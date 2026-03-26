BIDV hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn lên hơn 72.800 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID-HOSE) công bố Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Theo đó, BIDV đăng ký chào bán 263.328.293 cổ phiếu, tuy nhiên BIDV đã phân phối được hơn 258,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 98,24% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán - trong đó, nhà đầu tư trong nước mua 142.77 triệu cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài mua gần 116 triệu cổ phiếu. Giá chào bán bình quân là 38.900 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu về từ đợt chào bán gần 10.064 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (24/03/2026).

Hiện giá cổ phiếu BIDV đang giảm 1,39% về còn 38.950 đồng/cổ phiếu như vậy giá chào bán bình quân xấp xỉ ngang với giá cổ phiếu BID trên thị trường.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của BIDV gồm: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); nhóm quỹ liên quan Dragon Capital; Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI; Tổng CTcổ phiếu Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội…

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, tổng số lượng cổ phiếu của BIDV tăng từ hơn 7.02 tỷ cổ phiếu lên hơn 7.28 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ gần 70.214 tỷ đồng lên gần 72.801 tỷ đồng.

Được biết, BID đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 91,3 nghìn tỷ đồng (+12,6% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 37,9 nghìn tỷ đồng (+18,0% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 109% và 112% dự báo cả năm của VCSC.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 tăng trưởng mạnh, đạt 14,2 nghìn tỷ đồng (+87,4% so với cùng kỳ quý trước, +41,9% so với cùng kỳ năm trước) và ROE năm 2025 đạt 19,2%. Nhìn chung, kết quả kinh doanh cao hơn kỳ vọng chủ yếu nhờ NIM và thu nhập từ thu hồi nợ xấu tốt hơn dự kiến. VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, dựa theo đà tăng mạnh của giá cổ phiếu BID kể từ đầu năm và VCSC hiện nhận thấy cơ hội đầu tư vào BID kém hấp dẫn hơn so với một số cổ phiếu ngân hàng thuộc danh mục theo dõi của VCSC.

THeo VCSC, tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt 15,3%, cao hơn mức kỳ vọng 14,0% của VCSC, tương ứng với mức tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4 đạt 6,0% so với 2,6% trong quý 3. Các ngành thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2025 bao gồm ngành dịch vụ (+43,9% kể từ đầu năm, chiếm 19% tổng dư nợ), ngành sản xuất, chế biến & chế tạo (+9,8% kể từ đầu năm, chiếm 15% tổng dư nợ), và các ngành "khác" (+30,7% kể từ đầu năm, chiếm 30% tổng dư nợ). Trong khi đó, ngành bán buôn & bán lẻ ảnh hưởng đà tăng trưởng (-4,9% kể từ đầu năm, chiếm 24% tổng dư nợ).

Về tăng trưởng tiền gửi khách hàng năm 2025 đạt 13,8%, thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ CASA trong quý 4/2025 đạt 21,8% (+1,3 điểm % so với cùng kỳ quý trước, +1,7 điểm % so với cùng kỳ năm trước).

Về thu nhập lãi thuần (NII) & NIM: NII năm 2025 của BID tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước do tăng trưởng tín dụng vững chắc giúp bù đắp mức giảm lớn của biên lãi ròng (NIM). NIM năm 2025 đạt 2,12% (-20 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước) so với dự báo cả năm của VCSC là 2,07%.

Tính theo quý, NIM cải thiện đáng kể lên 2,45% (+41 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước, +6 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước), được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh của lợi suất tài sản sinh lãi (+42 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước, đi ngang so với cùng kỳ) trong khi chi phí vốn ổn định (-1 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước, -6 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước). VCSC cho rằng sự cải thiện NIM của ngân hàng đến từ (1) tăng trưởng cho vay bán lẻ tích cực và (2) giải ngân tốt các khoản vay trung và dài hạn.

Về tỷ lệ nợ xấu cải thiện, đạt 1,47% (-40 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước, +6 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước) trong quý 4/2025 so với dự báo cuối năm 2025 của VCSC là 1,50%. Tỷ lệ nợ Nhóm 2 cũng giảm xuống 1,29% (-21 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước, -38 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước) trong quý 4/2025.

Ngoài ra, chi phí tín dụng quy năm 2025 đạt 1,05% so với 1,11% năm 2024. BID đã thực hiện xử lý nợ 26,1 nghìn tỷ đồng trong năm 2025 - tương đương tỷ lệ xử lý nợ trên tổng dư nợ là 1,1%. Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) quý 4/2025 của BID tăng nhẹ lên 100% so với 95% trong quý trước.

Về thu nhập ngoài lãi (NOII) năm 2025 đạt 28,0 nghìn tỷ đồng (+21,1% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 116% dự báo cả năm. Thu nhập ròng khác tăng mạnh 161,5% so với cùng kỳ năm trước lên 13,1 nghìn tỷ đồng, được thúc đẩy bởi thu nhập từ thu hồi nợ xử lý rủi ro tăng mạnh. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần từ dịch vụ (NFI) đi ngang và lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 29,0% so với cùng kỳ năm trước.

Về tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR): Năm 2025 cải thiện 1,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước, đạt 33,4% so với dự báo cả năm 34,3% của VCSC, do mức tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước của TOI bù đắp cho mức tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước của chi phí HĐKD (OPEX).