BAF trình cổ đông phương án chào bán 65 triệu cổ phiếu giá 15.500 đồng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF-HOSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể: BAF Việt Nam vừa trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.500 đồng/cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (không giới hạn số lượng).

Số tiền 1.007,5 tỷ đồng huy động được sẽ dùng 557,5 tỷ đồng để mua cám, phụ gia, nguyên vật liệu phục vụ các trang trại heo và 450 tỷ đồng để mua heo giống/heo cai sữa/heo hậu bị. Thời gian giải ngân từ quý 4/2024 đến quý 4/2025.

Hiện BAF đang lưu hành 239 triệu cổ phiếu và sau đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên hơn 304 triệu.

Chốt phiên ngày 8/10, BAF tăng lên 22.200 đồng/cp, cao hơn 43% với giá phát hành.

Theo BAF cho biết hiện tại quy mô đàn của BAF gồm có 11.000 heo nái ông bà và heo nái cụ kỵ; trên 38.000 heo nái bố mẹ, tương đương với 1 triệu heo nái hậu bị và heo thịt thương phẩm. Hệ thống trang trại hiện có 36 trại nuôi heo thịt và heo giống hiện đại đã đi vào hoạt động, trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước.

BAF đặt mục tiêu mảng chăn nuôi đạt 1,5 triệu con heo thịt thương phẩm bán ra thị trường trong năm 2025 và 10 triệu con heo thịt thương phẩm bán ra vào năm 2030. Tổng đàn heo nái dự kiến đạt 400.000 con vào năm 2030, nhằm nằm trong Top 3 doanh nghiệp chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.

Trước đó, ngày 16/09/2024, BAF Việt Nam đã hợp tác chiến lược với Tập đoàn Chăn nuôi – Thực phẩm Muyuan (Muyuan Foods Co., Ltd - Trung Quốc), nhằm tiếp nhận chuyển giao thiết bị công nghệ chăn nuôi thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình vận hành trong toàn chuỗi chăn nuôi để đảm bảo an toàn sinh học và thân thiện với môi trường.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT BAF cho biết: “Hợp tác giữa BAF và Muyua là khởi đầu cho một hành trình khác trong tương lai. Chúng tôi mong muốn không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao công nghệ chuồng trại, an toàn sinh học, các giải pháp môi trường; hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực hơn nữa để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển ngày càng hiện đại, đổi mới của ngành chăn nuôi“.

Theo thông tin công bố, một trong những công nghệ quan trọng nhất mà Muyuan sẽ chuyển giao cho BAF trong tương lai là công nghệ chuồng trại nhiều tầng và công nghệ chuồng trại mới cho phép nâng mục tiêu lên 10 triệu heo thương phẩm vào 2030.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024, BAF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 2.613,19 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ (2.406,43 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 154,61 tỷ đồng, tăng 11,09 lần so với cùng kỳ (11,57 tỷ đồng).

Trong năm 2024, BaF Việt Nam tiếp tục lên kế hoạch tham vọng với doanh thu tăng 6,6%, lên 5.543,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 893,2%, lên 305,9 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi sau thuế đạt 154,61 tỷ đồng, BaF Việt Nam đã hoàn thành 50,5% so với kế hoạch năm.