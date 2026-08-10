Bảo hiểm tiền gửi chỉ áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân bằng đồng Việt Nam

Chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tiền gửi bằng ngoại tệ và các tài sản khác như vàng không thuộc phạm vi được bảo hiểm.

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là tổ chức chuyên trách thực hiện chính sách Bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 17 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.

Như vậy, để thuộc phạm vi được bảo hiểm, khoản tiền gửi phải đồng thời đáp ứng các điều kiện cơ bản: được gửi bằng đồng Việt Nam; người gửi tiền là cá nhân; khoản tiền được gửi tại tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi và dưới hình thức phù hợp quy định của pháp luật. Tiền gửi bằng ngoại tệ và vàng không thuộc phạm vi được bảo hiểm.

VÌ SAO CHỈ BHTG ĐỐI VỚI ĐỒNG VIỆT NAM?

Việc quy định bảo hiểm tiền gửi đối với đồng Việt Nam phù hợp với mục tiêu bảo vệ đồng tiền quốc gia, hạn chế tình trạng đô la hóa, ngoại tệ hóa trong nền kinh tế và góp phần nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ. Ngoại tệ và vàng có đặc điểm, cơ chế quản lý và mức độ biến động về giá trị khác với đồng Việt Nam. Đây không phải là những phương tiện thanh toán chủ yếu trong nền kinh tế Việt Nam mà thường được nắm giữ với mục đích tích lũy, đầu tư hoặc hưởng lợi từ chênh lệch tỷ giá, giá thị trường.

Việc tiền gửi bằng ngoại tệ không thuộc phạm vi bảo hiểm tiền gửi không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu hợp pháp đối với ngoại tệ của người dân. Tuy nhiên, trong trường hợp tổ chức tín dụng nơi người dân gửi tiền phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, khoản tiền gửi bằng ngoại tệ sẽ không được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả trong hạn mức bảo hiểm.

Do đó, người gửi tiền cần phân biệt rõ giữa quyền sở hữu hợp pháp đối với ngoại tệ, vàng và quyền được bảo vệ theo chính sách Bảo hiểm tiền gửi.

VÌ SAO CHÍNH SÁCH TẬP TRUNG BẢO VỆ NGƯỜI GỬI TIỀN CÁ NHÂN?

Chính sách Bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ người gửi tiền cá nhân, đặc biệt là những người gửi tiền tiết kiệm với số tiền nhỏ và vừa. Đây là nhóm đối tượng đông đảo, có khả năng tiếp cận và đánh giá thông tin về tình hình hoạt động, mức độ an toàn của tổ chức tín dụng hạn chế hơn so với các nhà đầu tư hoặc tổ chức chuyên nghiệp.

Đối với nhiều cá nhân và gia đình, tiền gửi ngân hàng là khoản tích lũy phục vụ những nhu cầu thiết yếu như học tập, chăm sóc sức khỏe, mua nhà, trang trải cuộc sống hoặc cho các nhu cầu thiết yếu khác. Khi quyền lợi của người gửi tiền cá nhân được bảo vệ, niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng được củng cố, góp phần duy trì ổn định xã hội và hạn chế nguy cơ rút tiền hàng loạt khi xuất hiện thông tin bất lợi.

Bên cạnh đó, việc xác định rõ đối tượng được bảo hiểm giúp nguồn lực của hệ thống Bảo hiểm tiền gửi được tập trung vào nhóm người gửi tiền cần được bảo vệ, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.

NGƯỜI GỬI TIỀN CẦN LƯU Ý GÌ?

Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của mình, trước khi gửi tiền, người dân cần tìm hiểu rõ tổ chức nhận tiền gửi có tham gia bảo hiểm tiền gửi hay không; khoản tiền dự kiến gửi có thuộc phạm vi được bảo hiểm hay không; đồng thời nắm được các quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Người dân nên ưu tiên gửi tiền bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; thận trọng khi lựa chọn hình thức tích lũy, đầu tư bằng ngoại tệ hoặc vàng; thường xuyên theo dõi thông tin chính thức từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền.

Hiểu đúng phạm vi và nội dung cốt lõi của chính sách Bảo hiểm tiền gửi sẽ giúp người dân chủ động đưa ra quyết định tài chính phù hợp, an tâm gửi tiền và đóng góp vào sự ổn định của hệ thống tài chính - ngân hàng.