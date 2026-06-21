Báo chí - Người đồng hành chiến lược vươn xa của startup

Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) tại Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và tạo ra các mô hình kinh doanh mới.
Với khoảng 4.000 startup, 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm và hơn 20 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ở cấp quốc gia và địa phương, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam đang dần trở thành một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế bền vững.
Tuy nhiên, bên cạnh nguồn vốn, công nghệ hay nguồn nhân lực, một yếu tố có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của startup đó chính là vai trò của truyền thông báo chí. Không chỉ đơn thuần là kênh đưa tin, báo chí ngày nay đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng vai trò kết nối, lan tỏa giá trị và tạo dựng niềm tin cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.
Nhiều chuyên gia thậm chí ví báo chí là “bà đỡ truyền thông”, đồng hành cùng startup từ những ngày đầu hình thành ý tưởng cho đến giai đoạn mở rộng thị trường.
Chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam dưới góc nhìn của startup công nghệ tại Việt Nam, ông Trần Quang Đức, CEO Công ty Cổ phần AI Hay, cho biết truyền thông báo chí có thể coi là “cầu nối niềm tin” đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Với lĩnh vực còn nhiều điều mới mẻ như trí tuệ nhân tạo (AI), báo chí chính là kênh chính thống giúp cho startup AI của Việt Nam có thể đưa thông tin một cách chính thống, uy tín đến với người dùng.
Đặc biệt, thông qua những kênh báo chí uy tín, người dùng sẽ có thêm niềm tin và hiểu biết về sản phẩm mình đang dùng, từ đó thoải mái ứng dụng chúng vào các công việc thiết thực như học tập, làm việc. Không những vậy, báo chí cũng là một trong những kênh uy tín giúp startup AI xây dựng thương hiệu.
“Điển hình như với AI Hay, sự đồng hành của báo chí đã giúp chúng tôi lan tỏa hình ảnh và sản phẩm một cách rõ rệt cũng như tạo ra những cầu nối hợp tác với những doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, từ đó kích hoạt những bước tiến tiếp theo của sản phẩm và công ty”, ông Đức cho biết.
Tương tự, ông Trần Anh Dũng, CEO Công ty TNHH Bản đồ số CLOUDMAP, truyền thông báo chí hiện nay đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng startup. Không chỉ giúp các doanh nghiệp trẻ nâng cao nhận diện thương hiệu, báo chí còn là cầu nối đưa những ý tưởng đổi mới sáng tạo đến với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và các cơ quan quản lý.
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, startup không chỉ cần nguồn lực tài chính mà còn cần niềm tin từ thị trường. Báo chí chính là một trong những kênh góp phần xây dựng niềm tin đó thông qua việc phản ánh khách quan những giá trị, công nghệ và tác động mà doanh nghiệp tạo ra.
Ông Dũng cho biết trên con đường phát triển của CLOUDMAP, truyền thông báo chí đã giúp cho công ty lan tỏa tầm nhìn về việc ứng dụng công nghệ dữ liệu và bản đồ số như tính bền vững trong công tác quy hoạch thông qua giải pháp bản đồ số thông qua hệ thống thông tin địa lý (GIS) và ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu viễn thám.
“Nhờ vậy, chúng tôi có thể mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và gia tăng độ phủ thương hiệu một cách hiệu quả”....
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23+24-2026 phát hành ngày 15/6/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-2324-2026.html
TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị xây dựng đề án quy mô lớn nhằm tái định hình toàn bộ cách tiếp cận đối với chống ngập, thoát nước và xử lý nước thải trong bối cảnh thành phố mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập...
Dù dẫn đầu cả nước về thu hút khối ngoại và xuất nhập khẩu, Bắc Ninh lại đang đối mặt với nghịch lý thu ngân sách do tỷ lệ doanh nghiệp nội địa có lãi chưa cao. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, “thủ phủ thu hút FDI” này đang đứng trước yêu cầu bắt buộc phải thực hiện 3 chuyển dịch chiến lược nhằm nâng chuẩn và gia tăng năng lực nội tại cho khối doanh nghiệp nội địa…
Có những tờ báo phản ánh dòng chảy của thời cuộc, nhưng cũng có những tờ báo trở thành một phần của chính dòng chảy ấy. Trong hành trình đổi mới và phát triển của kinh tế Việt Nam suốt 35 năm qua, Thời báo Kinh tế Việt Nam trước đây và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy hôm nay là một dấu ấn như vậy...
Bên cạnh việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Kỳ họp thứ ba HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI sẽ xem xét, quyết định 53 nội dung quan trọng; trong đó, nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn và chính sách an sinh xã hội mới được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho Thành phố...
Mặc dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP lên tới 8,15% trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An vẫn đang đối mặt với không ít điểm nghẽn về năng lực quản trị, nguồn vốn và thủ tục hành chính. Để đồng hành với địa, thay vì “kêu khó, kêu khổ”, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã cùng đối thoại để tìm kiếm giải pháp thực chất nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ ngân sách và phát triển bền vững…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...