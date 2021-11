Blog chứng khoán: Cơ hội ở blue-chips

Phiên đáo hạn hôm nay không có gì bất ngờ, blue-chips yếu sẵn từ trước nên chỉ có VIC là biến số. Giờ là lúc lật lại câu hỏi nếu blue-chips tiếp tục điều chỉnh mạnh hơn, làn sóng đầu cơ có nguội đi?

Biến động của blue-chips hôm nay không hẳn là mang tính thời điểm, dù các ngày đáo hạn thì cường độ biến động thường tăng lên. Nếu blue-chips không yếu thì ép xuống cũng không dễ dàng.

VN30 đã gia tăng xác suất điều chỉnh từ tuần trước và liên tục các phiên kiểm định ngưỡng hỗ trợ tương ứng MA20 với biên độ hẹp dần và thanh khoản cao thì khả năng suy yếu cũng cao lên. Cú dập cuối ngày hôm nay nếu có gắng sức thì cũng chỉ là ở VIC, VHM, còn loạt trụ như HPG, GAS, TCB, VPB, VCB thì dù không đáo hạn, “cửa” giảm cũng vẫn cao.

Mức giảm trên 1% ở VN30 đã khiến xu hướng ngắn hạn của chỉ số này xấu thêm. Số lớn blue-chips (20/30 mã) đang lỗ T+3, T+4. Sự tách biệt của các mã đầu cơ tiếp tục điến vào giai đoạn thử thách hơn khi xu hướng giảm ở blue-chips có thể tiếp tục, thậm chí là tăng dần cường độ. Vẫn sẽ có những mã đi ngược dòng, nhưng trạng thái nóng trên diện rộng có thể không còn.

Vẫn giữ quan điểm nên chốt dần các cổ phiếu đầu cơ. Nhóm chứng khoán hôm nay rực rỡ, chốt lời rất dễ. Các mã đầu cơ nhìn chung dòng tiền vẫn mạnh. Dòng tiền là yếu tố quyết định nên chừng nào tiền vẫn còn vào, giá vẫn có thể tăng. Vấn đề là nếu mọi thứ đổi chiều, thanh khoản là cái bẫy quá lớn. Tình trạng chặn mua trần cả triệu cổ có thể là mới với những người chưa từng chứng kiến, nhưng lịch sử đã cho thấy đó chưa chắc đã phải là tiền muốn mua thực.

Điểm khác của làn sóng đầu cơ hiện tại là có quá nhiều tiền mới. Quy mô giao dịch liên tục đạt đỉnh cao mới nên tính chất cũng có thể thay đổi so với quá khứ. Thực tế là trong 4 tháng qua có vài nhịp xuất hiện đợt xả ở các mã nhỏ, nhưng xu hướng tăng quay lại rất nhanh. Điều này tạo cảm giác giá không thể xuống sâu được và lôi kéo dòng tiền chốt non quay lại làm vòng nữa. Dù có thể khác biệt về cường độ, thời gian, nhưng đoạn cuối thì luôn giống nhau, khi dòng tiền vào đạt điểm bão hòa, do người đã có nhiều cổ không thể/không muốn mua thêm nữa mà muốn hiện thực hóa lợi nhuận. Cuộc chơi đầu cơ luôn là mua thời gian sống và ảnh hưởng dây chuyền không liên quan gì đến yếu tố cơ bản.

Với blue-chips, cơ hội mua đang tới, chỉ cần kiên nhẫn. Dòng tiền sau khi no nê ở các mã đầu cơ cũng sẽ quay lại blue-chips khi mức định giá trở nên rẻ hơn. Với một triển vọng tích cực những tháng tới thì giảm là điều kiện để tăng tốt hơn.

F2 hôm nay duy trì basis +5,6 điểm cuối ngày có thể là chiết khấu trước cho cơ hội phục hồi ngày mai. Đó có thể là đặt cược cho những biến động hôm nay là mang tính thời điểm. Tuy nhiên cũng có thể F2 thanh khoản còn kém nên ATC chưa phản ánh đủ cung cầu (1.409 hợp đồng giao dịch đợt ATC). Với diễn biến ngày một xấu đi ở blue-chips, cửa Short thuận hơn. Các nhịp hồi lên có thể canh Short.

VN30 chốt hôm nay tại 1503.42. Cản gần nhất ngày mai là 1507; 1514; 1520; 1523; 1530; 1535; 1543. Hỗ trợ 1502; 1497; 1493; 1487; 1482; 1477; 1473; 1468; 1464.

VN30 yếu rất rõ hôm nay, cửa giảm lớn hơn cửa tăng

