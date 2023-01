Bị "cắt margin", cổ đông lớn bán gần 31 triệu cổ phiếu TTF với giá thấp hơn 59% so với trước

Bùi Hồng Minh báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE).

Theo đó, ông Bùi Hồng Minh, cổ đông lớn của đã bán gần 31 triệu cổ phiếu TTF trong phiên 4/1.



Sau giao dịch, ông Minh đã hạ tỷ lệ sở hữu tại TTF từ 40.534.237 cổ phiếu, chiếm 9,86% xuống còn 9.600.000 cổ phiếu, chiếm 2,33% vốn và ông Minh không còn là cổ đông lớn tại Gỗ Trường Thành.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 4/1, cổ phiếu TTF phát sinh giao dịch thỏa thuận với số lượng đúng bằng lượng bán ra của ông Minh, giá trị hơn 126 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 4.080 đồng/cổ phiếu - trong khi đó, chốt phiên 4/1, giá cổ phiếu này đạt 4.150 đồng/cổ phiếu.

Được biết, hồi cuối năm 2021, TTF đã phát hành 40.534.237 cổ phiếu ưu đãi cổ tức để hoán đổi nợ cho ông Bùi Hồng Minh với tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng hoán đổi thành 1 cổ phiếu ưu đãi. Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 10/12/2021. Như vậy, ông Minh đã bán gần 31 triệu cổ phiếu TTF sau hơn 1 năm nắm giữ với giá thấp hơn 59% so với giá hoán đổi trước đó.





Mới đây, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu TTF từ ngày 24/11 đến ngày 21/12/2022. Tuy nhiên, kết thúc giao dịch ông Tín chỉ mua được 5,26 triệu cổ phiếu TTF do diễn biến thị trường không thuận lợi.

Được biết, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF theo Quyết định số 253/QĐ-SGDHCM ngày 19/04/2022 của HOSE. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022 là -3.041,7 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Qua đó, công ty cũng có công văn giải trình và khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh như. Cụ thể: năm 2022 công ty cây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của Nhóm Công ty lần lượt là 2.268 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2022 doanh thu hợp nhất lũy kế đến cuối quý này là 1.522.216.852.480 đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 8.925.514.513 đồng. TTF cho biết dù còn chịu ảnh hưởng dịch Covid -19, chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn do dịch bệnh hoành hành dẫn đến chi phí nguyên vật liệu gỗ và chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lạm phát tăng cao ở Mỹ và Châu Âu sẽ có tác động không tốt tới hoạt động xuất khẩu của ngành gỗ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho răng, công ty sẽ đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã đề ra.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác mạnh mẽ trong mảng xuất khẩu với các khách hàng lớn như Natuzzi, RII, West Elm, Pottery Barn, Crcale and Barrel, TJX, CNC Cabinetry, Cabinets To Go, ... với nhiều ngành hàng để tăng trưởng doanh thu và cải thiện bicn lợi nhuận, từng bước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Ngoài ra, công ty hợp tác với các nhà phát triển bất động sản lớn trong nước như Vingroup, Sungroup, Đất Xanh, Novaland, Hưng Thịnh để triển khai các sản phẩm nội thất tại các dự án đang triển khai. Tháng 7/2022 TTF đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) để trở thành nhà cung cấp nội thất chính - trên cơ sở cạnh tranh cho toàn bộ các công trình do Sunshine phát triển hay sở hữu. Với việc ký kết thỏa thuận chiến lược này sẽ giúp cho doanh thu ở mảng dự án tiếp tục tăng trong thời gian tới và dóng góp doanh số trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, công ty cho biết tiếp tục chuyển nhượng các công ty trồng rừng không phù hợp với định hướng phát triển công ty, tập trung thu hồi công nợ, thanh lý hàng tồn kho, tài sản không đem lại hiệu quả để thu hồi vốn sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, ngày 26/4/2022 Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022 đã thông qua chủ trương chào bán chào bán 41.120.000 cổ phiếu riêng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngày 07/7/2022 HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ - HĐQT để triển khai phương án chào bán ngày 07/7/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán 41.120.000 cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ Phần Marina 2, tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán là 452.320.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm bổ sung vốn lưu dộng sản xuất kinh doanh của Công ty và mua cổ phần của các công ty cùng ngành. Hiện hồ sơ đăng ký chào bán đang được ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, thẩm định hồ sơ.

TTF cho biết, công ty đã gia hạn hiệu lực thỏa thuận Chỉ định Nhà cung cấp chiến lược về nội thất giữa TTF và Vingroup thêm 05 năm đến ngày 15 tháng 5 năm 2027. Theo đó, khoản tiền 1.032 tỷ đồng TTF đã nhận đặt cọc từ Vingroup theo Thỏa thuận Đặt cọc kèm theo cũng được gia hạn đến ngày trên. Vì vậy, tài sản ngắn hạn của Nhóm công ty không còn vượt nợ phải trả ngắn hạn, khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của công ty được đảm bảo...

Hiện, cổ phiếu TTF đang nằm trong danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin) trong quý 1/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).