Lãi tăng 1148% so với cùng kỳ, BCM vừa huy động thêm được 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) thông báo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 08/08/2024.

Theo đó, ngày 8/8, BCM đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427002, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 8/8/2027.

Trước đó, ngày 17/6, Becamex IDC vừa phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427001, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 17/6/2027. Trong đó, lãi suất trái phiếu là 10,5%/năm.

Mới đây, HĐQT BCM thông nhất thông qua góp vốn theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có để tăng vốn điều lệ cho CTCP Becamex Bình Định từ 500 tỷ lên 590 tỷ đồng. Theo đó, BCM sẽ góp thêm 36 tỷ và sau khi tăng vốn tỷ lệ sở hữu của BCM là 40% tương ứng 236 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2024, Becamex IDC ghi nhận doanh thu đạt 1.161,85 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 394,14 tỷ đồng, tăng 1.148 % so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân là do trong quý 2 năm 2024, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 168 tỷ đồng, lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng 365 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 năm 2024 tăng 363 tỷ đồng (tương đương tăng 1.148 %) so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Becamex IDC ghi nhận doanh thu đạt 1.973,45 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 513,38 tỷ đồng, tăng 950,5% so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Becamex IDC đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, Becamex IDC mới hoàn thành 21,8% so với kế hoạch năm.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản tăng hơn 1.600 tỷ lên 55.029 tỷ đồng; tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 1.557,4 tỷ đồng lên 21.273,8 tỷ đồng - trong đó, nợ vay ngắn hạn là 9.323,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 11.950,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là hơn 19.827 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm hơn 179 tỷ đồng còn 6.123,9 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/8, cổ phiếu BCM giảm 1.200 đồng về 70.800 đồng/cổ phiếu.