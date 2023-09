BCG Land gia hạn thành công lô trái phiếu 2.500 tỷ và sở hữu “của để dành” hơn 1.716 tỷ đồng

Dòng tiền và lợi nhuận của BCG Land đang cải thiện tích cực khi ba dự án trọng điểm King Crown Infinity, Malibu Hội An và Hội An d’Or bước vào giai đoạn cuối của quá trình xây dựng và bàn giao.

GIA HẠN THÀNH CÔNG LÔ TRÁI PHIẾU 2.500 TỶ ĐỒNG TRƯỚC KHI LÊN SÀN

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết BCG Land vừa thông báo đã hoàn tất việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn tại các văn kiện trái phiếu cho mã trái phiếu BCLCH2124001.

Cụ thể, lô trái phiếu BCLCH2124001 được BCG Land phát hành ngày 31/3/2021, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là ngày 31/3/2024. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn: bằng tổng của lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi 12 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong cộng biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm. Sau khi điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu BCLCH2124001 sẽ là 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 31/3/2026.

BCG Land cũng cho biết, ngoài nội dung điều chỉnh về kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn, tất cả các nội dung khác của các điều kiện trái phiếu và các văn kiện trái phiếu được giữ nguyên, không thay đổi.

Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo gồm: (i) Cổ phần thuộc sở hữu của (các) cổ đông tại công ty sở hữu Dự Án Kinh Dương Vương; (ii) Toàn bộ nguồn thu cùng với tất cả quyền và lợi ích phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến Dự Án Kinh Dương Vương; (iii) (các) Quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện Dự Án Kinh Dương Vương (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật); (iv) Các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba được bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm (nếu cần thiết).

Mới đây, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu đối với Công ty cổ phần BCG Land (mã BCR). Thời gian nhận lưu ký chứng khoán từ ngày 23/8/2023. Theo kế hoạch, BCG Land sẽ giao dịch 460 triệu cổ phiếu BCR trên sàn UPCoM dự kiến vào quý 4/2023.

BCG Land được thành lập vào tháng 3/2018, với mục đích tập trung phát triển mảng bất động sản thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG). Hiện Công ty có vốn điều lệ 4.600 tỷ đồng và đang sở hữu danh mục dự án bất động sản đa dạng, chủ yếu gồm các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp như Casa Marina Resort (Quy Nhơn, Bình Định), Casa Marina Premium (Quy Nhơn, Bình Định), Malibu Hội An, Hoian D’or...

Tính tới ngày 27/7/2023, Công ty có 2 cổ đông lớn, bao gồm Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) sở hữu 62,1% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi, mã TCD) - công ty con của Bamboo Capital - sở hữu 9,43% vốn điều lệ. Còn lại 28,47% vốn điều lệ thuộc về cổ đông nhỏ (nắm khoảng 131 triệu cổ phiếu).

Tập đoàn Bamboo Capital cho biết, việc giao dịch cổ phiếu BCG Land trên UPCoM là nhằm tăng cường khả năng huy động vốn để phát triển các dự án, đồng thời sẽ thực hiện M&A và hợp tác để mở rộng danh mục dự án, bổ sung các loại hình khu đô thị quy mô lớn, khu công nghiệp, bất động sản đô thị nghỉ dưỡng, hướng tới mục tiêu lọt Top 5 đơn vị phát triển bất động sản tại Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2027.

"CỦA ĐỂ DÀNH" LÊN TỚI HƠN 1.716 TỶ ĐỒNG CỦA BCG LAND

Dù mới thành lập năm 2018 nhưng BCG Land khẳng định thương hiệu trên thị trường với một số dự án đã và đang triển khai. Trong đó, Công ty đã đưa vào vận hành dự án Casa Marina (giai đoạn 1) - khu nghỉ dưỡng tại bãi biển Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định. Bên cạnh đó, Công ty đã bàn giao giai đoạn 1 dự án King Crown Village, với quy mô vốn đầu tư 616 tỷ đồng, bao gồm 17 căn biệt thự cao cấp.

Hiện BCG Land đang triển khai dự án King Crown Infinity - tổ hợp căn hộ hạng sang. Dự án này tọa lạc trên trục đường Võ Văn Ngân, được coi là tâm điểm giao thoa của trung tâm thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Bên cạnh đó, Công ty đang triển khai dự án Malibu Hội An (tổ hợp căn hộ condotel và biệt thự nghỉ dưỡng) trên quy mô 10,3 ha và dự án Hội An D’Or – tổ hợp nghỉ dưỡng trên quy 24,4 ha tại thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trong tương lai, Công ty dự kiến triển khai các dự án bất động sản thương mại, dân cư và khu công nghiệp trên 421 ha đất, để đa dạng hoá sản phẩm cung cấp.

Với việc đang trong giai đoạn triển khai 3 dự án trọng điểm với quy mô 36 ha, dễ hiểu vì sao quy mô khoản mục người mua trả tiền trước của BCG Land ngày một “phình to” và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng khi các dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện, bàn giao cho khách hàng.

Cụ thể, thời điểm 31/12/2021, khoản mục người mua trả tiền trước của BCG Land ghi nhận 247,14 tỷ đồng, chiếm 1,9% tổng nguồn vốn. Tới ngày 31/12/2022, giá trị khoản mục này tăng lên 918,8 tỷ đồng và đến ngày 30/6/2023 đạt 1.716 tỷ đồng, chiếm 12,89% tổng tài sản. Khoản mục này sẽ được chuyển thành doanh thu khi Công ty hoàn thành và bàn giao các dự án bất động sản cho khách hàng.

Đối ứng với khoản mục người mua trả tiền trước, tại thời điểm 30/6/2023, BCG Land ghi nhận tổng tồn kho tăng thêm 1.054,62 tỷ đồng so với đầu năm, lên 3.566,92 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu liên quan tới tồn kho 1.615,1 tỷ đồng dự án Malibu Hội An; 1.104,6 tỷ đồng dự án Hội An d’Or…

Ngoài các dự án do BCG Land làm chủ đầu tư, Công ty còn hợp tác phát triển dự án với nhiều doanh nghiệp, với tổng giá trị lên tới 5.605,1 tỷ đồng.

Thực tế, sau khi thành lập năm 2018, BCG Land đã đẩy mạnh đầu tư các dự án và hợp tác cùng góp vốn triển khai các dự án ở TP. HCM và các tỉnh khác, vì vậy, dòng tiền kinh doanh duy trì âm từ năm 2020 đến năm 2022. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh đã bắt đầu dương trở lại 591,7 tỷ đồng.

Việc 3 dự án trọng điểm đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình xây dựng và dự kiến bàn giao sẽ giúp BCG Land tiếp tục cải thiện dòng tiền, đồng thời sớm hạch toán lợi nhuận sau niêm yết để chuyển từ mục người mua trả tiền trước sang doanh thu và hạch toán lợi nhuận.