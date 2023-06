Băc Giang: Các sở, ngành phối hợp đảm bảo tốt an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày 13/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hoàng Minh Sơn và các thành viên của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 đã làm việc về công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Bắc Giang.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Giang Bạch Đăng Khoa cho biết, năm nay, toàn tỉnh có 21.081 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 17.642 thí sinh giáo dục THPT, 3.439 thí sinh giáo dục thường xuyên, 423 thí sinh tự do đăng ký tại 38 điểm thi trên địa bàn.

Chủ tịch UBND đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Bắc Giang gồm 40 thành viên, trong đó Trưởng Ban là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện, thành phố để phối hợp đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, công tác thông tin liên lạc và công tác truyền thông cho Kỳ thi.

Xác định được mức độ quan trọng của Kỳ thi, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tổ chức học tập, nghiên cứu, tập huấn, tuyên truyền bằng đa dạng hình thức đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân Quy chế thi và các văn bản Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi của Bộ, đặc biệt là những điểm mới của Quy chế thi năm 2023.

Sở giáo dục đào tạo đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức Kỳ thi. Đặc biệt là phối hợp với Công an tỉnh để bảo vệ an ninh, an toàn cho tất cả các khâu trong kỳ thi. Riêng đối với việc chuẩn bị đủ điện đáp ứng cho kỳ thi, Sở giáo dục đào tạo đã phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang để đảm bảo điện tối đa cho tất cả các điểm thi trên toàn địa bàn.

Tại các địa điểm in sao đề thi, bảo quản đề thi, bài thi, các điểm thi, chấm thi Sở giáo dục đào tạo đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, phương tiên, thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Các tình huống phát sinh, bất ngờ được Ban chỉ đạo cấp tỉnh lên các phương án phòng ngừa, xử lý.

Công tác in sao, vận chuyển đề thi, giao đề thi, bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại điểm thi được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an ninh, an toàn, theo đúng Quy chế và pháp luật quy định. Trong đó, khu vực in sao đề thi là một nhà biệt lập và được Công an tỉnh bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 03 vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi.

Các thành viên Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đã lưu ý với tỉnh Bắc Giang một số vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn tại các điểm thi; in sao, vận chuyển đề thi; phát hiện gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao; hỗ trợ, tạo thuận lợi cho thí sinh; phương án phòng ngừa các tình huống phát sinh xảy ra ở các khâu…

Tại buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – Mai Sơn đề nghị Sở giáo dục đào tạo tiếp tục tập huấn cho cán bộ, kiểm tra các địa điểm thi tại các điểm, các khâu cho kỳ thi, đặc biệt trong vấn đề phát hiện, xử lý các thiết bị gian lận công nghệ cao.

Song song với đó là quản lý, xử lý tin xấu, tin độc hại trên mạng xã hội để đảm bảo thông tin, an toàn cho kỳ thi cũng như sự an tâm của các thí sinh và phụ huynh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đề nghị Sở giáo dục đào tạo rà soát lại, nhắc nhở, bổ sung các văn bản, các quy trình của kỳ thi, không để sai sót ở bất kỳ khâu nào.