Bầu Hiển và người thân chi hơn 1.200 tỷ mua cổ phiếu SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Chủ tịch ngân hàng, ông Đỗ Quang Hiển, hay còn được gọi là bầu Hiển cùng 5 cổ đông liên quan.

Theo đó, bầu Hiển đã nộp 185 tỷ đồng để mua hơn 14,8 triệu cổ phiếu SHB, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên gần 67,8 triệu. Tập đoàn T&T nộp gần 674 tỷ đồng mua 53,9 triệu cổ phiếu SHB lên nắm giữ hơn 246 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, những người thân trong gia đình vị Chủ tịch ngân hàng cũng chi hàng trăm tỷ đồng để gom thêm cổ phiếu SHB. Trong đó, hai con trai bầu Hiển là ông Đỗ Vinh Quang, Đỗ Quang Vinh chi lần lượt gần 200 tỷ và 1,75 tỷ mua vào gần 16 triệu và 140.000 cổ phiếu. Còn hai chị gái ông Hiển là bà Đỗ Thị Thu Hà và Đỗ Thị Minh Nguyệt chi lần lượt hơn 138 tỷ và 48 tỷ.

Như vậy, bầu Hiển và hai con trai, hai chị gái, và Tập đoàn T&T đã nộp tổng số tiền khoảng 1.250 tỷ để thực hiện quyền mua gần 100 triệu cổ phiếu SHB với mức giá 12.500 đồng mỗi cổ phiếu. Các giao dịch đều được thực hiện trong ngày 8/12.

Trên thị trường chứng khoán, dù thị giá SHB đã giảm gần 10% so với đỉnh gần nhất, đóng cửa phiên 10/12 ở mức 22.950 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn gần gấp đôi so với giá chào bán mà ngân hàng này đưa ra cho lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu. Nếu so với đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu nhà băng này vẫn duy trì được mức tăng 85%.

Ngoài việc phát hành hơn 539 triệu cổ phiếu mới để chào bán cho cổ đông hiện hữu nói trên, SHB cũng cho biết đã phát hành hơn 202 triệu cổ phiếu khác để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Sau các giao dịch phát hành cổ phiếu nói trên, vốn điều lệ của SHB dự kiến tăng lên mức 26.674 tỷ đồng.