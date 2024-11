Becamex IDC muốn huy động thêm 1.080 tỷ đồng trái phiếu để tái cơ cấu nợ

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP - Becamex IDC (mã BCM-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 với tổng mệnh giá 1.080 tỷ đồng.

Theo đó, Becamex IDC dự kiến phát hành tối đa 10.800 trái phiếu loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 1.080 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, dự kiến chào bán 1 đợt trong quý 4/2024.

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, lãi suất đầu tiên (tương đương 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên) là 10,7%/năm, lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ là 4,4%/năm nhưng không thấp hơn 10,3%/năm, lãi trả sau, định kỳ 6 tháng/lần.

BCM cho biết tài sản đảm bảo cho trái phiếu bao gồm các quyền sử dụng đất và toàn bộ các quyền, lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan là 19 thửa đất - trong đó, có 17 thửa đất có địa chỉ ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bảng, tỉnh Bình Dương và 2 thửa đất ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích của các thửa đất này là 150.906,3 m2, giá trị định giá hơn 1.723,3 tỷ đồng.









Mục đích Becamex IDC phát hành trái phiếu lần này là để cơ cấu lại nợ của công ty. Cụ thể, công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ gồm khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bình Dương có giá trị gốc khoản nợ được cơ cấu tối đa là 2.600 tỷ đồng, kỳ hạn 11 tháng và khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương - chi nhánh Đồng Nai có giá trị gốc khoản nợ được cơ cấu tối đa là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.

Bên cạnh đó, Becamex IDC cũng thông qua kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 50.000 đồng/cp, dự kiến huy động ít nhất 15.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được phân bổ 6.300 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Cây Trường (2.800 tỷ đồng) và mở rộng Khu công nghiệp Bàu Bàng (3.500 tỷ đồng); 3.634 tỷ đồng đầu tư vào các đơn vị liên kết như VSIP (2.118 tỷ đồng), Becamex Bình Phước (900 tỷ đồng), BVP (216 tỷ đồng), VSSES (200 tỷ đồng) và Becamex Bình Định (200 tỷ đồng). Số tiền còn lại 5.066 tỷ đồng sẽ phục vụ tái cơ cấu tài chính của công ty.

Trước đó, BCM đã công kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ mã BCMH2427003 đến HNX và HOSE. Theo đó, khối lượng phát hành lần này là 5.000 trái phiếu. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, giá trị phát hành đạt 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành trong nước vào ngày 14/8 và hoàn tất vào ngày 22/8. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 14/8/2027. Lãi suất áp dụng là 10,2%/năm.

Đồng thời, BCM cũng thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ BCMH2427004, trị giá 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày hoàn tất là ngày 14/8/2024 và ngày đáo hạn là ngày 14/8/2027.

Trước đó, Becamex đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu gồm lô trái phiếu BCMH2427001 trị giá 800 tỷ đồng, lô trái phiếu BCMH2427002 trị giá 200 tỷ đồng.

Như vậy, trong tháng 8 vừa qua, BCM đã huy động thành 1.800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, BCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 363 tỷ đồng, tăng hơn 68% so với cùng kỳ (215,6 tỷ) là do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 114 tỷ đồng, lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng 237 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 năm 2024 tăng 147 tỷ đồng (tương đương tăng 68,35%) so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BCM ghi nhận lãi 769,36 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước (264,5 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn của BCM đạt 54.441 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm (53.424 tỷ); Hàng tồn kho là 20.903 tỷ đồng - trong đó hơn 18.500 tỷ đồng là chi phí dở dang tại các dự án bất động sản.

Nợ phải trả cuối kỳ là 34.370 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm - trong đó, nợ vay tài chính chiếm 60%, đạt 20.665 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 50 tỷ lên 6.355 tỷ đồng.