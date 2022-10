Bình Dương cung cấp thông tin của 3.300 đơn vị nợ bảo hiểm cho cơ quan công an

Theo đại tá Ngô Xuân Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện, quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi để hai ngành phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; giải quyết tốt chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với người lao động.

Thông qua Quy chế phối hợp đã góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; phát hiện, ngăn chặn xử lý các vi phạm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ý thức chấp hành pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động đã được nâng cao hơn, ngăn ngừa việc lạm dụng, trục lợi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, hiệu lực pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

Từ ngày 21/01/2022 đến 15/9/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cung cấp thông tin của 3.303 đơn vị với số tiền nợ 580 tỷ đồng và phối hợp với công an làm việc trong công tác thu hồi nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động thực hiện 171 cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh liên ngành tại 680 đơn vị. Qua quá trình thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, yêu cầu chủ sử dụng lao động làm thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 2.751 lao động thuộc diện phải tham gia Bảo hiểm xã hội; khắc phục tiền nợ hơn 101 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, các đơn vị cũng đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quy chế, kiến nghị Trung ương tháo gỡ. Cụ thể, Bộ Công an và các Bộ liên quan có thẩm quyền cần thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục, thành phần hồ sơ để thuận tiện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội khi kiến nghị khởi tố theo Điều 216 Bộ luật Hình sự "Tội trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động"; Bộ Công an cung cấp tài khoản tra cứu kết nối thông tin qua các phần mềm chuyên môn nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội theo các đề nghị (các mẫu cam kết) đã gửi cho cán bộ Bảo hiểm xã hội tại địa phương để hỗ trợ cung cấp thêm một số thông tin của người tham gia Bảo hiểm xã hội (số điện thoại, địa chỉ cư trú…) để phục vụ tốt công tác quản lý người tham gia, người hưởng.