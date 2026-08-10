Bảo Tín Mạnh Hải thông tin về kết luận thanh tra trong hoạt động kinh doanh vàng

Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến tháng 9/2025, Bảo Tín Mạnh Hải đã có thông tin giải trình về một số nội dung được nêu trong kết luận, đồng thời cho biết doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp khắc phục liên quan.

Bảo Tín Mạnh Hải sẽ tiếp tục rà soát hoạt động, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Ảnh: BTMH.

Theo Bảo Tín Mạnh Hải, qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận dấu hiệu của các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại doanh nghiệp.

7 giao dịch đặt cọc vàng miếng trong hai năm: Liên quan đến việc nhận đặt cọc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết doanh nghiệp phát sinh 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch trong năm 2024. Theo giải thích của doanh nghiệp, các giao dịch này xuất phát từ trường hợp vàng miếng bị rách vỏ bao bì và phải chờ chuyển đến SJC để thực hiện đóng lại bao bì. Ngoài 7 trường hợp nêu trên, doanh nghiệp cho biết không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc vàng miếng và khẳng định việc mua bán được thực hiện theo quy định.

Đã nộp bổ sung phần thuế giá trị gia tăng kê khai thiếu: Về nội dung kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bảo Tín Mạnh Hải cho biết nguyên nhân liên quan đến sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo quy định của Luật Kế toán và phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp. Doanh nghiệp cho rằng đây là vướng mắc từng được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng. Sau khi rà soát, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết đã chủ động làm việc với cơ quan thuế và hoàn tất việc nộp bổ sung khoản thuế theo yêu cầu.

Hoàn tất thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương: Đối với quy định về thương mại điện tử, doanh nghiệp cho biết việc đăng ký lại website bị chậm do quá trình phối hợp nội bộ trong thời gian nâng cấp nền tảng số. Theo Bảo Tín Mạnh Hải, thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được hoàn tất và phê duyệt vào ngày 20/1/2025. Doanh nghiệp cho biết hiện các thông tin liên quan đến giá và phí giao dịch được công khai đầy đủ trên nền tảng.

Rà soát, hoàn thiện quy trình phòng, chống rửa tiền: Về công tác phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết một số thiếu sót phát sinh do việc cập nhật các quy định pháp luật mới ban hành trong giai đoạn 2023 - đầu năm 2024 chưa kịp thời, dẫn đến những hạn chế trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro.

Doanh nghiệp cho biết đã thực hiện nộp phạt theo quy định, đồng thời rà soát và hoàn thiện các quy trình nội bộ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cử nhân sự tham gia các chương trình tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và tổ chức đào tạo nghiệp vụ về phòng, chống rửa tiền cho toàn bộ cán bộ, nhân viên.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định các hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng của doanh nghiệp hiện diễn ra bình thường. Doanh nghiệp cho biết tiếp tục bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình giao dịch.

Theo doanh nghiệp, kết luận thanh tra là cơ sở để Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục rà soát hoạt động, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục, hoàn thiện quy trình quản trị và kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao tính minh bạch, tuân thủ trong hoạt động kinh doanh.