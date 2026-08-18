Đồng USD trượt giá xuống mức thấp nhất 2 tháng rưỡi

Triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 suy giảm đang gây áp lực giảm giá đáng kể lên đồng USD, khiến bạc xanh trượt xuống mức thấp nhất hơn 10 tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác. Trái lại, các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi đang trên đà tăng giá mạnh.
Trong phiên giao dịch ngày 18/8 tại thị trường châu Á, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng nhẹ lên gần 99,7 điểm. Phiên ngày 17/8 tại thị trường Mỹ, Dollar Index giảm còn hơn 99,6 điểm, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6.
Số liệu kinh tế Mỹ trong mấy tuần gần đây cho thấy nền kinh tế đang yếu đi, bao gồm khu vực phi nông nghiệp bất ngờ mất việc làm trong tháng 7 và các số liệu lạm phát tháng 7 đều phù hợp với dự báo. Sau các báo cáo này, thị trường hiện chỉ còn đặt cược khả năng trên 30% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, trong khi khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tăng lên 70%. Ngoài ra, khả năng Fed tăng lãi suất một lần trong thời gian còn lại của năm nay cũng không còn ở mức gần như 100% như trước.
Trong một cuộc khảo sát chuyên gia được hãng tin Reuters thực hiện trong tuần trước, hầu hết các nhà kinh tế được hỏi đều tin rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian từ nay tới cuối năm - một quan điểm mà họ đã duy trì trong những tháng gần đây.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng khi dự báo về tỷ giá USD, vì họ chưa thể khẳng định lạm phát ở Mỹ sẽ diễn biến như thế nào. Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa do Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận nào, và giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London lại vượt mốc 90 USD/thùng trong phiên ngày 17/8.
Nếu giá dầu neo cao trong thời gian dài và áp lực lạm phát ở Mỹ tăng trở lại, khả năng Fed tăng lãi suất lại có thể tăng lên, dẫn tới lực hỗ trợ cho đồng USD. Mối lo lạm phát vẫn đang được phản ánh rõ trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, qua xu hướng tăng tiếp diễn của lợi suất.
Ngoài ra, với xung đột ở Vùng Vịnh kéo dài, đồng USD sẽ tiếp tục phát huy vai trò một kênh đầu tư an toàn. Ngoài ra, vị thế một quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ cũng có lợi cho tỷ giá USD.
“Lạm phát ở Mỹ đã cao hơn mục tiêu của Fed trong suốt 5 năm qua, và dù mức lạm phát gần 3% có thể là điều mà Fed tạm chấp nhận được, song điều đó cũng có nghĩa là tiến trình giảm lạm phát về mục tiêu sẽ gặp nhiều thách thức trong một thế giới liên tục xảy ra các cú sốc nguồn cung”, ông Nohshad Shah - trưởng bộ phận trái phiếu thị trường mới nổi tại công ty Citadel Securities - nhận định với Reuters.
Theo dữ liệu từ trang MarketWatch, trong vòng 1 tháng trở lại đây, Dollar Index đã giảm gần 1,5%. Dù vậy, chỉ số vẫn giữ được mức tăng gần 1,4% nếu tính từ đầu năm và tăng hơn 1,4% nếu so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong lúc đồng USD đương đầu với áp lực giảm, các đồng tiền của các thị trường mới nổi lại tăng giá mạnh. Theo hãng tin Bloomberg, kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm xuống đã đưa một chỉ số đo sức mạnh của các đồng tiền mới nổi có lúc tăng tới 0,2% trong phiên ngày 17/8, đạt 1.906,98 điểm, mức cao chưa từng thấy.
“Các đồng tiền thị trường mới nổi đang được hỗ trợ, chủ yếu nhờ đồng USD yếu đi và sự phục hồi của các thị trường chứng khoán ở các nền kinh tế này. Dòng vốn ngoại lại đang chảy mạnh vào các thị trường mới nổi, nhất là ở khu vực châu Á”, chiến lược gia Wee Khoon Chong của ngân hàng BNY nhận xét với Bloomberg.
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