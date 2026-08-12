Đồng nhân dân tệ có thể sắp tăng giá trở lại so với USD

Tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, sau một giai đoạn tương đối ổn định, đang đứng trước khả năng bứt phá mạnh mẽ khi tháng 9 cận kề...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Giới phân tích dự báo sự kết hợp giữa hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ theo mùa và khả năng sắp có các động thái chính sách từ Bắc Kinh sẽ là động lực chính thúc đẩy đồng tiền này tăng giá.

Theo hãng tin Bloomberg, trong vòng 1 tháng vừa qua, đồng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế (offshore yuan) đã giao dịch trong một biên độ hẹp chỉ 560 pip, một sự tương phản rõ rệt so với mức trung bình hàng tháng khoảng 845 pip trong năm 2026.

Biên độ giao dịch thu hẹp này phản ánh hoạt động giao dịch trầm lắng, một phần do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) liên tục đưa ra các mức tỷ giá tham chiếu hàng ngày yếu hơn dự kiến. Trên thực tế, mức tỷ giá tham chiếu này đã thấp hơn dự báo của các cuộc khảo sát trong hơn 4 tháng liên tiếp, đánh dấu chuỗi dài nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 2018.

Tuy nhiên, sự ổn định bất thường này có thể sớm kết thúc, nhường chỗ cho một giai đoạn biến động mới với những chất xúc tác rõ ràng hơn cho thị trường.

Bà Carie Li, chiến lược gia tại ngân hàng DBS Bank, dự báo đồng nhân dân tệ có thể mạnh lên tới 6,7 - 6,73 nhân dân tệ đổi 1 USD trong tháng tới, từ mức 6,75 nhân dân tệ/USD hiện nay.

Kịch bản này sẽ trở thành hiện thực nếu dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này yếu hơn dự kiến, làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.

Đây là một quan điểm được chia sẻ rộng rãi, khi ngân hàng BNY và công ty nghiên cứu kinh tế Bloomberg Intelligence cũng cùng dự báo đồng nhân dân tệ sẽ tăng giá trong thời gian tới. Dữ liệu việc làm của Mỹ công bố tuần trước đã yếu hơn dự báo, làm dịu bớt kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Fe trong tháng 9, và giới đầu tư hiện đang chờ đợi những tín hiệu mới về lộ trình lãi suất từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá bán buôn (PPI) sắp được công bố của Mỹ.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô toàn cầu, chính sách của Trung Quốc cũng đóng vai trò quan trọng. Bà Li nhận định rằng việc PBOC có thể nâng mức tỷ giá tham chiếu hàng ngày cũng sẽ là một yếu tố hỗ trợ cho khả năng mạnh lên của đồng nhân dân tệ. “Xu hướng vẫn nghiêng về đồng USD giảm giá trong cặp USD/nhân dân tệ tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục”, bà nói.

Ông Wee Khoon Chong, chiến lược gia thị trường cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại BNY, đồng tình rằng nhân dân tệ có nhiều khả năng tăng giá so với USD. Ông cũng lưu ý rằng sự tăng giá của đồng nhân dân tệ phản ánh niềm tin thị trường, nhưng lại không đi kèm với sự tăng trưởng kinh tế trên diện rộng.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang trên đà giảm tốc, khi tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ không đủ để cân bằng lại những tác động của khủng hoảng bất động sản kéo dài và nhu cầu tiêu dùng ảm đạm trong nước.

Tỷ giá USD/nhân dân tệ từ đầu năm đến nay. Đơn vị: nhân dân tệ/USD. Trong 1 tháng trở lại đây, cặp tỷ giá này dao động trong biên độ hẹp - Nguồn: Bloomberg.

Các yếu tố mùa vụ cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào triển vọng tăng giá của nhân dân tệ. Ông Stephen Chiu, chiến lược gia trưởng về ngoại hối thị trường mới nổi tại Bloomberg Intelligence, chỉ ra rằng dòng ngoại tệ từ các công ty Trung Quốc trả cổ tức cho các nhà đầu tư nước ngoài thường đạt đỉnh trước khi kết thúc vào tháng 8. Khi dòng chảy này giảm bớt, nhu cầu về ngoại tệ sẽ giảm, từ đó làm giảm áp lực giảm giá lên đồng nhân dân tệ.

Hơn nữa, ông Chiu cũng dự báo về sự gia tăng đáng kể về đơn hàng xuất khẩu mà doanh nghiệp Trung Quốc nhận được trong những tuần tới, đặc biệt là đối với các thiết bị điện tử. Lượng đơn hàng tăng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc và hỗ trợ tỷ giá nhân dân tệ.

Ông Chiu nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ thấy một sự đột phá trong tỷ giá nhân dân tệ trong tháng 9, khi hoạt động thanh toán cổ tức kết thúc và mua cao điểm của hoạt động xuất khẩu tại khu vực châu Á bắt đầu”.