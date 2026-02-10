Bất động sản phát tín hiệu tích cực

Giá vàng trong nước và thế giới
Từ bối cảnh kinh tế tổng thể, bất động sản đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý, khi vừa duy trì vị thế trong nhóm ngành thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vừa ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới…
Thông tin từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, cho biết tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/1/2026 đạt 2,58 tỷ USD.
Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 349 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 1,49 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 15,7% về số vốn đăng ký. Đáng chú ý, xét theo lĩnh vực, hoạt động kinh doanh bất động sản ước đạt 243,2 triệu USD, chiếm 16,3%, chỉ đứng sau ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Bên cạnh vốn đăng ký mới, vốn đăng ký điều chỉnh cũng ghi nhận 91 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 888,5 triệu USD. Như vậy, nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 245,5 triệu USD, chiếm 10,3%.
Riêng tháng 1/2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của tháng một trong 5 năm qua. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn là lĩnh vực có nhiều tín hiệu tích cực, khi đạt 110,2 triệu USD, chiếm 6,6% và đứng thứ 2, sau công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,39 tỷ USD, chiếm 82,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện.
Song song với diễn biến của dòng vốn, hoạt động doanh nghiệp bất động sản cũng cho thấy sự phục hồi rõ nét.
Cụ thể, trong tháng 1/2026, cả nước có gần 24,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 180,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 108,2 nghìn lao động; tăng 40,9% về số doanh nghiệp, tăng 9,0% về vốn đăng ký và tăng 7,5% về số lao động so với tháng 12/2025. So với cùng kỳ năm trước, tăng 126,8% về số doanh nghiệp, tăng 92,3% về số vốn đăng ký và tăng 32,7% về số lao động.
Ngoài ra, cả nước còn có hơn 24,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 146,2% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2026 lên gần 48,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 45,6% so với cùng kỳ 2025.
Theo đó, xét từng lĩnh vực thì bất động sản là ngành có mức tăng đáng kể về số doanh nghiệp thành lập mới. Trong tháng 1/2026, cả nước có 625 doanh nghiệp bất động sản được cấp phép, cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể ước lên tới 266 đơn vị, tăng 118% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh quá trình sàng lọc của thị trường vẫn đang tiếp diễn.
Tổ chức đánh giá tín nhiệm S&P Global Ratings nhận định bi quan về triển vọng thị trường bất động sản Trung Quốc, cho rằng mức suy giảm doanh thu bán nhà ở nước này trong năm 2026 sẽ lớn hơn so với dự báo trước đó...
Với quy mô hơn 1,6 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 1.551 tỷ đồng, Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Thanh Hóa.
Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes - Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.
Với quy mô gần 355ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng, Khu công nghiệp Đồng Phúc được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại…
Sau nhiều năm tăng trưởng lặng lẽ, bất động sản Vinh (cũ) đang bước ra khỏi vùng “im ắng” khi các động lực kinh tế, hạ tầng và công nghiệp đồng loạt được kích hoạt sau sáp nhập. Không tăng nóng theo các chu kỳ ngắn hạn, thị trường này đang hình thành một chu kỳ tăng trưởng bền vững, gắn với nhu cầu thực.
