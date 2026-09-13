Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 6-12/9/2026: Giá dầu leo thang mạnh, khả năng Fed tăng lãi suất ngày càng lớn

Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...

Chủ tịch Fed Kevin Warsh - Ảnh: NYT.

Sự kết hợp giữa giá dầu tăng nóng và các số liệu thống kê cho thấy sự dai dẳng của lạm phát ở Mỹ đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới.

Trong bối cảnh áp lực lạm phát tăng, thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu tiếp tục bán tháo. Một dịch chuyển đáng chú ý khác trong tuần là đà tăng giá mạnh của đồng yên Nhật Bản, khi giới đầu tư kỳ vọng mạnh mẽ rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể nâng lãi suất trong tuần tới và đẩy nhanh tốc độ thắt chặt sau đó.

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu tiếp tục bán tháo

Mối lo về lạm phát do giá dầu leo thang khi xung đột ở Vùng Vịnh nóng lên, kết hợp với những lo ngại xung quanh tình trạng thâm hụt ngân sách và nợ công khổng lồ của nhiều chính phủ đã khiến giới đầu tư trái phiếu tiếp tục xả hàng trong tuần này, đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên những mức cao mới. Trong phiên ngày thứ Sáu, có lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4,989%, mức cao nhất kể từ ngày 26/10/2023.

Mức lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể đe dọa các tài sản khác

Nhiều người mua nhà trả góp ở Mỹ “vỡ mộng” đảo nợ vì lãi suất không ngừng tăng

Các nước giàu chi 2 nghìn tỷ USD trả lãi nợ công trong một năm

Đằng sau kỷ lục phát hành trái phiếu nhân dân tệ



Giá dầu thô tăng cao do căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz và hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia đã xảy ra liên tiếp trong tuần này, khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 7 giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc. Giới đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xung đột kéo dài, dẫn tới khả năng nguồn cung năng lượng từ Trung Đông phục hồi chậm chạp. Những mối lo này khiến giá dầu WTI và dầu Brent đều tăng khoảng 9% trong tuần này và chốt tuần trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Chính quyền Tổng thống Trump tìm cách kéo giá xăng dầu ở Mỹ xuống

Thỏa thuận dầu mỏ Mỹ - Venezuela có thể ảnh hưởng thế nào tới Trung Quốc?

6 tháng chiến tranh Iran: Nhà đầu tư hưởng lợi, người tiêu dùng trả giá

Hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia lại bị tấn công, giá dầu cao nhất 6 tuần

Mỹ áp lệnh trừng phạt thêm 27 hãng hàng không của Iran

Sản lượng dầu thô của OPEC sụt giảm mạnh

Khủng hoảng Hormuz thúc đẩy đà phục hồi của kênh đào Suez

Ngành dầu mỏ Brazil bùng nổ giữa cuộc chiến ở Vùng Vịnh

Giá khí đốt ở châu Âu cao nhất gần 4 năm, IEA kêu gọi lập dự trữ chiến lược

Nhu cầu than toàn cầu có thể lập kỷ lục vì giá khí đốt tăng mạnh

Saudi Arabia giảm sản lượng dầu xuống thấp nhất 36 năm

Chứng khoán Mỹ hồi điểm sau báo cáo CPI, giá dầu tăng 9% trong tuần này

Bộ trưởng Mỹ: Có thể không bao giờ đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran

Hai báo cáo lạm phát của Mỹ đẩy cao khả năng Fed tăng lãi suất vào tuần tới

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 8 của Mỹ đều cho thấy sự dai dẳng của lạm phát ở mức cao hơn mục tiêu của Fed. Cùng với số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 8 khả quan được công bố vào tuần trước, những dữ liệu này củng cố mạnh khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 15-16/9. Vào ngày thứ Sáu, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng khoảng 90% cho một động thái như vậy.

