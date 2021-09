Bất chấp Covid-19, Hải Phòng vẫn tăng trưởng hai con số

Trong đó, các chỉ số của 3 khu vực chính của nền kinh tế đều có hướng tăng tích cực.

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,23%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 19,9%, đóng góp 10,21 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 3,96%, đóng góp 1,52 điểm phần trăm.

Trong 9 tháng, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hải Phòng ước thu trên 67 nghìn tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi ngân sách trong 9 tháng ước trên 16 nghìn tỷ, trong đó chi cho đầu tư phát triển chi trong cân đối ngân sách địa phương ước trên 6,3 nghìn tỷ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, tổng số vốn mà các ngân hàng huy động trên địa bàn ước lên tới gần 255 nghìn tỷ.

Đặc biệt, các hoạt động đầu tư diễn ra tại địa phương này rất sôi động, chỉ trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại Hải Phòng đã lên tới gần 119 nghìn tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 1,38%. Trong đó thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 2,8 tỷ USD gấp 3,25 lần so với cùng kỳ và đạt 113,97% kế hoạch đặt ra.

Các chỉ số khác như: Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) tăng 19,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản xuất cấu kiện thép, lốp ô tô và phân bón... tăng rất cao.

Về thương mại, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 112 nghìn tỷ đồng/169,61 nghìn tỷ đồng của kế hoạch năm.

Trong 9 tháng/2021, kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng ước 18,54 tỷ USD, tăng 25,52% so với cùng kỳ, sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt trên 106 triệu tấn, tăng 8,03% so với cùng kỳ năm 2020.

Để có được sự đánh giá khách quan về bức tranh kinh tế của Hải Phòng, vừa qua Cục Thống kê TP.Hải Phòng đã tham khảo, điều tra, lấy ý kiến của 171 doanh nghiệp trên địa bàn đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Theo đó, trên 64% doanh nghiệp đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng đang giữ ổn định và có chiều hướng tốt lên, còn lại có trên 35% số doanh nghiệp cho rằng tình hình còn khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo tại Phiên họp thường kỳ tháng 9/2021.

Tại Phiên họp thường kỳ của UBND thành phố Hải Phòng ngày 29/9 vừa qua, 9 tháng đầu năm 2021, đại đa số các đại biểu tham dự đều nhận định, tuy tăng trưởng kinh tế thành phố vẫn đạt mức cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. tuy nhiên, do ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19 nên một số chỉ tiêu tuy tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng chưa bám sát kế hoạch đề ra: thu nội địa (64,67%), sản lượng hàng qua cảng (66,87%), tổng vốn đầu tư toàn xã hội (58,25%); thu hút khách du lịch giảm sâu so với cùng kỳ (-44,89%).

Để hướng tới hoàn thành các mục tiêu của năm theo kế hoạch đã đặt ra, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, quận huyện trong thành phố tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Chủ tịch Hải Phòng nhấn mạnh: “Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong đó tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới, khẩn trương rà soát tổng hợp các dự án chậm giải ngân để thành phố điều chuyển vốn đến các dự án khác đồng thời tăng cường các giải pháp để tăng thu ngân sách nội địa…”.