TMS có 1 năm để theo dõi điều kiện công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Transimex (mã TMS-HOSE) nhận được thông báo của UBCKNN về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo TMS không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết không đáp ứng điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ tại ngày 27/01/2026.

Công ty có 1.497 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ 8,6% số cổ phần có quyền biểu quyết, nhỏ hơn mức tối thiểu 10% theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị công ty tiếp tục theo dõi việc đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, sau 01 năm kể từ ngày 27/01/2026:

Trường hợp công ty vẫn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, đề nghị công ty gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-BTC tới UBCKNN để thực hiện trình tự, thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng.

Trong trường hợp công ty tiếp tục đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm báo cáo với UBCKNN và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Công ty có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-BTC.

Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ cung cấp cho UBCKNN theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Mới đây, quỹ ngoại JWD Asia Holding Private Limited (Singapore) đã bán gần 2,3 triệu cp, hạ tỷ lệ sở hữu từ 10,8 triệu cp, chiếm 6,25% về còn hơn 8,5 triệu cp, chiếm 4,93% vốn tại TMS và không còn là cổ đông lớn của TMS, từ ngày 12/3/2026. Bên nhận chuyển nhượng là Prosper Logistics - công ty con của JWD Asia, nâng tỷ lệ sở hữu từ 29,896 triệu cp, chiếm 17,31% lên hơn 32,187 triệu cp, chiếm 18,64% vốn tại TMS.

Được biết, công ty đã chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 21/4 tới tại Khách sạn Novotel Sài Gòn Centre, 167 Hai Bà Trưng, Tp.HCM nhằm thông qua các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.