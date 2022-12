Bắc Giang duyệt điều chỉnh quy hoạch giúp công nhân thêm cơ hội mua nhà xã hội

Địa phương này cho biết, để đáp ứng yêu cầu nhà ở theo Quyết định số 642/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2030, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp lân cận, thì việc điều chỉnh nâng quy mô dân số từ 6.500 người lên 8000 người là cấp thiết.

Ngoài ra, đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở xã hội tại thị trấn Nếnh (trước đây là xã Hoàng Ninh), huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2019, đến thời điểm này, nhiều yếu tố về hiện trạng, quy chuẩn, tiêu chuẩn có nhiều thay đổi, không còn phù hợp so với chỉ tiêu phê duyệt như: diện tích đất giáo dục, công trình công cộng…

Vì vậy, nhằm thu hút dự án đầu tư, phát huy tối đa tiềm năng về đất đai và những lợi thế khu vực, việc điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500 cũng rất cần thiết.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm trên địa bàn thị trấn Nếnh có phía Bắc: giáp khu dân cư và đất nông nghiệp tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh; phía Nam: giáp đường kết nối khu công nghiệp Đình Trám với khu công nghiệp Việt Hàn và đất nông nghiệp tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh; phía Đông: giáp khu công nghiệp Đình Trám; phía Tây: giáp khu công nghiệp Việt Hàn. Quy mô diện tích quy hoạch khoảng 14,48 ha.

Do tính chất đặc thù của khu đất có đường ranh giới bám theo tuyến đường QH (kết nối từ khu công nghiệp Đình Trám vào khu công nghiệp Việt Hàn) và tuyến đường liên thôn hiện trạng (đi khu dân cư My Điền 3, theo hướng Tây Bắc – Đông Nam) cắt ngang, chia dự án thành hai phần riêng biệt, nên trong phương án quy hoạch sẽ mở rộng tuyến đường này (phù hợp với định hướng quy hoạch của huyện và khu dân cư My Điền 2 đang được lập dự án) tạo thành đường trục chính của khu, và toàn bộ hệ thống giao thông sẽ bố trí theo hướng song song, vuông góc với hai tuyến đường này.

Các lô đất ở liền kề thương mại bố trí dọc theo tuyến đường nối 2 khu công nghiệp Đình Trám, Việt Hàn và tuyến đường liên thôn hiện trạng đi ngang dự án và tuyến đường chính của dự án. Đây là những tuyến đường giao thông quan trọng, có vị trí giao cắt, kết nối các khu vực lân cận nên có vị trí thuận lợi, tạo ra một khu vực, một trục đường với nhiều hoạt động thương mại phát triển sầm uất.

Bên cạnh đó, khu vực nhà ở xã hội cao tầng sẽ bố trí tập trung về phía Bắc của dự án, giáp với khu công nghiệp Việt Hàn, trong đó các khối công trình sắp xếp linh hoạt, tránh hướng nắng, gió bất lợi, phù hợp với điều kiện khí hậu của vùng. Đặc biệt, mỗi khu vực còn được bố trí khu đất bãi đỗ xe tập trung, là điểm đỗ xe đưa đón công nhân tới các khu công nghiệp lân cận, và nhu cầu đỗ xe phục vụ công trình thương mại, giáo dục.

Theo UBND tỉnh Bắc Giàng, xây dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân có vai trò quan trọng giúp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động. Hơn nữa, đây là giải pháp quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh cũng như tăng cường thu hút đầu tư doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến với Bắc Giang. Do đó tỉnh sẽ coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.