Báo cáo lạm phát Mỹ có thể khiến giá vàng bùng nổ?

Giá vàng thế giới đang chững lại ở vùng đỉnh của 8 tháng, trong lúc chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Mỹ. Giới phân tích nói rằng dữ liệu lạm phát yếu hơn dự báo có thể đưa giá vàng tăng bùng nổ và bước vào một thời kỳ giá lên mới.

Tâm trạng thận trọng của nhà đầu tư trước khi báo cáo CPI của Mỹ được công bố vào ngày thứ Năm đang khiến giá vàng biến động yếu. Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 0,4 USD/oz so với chốt phiên trước, còn 1.877,5 USD/oz - theo dữ liệu từ trang Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt 1.882 USD/oz, cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái.

Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.880,1 USD/oz, tăng 2,6 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ. Nếu tính từ mức đáy thiết lập vào cuối tháng 11 đến nay, giá vàng hiện đã tăng khoảng 14%.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm tốc độ tăng lãi suất, thậm chí có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay đang hỗ trợ mạnh cho giá vàng. Tuy nhiên, các kỳ vọng vào chính sách tiền tệ của Fed sẽ phụ thuộc nhiều vào số liệu lạm phát Mỹ dự kiến công bố vào tối nay theo giờ Việt Nam.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, giới chuyên gia kinh tế dự báo CPI tháng 12 của Mỹ giảm 0,1% so với tháng trước nhưng tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi, thước đo không tính đến giá năng lượng và thực phẩm, được dự báo tăng 0,3% trong tháng 12 so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu lạm phát yếu hơn dự báo sẽ củng cố khả năng Fed sớm dịch chuyển sang một lập trường chính sách mềm mỏng hơn, và giá vàng - loại tài sản không mang lãi suất - có thể tăng chóng mặt. Ngược lại, số liệu lạm phát mạnh hơn dự báo có thể khiến nhà đầu tư bán tháo vàng.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals cho biết một số nhà giao dịch ngắn hạn đã bán vàng để chốt lời trước khi báo cáo lạm phát được công bố. Theo ông Wyckoff, giá vàng có thể tiếp tục ít biến động trước khi thị trường nhận được báo cáo.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược nhiều vào khả năng Fed tiếp tục giảm tốc độ tăng lãi suất - một khuynh hướng có lợi cho giá vàng. Giới giao dịch đang đặt cược khả năng 77% Fed sẽ nâng lãi suất với bước nhảy 0,25 điểm phần trăm vào ngày 1/2, từ mức tăng 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp vào tháng 12 sau 4 lần liên tiếp nâng 0,75 điểm phần trăm.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ The New York Times hôm thứ Tư, Chủ tịch chi nhánh Boston của Fed, bà Susan Collins nói bà muốn tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới.

“Báo cáo lạm phát sẽ kích giá vàng tăng mạnh nếu số liệu cho thấy lạm phát sụt nhanh hơn dự kiến”, nhà phân tích cấp cao Craig Erlam của Oanda phát biểu.

Cũng theo ông Erlam, trong dài hạn, việc Trung Quốc mở cửa là có lợi cho giá vàng vì sẽ thúc đẩy nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, giá vàng còn đang hưởng lợi từ việc một số quốc gia gom vàng dự trữ, tranh thủ sự suy yếu của đồng USD trong thời gian gần đây. “Chúng ta đang chứng kiến lực mua vàng vật chất khá mạnh của các ngân hàng trung ương, nhất là từ Nga và Trung Quốc, vốn là những nước muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD”, chuyên gia kinh tế trưởng Caroline Bain của Capital Economics nói với hãng tin CNN.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz.

Về phần mình, đồng USD vẫn đang ở đáy của 7 tháng, với chỉ số Dollar Index sáng nay dao động nhẹ ở ngưỡng 103,1 điểm, không thay đổi so với sáng qua.

Trong nước, ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 23.290 đồng (mua vào) và 23.610 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng tăng nhẹ và chưa lấy lại được mốc 67 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 150.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,55 triệu đồng/lượng và 54,4 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,15 triệu đồng/lượng và 66,95 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.