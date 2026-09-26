Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tối 25/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Macdonald-Cartier, thủ đô Ottawa. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Canada tiếp tục phát triển tích cực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour; hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney; hội kiến Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Canada; phát biểu chính sách tại Nhà Quốc hội Canada; tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie, Hội Hữu nghị Canada – Việt Nam, các tập đoàn, doanh nghiệp và quỹ đầu tư; dự Tọa đàm cấp cao Doanh nghiệp Việt Nam – Canada; gặp Mạng lưới Chuyên gia, Nhà khoa học Việt Nam tại Canada, cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Macdonald-Cartier, thủ đô Ottawa. Ảnh: TTXVN

Kết quả nổi bật của chuyến thăm là việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Tại hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney, hai bên đã ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Canada, xác lập 8 trụ cột hợp tác gồm: song phương, khu vực và đa phương; thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế; giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo; an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững; an ninh lương thực và nông nghiệp – thực phẩm; quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp; giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo hai nước cũng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai bên, tạo thêm cơ sở để cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Canada đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia. Ảnh: TTXVN

Trước khi rời Canada, chiều 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trường Đại học Concordia coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, xây dựng định hướng hợp tác dài hạn, tập trung vào các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của nhà trường và nhu cầu của Việt Nam như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, quản trị dữ liệu, năng lượng sạch, đô thị thông minh, hạ tầng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên; quan tâm cấp học bổng cho sinh viên, nhà khoa học trẻ Việt Nam; tăng cường các chương trình bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và lãnh đạo số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia. Ảnh: TTXVN

Giáo sư Graham Carr bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; cho biết đại diện nhà trường dự kiến thăm, làm việc tại Hà Nội trong những ngày tới để tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.

Nhìn lại chuyến thăm, chương trình tiếp xúc cấp cao, đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp, khoa học – công nghệ, giáo dục và cộng đồng đã bao quát nhiều lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là kết quả nổi bật, xác lập khuôn khổ mới để thúc đẩy hợp tác trên 8 trụ cột.

Trên nền tảng hơn 50 năm quan hệ, Việt Nam và Canada xác định hướng hợp tác sâu rộng hơn về kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, hạ tầng, chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến, năng lượng, nông nghiệp, quốc phòng – an ninh, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; đồng thời sớm xây dựng chương trình nghị sự và kế hoạch hành động cụ thể để triển khai khuôn khổ quan hệ mới.

Chuyến thăm kết thúc với việc thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Canada, tạo cơ sở để các thỏa thuận được triển khai thành chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể trong thời gian tới.