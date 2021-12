Biến chủng Omicron khiến hàng chục nghìn chuyến bay bị huỷ, hoãn trên toàn cầu

Trang CNN Business dẫn dữ liệu từ trang FlightAware cho biết trong con số trên, có khoảng 1.000 chuyến bay nội địa hoặc ra-vào nước Mỹ. Ngoài ra, còn có khoảng 11.000 chuyến bay trên toàn cầu bị hoãn.

Trước đó, trong 3 ngày của kỳ nghỉ Giáng sinh kéo dài đến Chủ nhật, các hãng bay trên toàn cầu phải huỷ hơn 6.000 chuyến bay. Riêng tại Mỹ trong ngày Chủ nhật, hơn 1.200 chuyến bay bị huỷ và hơn 5.000 chuyến bị hoãn, một phần do phi công và tiếp viên xin nghỉ ốm hàng loạt.

Việc hàng không huỷ, hoãn chuyến hàng loạt diễn ra đúng vào mùa cao điểm đi lại bằng máy bay hàng năm. Cơ quan An ninh giao thông Mỹ cho biết hàng triệu người đi qua cửa kiểm soát an ninh tại các sân bay ở nước này mỗi ngày trong kỳ nghỉ vừa rồi, đỉnh điểm là 2,19 triệu hành khách vào hôm thứ Năm (23/12). Hôm thứ Tư, số người đi qua cửa kiểm soát an ninh tại các sân bay Mỹ đã lớn hơn cả cùng kỳ 2019.

Hôm thứ Bảy, hoạt động đi lại bằng đường không ở Mỹ giảm xuống do nhiều chuyến bay bị huỷ. Trong ngày, chỉ có hơn 1,53 triệu người đi qua cửa kiểm soát an ninh tại các sân bay ở nước này.

Tuần trước, hãng United Airlines đã tuyên bố phải huỷ hàng trăm chuyến bay vì không có đủ thành viên phi hành đoàn. “Làn sóng lây nhiễm do biến chủng Omicron đã ảnh hưởng trực tiếp đến các phi hành đoàn của chúng ta và những người làm công tác vận hành”, một báo cáo nội bộ của United Airlines do CNN Business thu thập được có đoạn viết.

Tại châu Âu, các hãng hàng không cũng phải huỷ, hoãn nhiều chuyến bay do nhiều nước trong khu vực đang chứng kiến số ca nhiễm mới cao chưa từng thấy. Theo dữ liệu từ FlightAware, British Airways của Anh phải huỷ 46 chuyến bay trong ngày thứ Hai. Hãng Lufthansa của Đức cho biết phải huỷ 10% số chuyến bay dự kiến trong mùa đông năm nay do đại dịch tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến ngành hàng không.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào tuần trước, CEO Carsten Spohr của Lufthansa nói do lượng khách đặt vé giảm mạnh, hãng này huỷ 33.000 chuyến bay trong thời gian từ giữa tháng 1 đến tháng 2/2022, tương đương 10% tổng số chuyến bay dự kiến.