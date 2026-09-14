Giá dầu vẫn leo thang mạnh dù Tổng thống Trump tuyên bố chiến tranh Mỹ - Iran sẽ sớm kết thúc

Vào cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Trump nói chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sớm kết thúc, nhưng sáng nay (14/9), giá dầu vẫn leo thang mạnh...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa ảnh) trong chuyến thăm Ireland, ngày 13/9/2026 - Ảnh: NYT.

Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Bảy vừa rồi cho biết cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11. Đồng thời, ông dự báo giá năng lượng sẽ giảm mạnh sau khi chiến tranh kết thúc.

Dự báo này được ông Trump đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đi đến một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Vùng Vịnh lâm vào bế tắc và giá dầu thế giới leo thang chóng mặt khi các cuộc tấn công gia tăng trong tuần vừa rồi. Giá dầu đã kết thúc tuần trước với mức tăng khoảng 9%, đạt trên 100 USD/thùng đối với cả giá dầu Brent giao sau tại thị trường London và giá dầu WTI giao sau tại New York.

"Tôi nghĩ là rất sớm, thực ra là ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ… Và giá dầu sẽ lao dốc khi chiến tranh kết thúc”, hãng tin CNBC dẫn ông Trump nói trong chuyến thăm Ireland khi được phóng viên hỏi về thời điểm cuộc chiến Iran có khả năng chấm dứt.

Phát biểu này của ông chủ Nhà Trắng không thể cản đà tăng của giá dầu.

Trong giờ giao dịch sáng nay (14/9) tại thị trường châu Á, giá dầu tiếp tục xu hướng tăng mạnh.

Lúc gần 8h sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng hơn 2,9% so với đóng cửa tuần trước, lên gần 107,7 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng gần 2,8%, đạt 102,8 USD/thùng - theo dữ liệu từ CNBC.

Trang tin MS NOW dẫn lời một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ và một nhà ngoại giao Vùng Vịnh cho biết giới chức Iran và các nước Vùng Vịnh sẽ gặp nhau tại Muscat, thủ đô Oman, trong ngày thứ Hai (14/9) để ký thỏa thuận thiết lập tuyến vận tải biển Iran-Oman đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, truyền thông nhà nước Iran đưa tin giới chức nước này sẽ gặp các quan chức Vùng Vịnh tại Oman để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz.

Những thông tin này cho thấy tín hiệu của nỗ lực ngoại giao đang được nối lại. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng.

"Iran đã trụ vững trước Israel và Mỹ… Chúng tôi sẽ không khuất phục", CNBC dẫn lời ông Pezeshkian phát biểu hôm thứ Sáu tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn Độ ở New Delhi.

Trong khi đó, vào hôm thứ Sáu, đường ống dẫn đầu Đông - Tây của Saudi Arabia đã buộc phải đóng cửa sau các cuộc tấn công liên tiếp bằng thiết bị bay không người lái có hướng từ Iraq. Phát biểu hôm thứ Bảy, ông Trump cho rằng nhiều khả năng Iran đứng sau các cuộc tấn công này.

Những tháng gần đây, Saudi Arabia đã dựa vào đường ống Đông-Tây để chuyển hướng xuất khẩu dầu thô khỏi eo biển Hormuz trong lúc giao thông ở eo biển này bế tắc vì chiến tranh. Tuyến đường ống này có công suất vận tải 7 triệu thùng mỗi ngày, chạy ngang qua Saudi Arabia để dẫn dầu đến các cảng xuất khẩu trên Biển Đỏ.

Tháng trước, CEO ông Amin Nasser của tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia ho biết đường ống dẫn dầu Đông-Tây đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giảm bớt tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu liên quan tới chiến tranh Mỹ - Iran so với việc xả dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết lực lượng phản ứng khẩn cấp đã được triển khai để bảo vệ đường ống và đánh giá mức độ an toàn sau các cuộc tấn công hôm thứ Năm vừa rồi. Ông Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Thái tử Saudi Mohammed bin Salman về vụ tấn công này.

Các nhóm phiến quân liên minh với Iran đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong những ngày gần đây. Chính phủ Saudi Arabia cho biết phiến quân Houthi ở Yemen - lực lượng do Iran hậu thuẫn - đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào hồi đầu tuần, với mục tiêu là các cơ sở năng lượng và các tài sản dân sự khác.

Trước đó, Houthi đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia vào tháng 7 và tìm cách làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này eo biển Bab el-Mandeb.

Trong cuộc trả lời báo giới ở Ireland hôm thứ Bảy, ông Trump nói rằng biết lực lượng Houthi ở Yemen đã liên lạc với Chính phủ Mỹ. "Houthi đã gọi cho chúng tôi và cho biết họ không muốn giao chiến với chúng tôi”, ông Trump nói.

Trong khi đó, một số nguồn tin nói rằng quân Houthi đã tiến vào đảo Perim - một hòn đảo mang tính chiến lược của Yemen - vào hôm thứ Sáu. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của nhóm vũ trang này nhằm kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Việc Houthi chiếm giữ đảo Perim - thông tin được nhiều hãng tin đăng tải dựa trên các nguồn tin từ Chính phủ Yemen - diễn ra chỉ một ngày sau khi Houthi chiếm được thành phố cảng Mokha của Yemen nằm trên bờ Biển Đỏ.

Cuộc tấn công đổ bộ chớp nhoáng này được xem là một thất bại nặng nề đối với Saudi Arabia và các lực lượng Yemen do nước này hậu thuẫn, đồng thời đưa Iran cùng các lực lượng thân Tehran vào thế có thể kiểm soát hai điểm nghẽn cực kỳ quan trọng đối với hoạt động vận tải dầu lửa nằm ở hai phía của Bán đảo Arab là eo biển Bab el-Mandeb và eo biển Hormuz.

Có những lo ngại rằng việc lực lượng Houthi tiến về phía eo biển Bab el-Mandeb có thể gây ra những tác động đáng kể đối với thương mại toàn cầu, đặc biệt nếu nhóm vũ trang này gia tăng các mối đe dọa hoặc các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển tại Biển Đỏ.