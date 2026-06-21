Báo chí - Người đồng hành chiến lược vươn xa của startup

Đối với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, truyền thông báo chí đang đóng vai trò là người đồng hành chiến lược, không chỉ giúp lan tỏa câu chuyện khởi nghiệp mà còn góp phần kết nối cơ hội, khơi mở nguồn lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp...

Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) tại Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và tạo ra các mô hình kinh doanh mới.

Với khoảng 4.000 startup, 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm và hơn 20 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ở cấp quốc gia và địa phương, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam đang dần trở thành một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh nguồn vốn, công nghệ hay nguồn nhân lực, một yếu tố có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của startup đó chính là vai trò của truyền thông báo chí. Không chỉ đơn thuần là kênh đưa tin, báo chí ngày nay đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng vai trò kết nối, lan tỏa giá trị và tạo dựng niềm tin cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nhiều chuyên gia thậm chí ví báo chí là “bà đỡ truyền thông”, đồng hành cùng startup từ những ngày đầu hình thành ý tưởng cho đến giai đoạn mở rộng thị trường.

Chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam dưới góc nhìn của startup công nghệ tại Việt Nam, ông Trần Quang Đức, CEO Công ty Cổ phần AI Hay, cho biết truyền thông báo chí có thể coi là “cầu nối niềm tin” đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Với lĩnh vực còn nhiều điều mới mẻ như trí tuệ nhân tạo (AI), báo chí chính là kênh chính thống giúp cho startup AI của Việt Nam có thể đưa thông tin một cách chính thống, uy tín đến với người dùng.

Đặc biệt, thông qua những kênh báo chí uy tín, người dùng sẽ có thêm niềm tin và hiểu biết về sản phẩm mình đang dùng, từ đó thoải mái ứng dụng chúng vào các công việc thiết thực như học tập, làm việc. Không những vậy, báo chí cũng là một trong những kênh uy tín giúp startup AI xây dựng thương hiệu.

“Điển hình như với AI Hay, sự đồng hành của báo chí đã giúp chúng tôi lan tỏa hình ảnh và sản phẩm một cách rõ rệt cũng như tạo ra những cầu nối hợp tác với những doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, từ đó kích hoạt những bước tiến tiếp theo của sản phẩm và công ty”, ông Đức cho biết.

Tương tự, ông Trần Anh Dũng, CEO Công ty TNHH Bản đồ số CLOUDMAP, truyền thông báo chí hiện nay đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng startup. Không chỉ giúp các doanh nghiệp trẻ nâng cao nhận diện thương hiệu, báo chí còn là cầu nối đưa những ý tưởng đổi mới sáng tạo đến với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và các cơ quan quản lý.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, startup không chỉ cần nguồn lực tài chính mà còn cần niềm tin từ thị trường. Báo chí chính là một trong những kênh góp phần xây dựng niềm tin đó thông qua việc phản ánh khách quan những giá trị, công nghệ và tác động mà doanh nghiệp tạo ra.

Ông Dũng cho biết trên con đường phát triển của CLOUDMAP, truyền thông báo chí đã giúp cho công ty lan tỏa tầm nhìn về việc ứng dụng công nghệ dữ liệu và bản đồ số như tính bền vững trong công tác quy hoạch thông qua giải pháp bản đồ số thông qua hệ thống thông tin địa lý (GIS) và ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu viễn thám.

“Nhờ vậy, chúng tôi có thể mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và gia tăng độ phủ thương hiệu một cách hiệu quả”....

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23+24-2026 phát hành ngày 15/6/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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