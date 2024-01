Bình Dương: Thành phố Dĩ An xử lý loạt vị trí đất công bị lấn chiếm, xây dựng trái phép

UBND TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã có văn bản chỉ đạo các phường, phòng, ban rà soát và đưa ra phương án xử lý liên quan đến việc quản lý sử dụng đất công, đất dôi dư trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP. Dĩ An yêu cầu xác định diện tích, hình thể thửa đất, vị trí tiếp giáp, tính pháp lý và xác định nhu cầu sử dụng của từng vị trí gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu UBND thành phố phương án sử dụng.

Cụ thể, phần đất có diện tích 6.012,9 m2 có nguồn gốc thu hồi đất của Xí nghiệp cấu kiện bê tông 620: Giao UBND phường Bình An làm việc với Công ty TNHH Núi Đá Nhỏ về việc chấm dứt hoạt động trên đất; phối hợp các cơ quan chuyên môn đo đạc, thiết lập đất công; rà soát việc sử dụng đất của các hộ dân sử dụng ổn định không tranh chấp, xây dựng phương án sử dụng gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND TP. Dĩ An xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân.

Khu đất có diện tích khoảng 3.355,6 m2, đất công phường Tân Đông Hiệp: Giao UBND phường phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ, tham mưu UBND TP. Dĩ An trình UBND tỉnh Bình Dương xin điều chỉnh quyết định giao đất để thiết lập quản lý đất công phù hợp.

Phần đất có diện tích 2.218,2 m2 có nguồn gốc của công ty Becamex ở phường Tân Đông Hiệp: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND phường rà soát các vị trí đất có nguồn gốc của công ty Becamex, tổng hợp danh sách, đo đạc, thống nhất vị trí, số liệu, liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục cắt trừ phần đất giao cho địa phương quản lý ra khỏi sổ đỏ của công ty để địa phương thiết lập quản lý đất công theo quy định.

Phần đất có diện tích 373,2 m2 có nguồn gốc do UBND tỉnh Bình Dương thu hồi của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Bình Dương tại phường Tân Đông Hiệp, hiện hộ bà Danh Thị Một đang sử dụng một phần làm đường đi: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp phường xem xét, xây dựng phương án sử dụng phù hợp, báo cáo UBND TP. Dĩ An xem xét, quyết định.

Phần đất có diện tích 1.387 m2 ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp: UBND phường báo cáo rõ việc xây dựng lấn chiếm đất của công ty An Thái diễn ra giai đoạn nào, trách nhiệm trong công tác quản lý; yêu cầu công ty tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, trả lại đất để phường quản lý; trường hợp không chấp hành thì tiến hành xử lý theo quy định, trường hợp khó khăn vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND thành phố.

Khu đất 16.597 m2 tại phường An Bình thuộc quy hoạch đất quy hoạch ga: Trước mắt, khoanh vùng các trường hợp cán bộ, nhân viên da đang sử dụng (5 trường hợp), quản lý chặt chẽ khu đất, trường hợp phát sinh vi phạm lãnh đạo UBND phường phải chịu trách nhiệm.

Khu đất công tại công ty Thành Lễ: Giao Phó Chủ tịch phụ trách đô thị làm việc với công ty Thành Lễ về việc tiếp nhận và bàn giao khu đất.

Phần đất có diện tích 42.857,8 m2 của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Đối với phần đất Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đề xuất gia hạn thời gian bàn giao đến 30/6/2023 đã được UBND TP. Dĩ An thống nhất chủ trương giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm theo dõi, tiếp nhận, thiết lập quản lý khi hết thời hạn, giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND phường Dĩ An kiểm tra, xử lý buộc tháo dỡ trụ ATM, mái che của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Nam Bình Dương trả lại đất lấn chiếm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý.

Ngoài ra, đối với mỏ đá hồ Bình An theo các quyết định của UBND tỉnh Bình Dương thu hồi đất của 03 công ty: Công ty Cơ khí và khai thác đá sỏi, Công ty Thương mại tổng hợp Thuận An và Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương, giao UBND TP. Dĩ An thiết lập quản lý. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ xác định rõ vị trí phần đất có diện tích 7,7 ha ở khu vực này.

Đối với khu đất núi Châu Thới (bê tông 6), Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hỗ trợ UBND phường Bình An đo đạc và hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), thiết lập quản lý đất công theo quy định. Tổng hợp tham mưu UBND TP. Dĩ An kế hoạch, phương án sử dụng đất sau khi báo cáo.

Được biết, toàn tỉnh Bình Dương có tổng số 8.177 vị trí (thửa) đất công, với tổng diện tích khoảng 2.885,25 ha. Trong đó, đất sử dụng vào mục đích công cộng do Nhà nước quản lý là 376 vị trí với diện tích 298,31 ha; đất xây dựng trự sở cơ quan, công trình sự nghiệp là 1.519 vị trí với diện tích 580,35 ha; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn (quỹ đất 5%) là 6.267 vị trí, diện tích 1.424,54 ha; đất đã thu hồi theo Điều 64, 65 Luật Đất đai năm 2013 là 34 vị trí, diện tích 174,16 ha... Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hiện được giao quản lý 9 khu đất với tổng diện tích là 23,98 ha.