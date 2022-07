Bình Dương xuất khẩu đạt 19 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương phục hồi khá, trị giá xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 19 tỷ USD, xuất siêu hơn 6,1 tỷ USD.

Trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,478 tỷ USD, kế đến là thị trường EU đạt hơn 2,2 tỷ USD, Hàn Quốc, Nhật Bản đạt hơn 1,8 tỷ USD; Đài Loan đạt hơn 1,4 tỷ USD và Hồng Kông đạt gần 1,4 tỷ USD,...

Tổng số doanh nghiệp tăng 7,9% so cùng kỳ, lao động giảm 4,8% so cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước số lao động tăng 8,1% so cùng kỳ, số lao động giảm 1,6% so cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có số doanh nghiệp giảm 14,8%, số lao động giảm 17,8%.

Dù số doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2021 nhưng số lao động giảm do số doanh nghiệp đi vào hoạt động đa số có quy mô nhỏ hơn so với cùng kỳ năm 2021. Các ngành có số lao động giảm so với cùng kỳ năm 2021 tập trung các ngành dệt may, ngành giấy, ngành gỗ.

Hơn 3300 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng vốn đăng ký 21.257 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 15/6, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới là 3.309 doanh nghiệp, tăng 3,4% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký 21.257 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn là 777 doanh nghiệp, với tổng vốn tăng là 18.533 tỷ đồng. Tỉnh Bình Dương có 124 doanh nghiệp nước ngoài điều chỉnh tăng tổng số vốn thêm hơn 2,5 tỷ USD. Trong đó, số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới là 30 dự án với tổng số vốn đăng ký là vốn 1.787 triệu USD, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ và 12 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký là 16,7 triệu USD.

Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2022 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong có 8/11 nhóm hàng có chỉ số tăng, tập trung dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 5%.

Tổng thu ngân sách đạt 34.800 tỷ đồng, đạt 58% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh và Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, thu nội địa 23.900 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, giảm 9% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu 10.900 tỷ đồng, đạt 61% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ…

Trên các lĩnh vực khác, tỉnh Bình Dương cũng đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật như: Ngành giáo dục kết học kỳ 1, kết quả học lực khá và giỏi khối trung học cơ sở đạt 58,9%, khối trung học phổ thông đạt 69,9%; kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2022 đạt 34 giải...

Lĩnh vực y tế Bình Dương cũng có tỷ lệ bao phủ vaccine cao so với cả nước, cơ bản hoàn thành bao phủ vaccine mũi 1, mũi 2; đẩy mạnh tiêm mũi 3, mũi 4 và tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nên số ca mắc mới, chuyển nặng, tử vong giảm sâu trong 6 tháng đầu năm 2022.