông Juckes cho biết các chỉ số lạm phát và việc làm của Mỹ yếu hơn gần đây đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất. "Các vị thế mua đồng USD hiện đang bị cắt giảm trên một thị trường với mức thanh khoản thấp trong thời gian mùa hè, khi lý do cơ bản để nắm giữ những vị thế đó trở nên mờ nhạt hơn”, ông nói, dự báo Dollar Index có thể giảm xuống thấp hơn, hoặc để dao động trong một phạm vi "không hấp dẫn" từ 95 đến 100 điểm trong thời gian còn lại của năm.

Và yếu tố thứ ba làm tăng rủi ro mất giá đối với đồng USD là các tín hiệu thiếu đồng nhất từ Fed.

Ông George Saravelos, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối toàn cầu tại ngân hàng Deutsche Bank, cho biết sự khó đoán định về cách Fed phản ứng với lạm phát là một yếu tố tiêu cực tiềm năng khác đối với đồng USD. Ông đề cập đến "các tín hiệu không đồng nhất" từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh về mục tiêu lạm phát và công cụ chính sách của ngân hàng trung ương. Ông nói thêm rằng ông coi sự mơ hồ này rốt cuộc sẽ là một yếu tố gây bất lợi cho tỷ giá USD.

Ông Saravelos cũng đề cập đến đợt can thiệp lịch sử gần đây của Mỹ và Nhật để hỗ trợ đồng yên, và lập luận rằng cơ sở mua lại (repo) FIMA của Fed sẽ có tác động kinh tế tương tự như nới lỏng định lượng. Cơ sở repo FIMA của Fed cho phép các ngân hàng trung ương và cơ quan tiền tệ nước ngoài nhất định có thể tạm thời đổi trái phiếu kho bạc Mỹ lấy thanh khoản USD trong trường hợp cần thiết.

"Khi một chính phủ nước ngoài dùng trái phiếu làm tài sản thế chấp để lấy tiền mặt, Fed in đồng USD. Nếu Fed tăng mạnh quy mô của cơ sở FIMA theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, chúng tôi sẽ coi đó là một cách gián tiếp để Fed bơm tiền mua trái phiếu kho bạc Mỹ và là một yếu tố tiêu cực nữa đối với đồng USD”, ông Saravelos nói với CNBC.