Tổng thống Trump gia tăng sức ép lên Fed trước cuộc họp vào tuần tới

Đa số chuyên gia vẫn dự báo Fed không tăng lãi suất trong năm nay

Chứng khoán Mỹ hồi điểm sau báo cáo CPI, giá dầu tăng 9% trong tuần này

Giá hàng hóa gần cao nhất 18 năm, áp lực lạm phát toàn cầu ngày càng lớn

Chiến tranh Mỹ - Iran đã “ngốn” thêm của người Mỹ 100 tỷ USD chi phí năng lượng

ECB tăng lãi suất, cảnh báo lạm phát cao kéo dài

Giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp

Triển vọng Fed tăng lãi suất trở nên mạnh hơn và xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã khiến giá vàng có những pha sụt mạnh trong tuần này. Cả tuần, giá vàng giảm khoảng 1,8%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Nhiều nhà dự báo trở nên lạc quan hơn về triển vọng tăng giá của vàng

Nghiên cứu của Fed: Sự dịch chuyển dự trữ khỏi đồng USD đã bị thổi phồng

Tình hình giao dịch vàng của các ngân hàng trung ương trong tháng 7: Trung Quốc mua nhiều nhất

Giá vàng hồi phục dù khả năng Fed tăng lãi suất đã lên gần 90%, SPDR Gold Trust bán ròng

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Canada tiếp tục nóng

Xung đột thương mại giữa Mỹ và Canada chưa có dấu hiệu giảm bớt trong tuần này, khi hai bên tiếp tục bày tỏ quan điểm cứng rắn và đe dọa các biện pháp mới nhằm vào nhau. Cũng trong tuần này, kế hoạch áp thuế quan trả đũa của Canada đối với 50 tỷ USD hàng hóa Mỹ đã chính thức có hiệu lực.

Tổng thống Trump kêu gọi tẩy chay máy bay Bombardier của Canada

Thương chiến leo thang, Mỹ "cấm cửa" nhiều hàng hóa Canada

Những bang Mỹ “tiền tuyến” trong cuộc chiến thương mại với Canada

Cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ của Hàn Quốc bị nghi ngờ

Đồng yên phục hồi dữ dội, khiến giới “carry trade” gặp khó

Đà tăng giá của đồng yên từ đầu tháng 9 tới nay được đẩy mạnh trong tuần này, khi nhà đầu tư tin chắc rằng BOJ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 17-18/9, sau cuộc họp của Fed. Đồng yên tăng giá khiến nhiều nhà giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) vội đóng trạng thái để tránh thua lỗ, khiến xung lực tăng của tỷ giá yên càng được đẩy mạnh.

Tỷ giá đồng yên bứt tốc lên đỉnh 7 tháng, “carry trade” bắt đầu đảo chiều

Giới “carry trade” lung lay vì cú tăng giá mạnh bất ngờ của đồng yên

Những ý kiến trái chiều về việc Bộ Tài chính Mỹ can thiệp thị trường trái phiếu và tỷ giá đồng yên

Rủi ro từ việc Mỹ tìm cách đẩy đồng yên Nhật tăng giá

Những điều cần biết về giao dịch “carry trade” đồng yên

Bức tranh hai mặt của kinh tế Trung Quốc

Những số liệu kinh tế Trung Quốc công bố trong tuần này tiếp tục cho thấy một bức tranh hai mặt: xuất khẩu bùng nổ nhưng nhu cầu trong nước ảm đạm. Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp kích cầu trong nước trong thời gian tới, nhưng ở mức độ thận trọng thay vì sử dụng các biện pháp lớn và trên diện rộng.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng tốc, thặng dư thương mại càng lớn

Nhu cầu dầu của Trung Quốc được dự báo giảm trong năm nay

Ngành ô tô Trung Quốc: Doanh số trong nước giảm chóng mặt, xuất khẩu bùng nổ

Chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa Mỹ và Trung Quốc lớn nhất 20 năm

Trung Quốc bơm hơn 50 tỷ USD vào hệ thống tài chính

Hãng xe điện Trung Quốc BYD có thể bán được 2 triệu xe ở nước ngoài trong năm nay