Blog chứng khoán: Thử thách ngắn hạn

Một đợt chốt lời ngắn hạn xuất hiện chiều nay có thanh khoản khá cao. Nhìn vào diễn biến của độ rộng chỉ số thì hoạt động bán ra tăng dần ngược chiều với đà đi lên của VNI. Có vẻ hiện tượng kéo trụ đang gây ra phản ứng ngược.

Mốc 1800 điểm được phá vỡ từ khoảng 2h10 nhưng tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu thời điểm này chỉ là 0,58/1. Đến lúc đóng cửa, VNI lên 1800,65 điểm (+1,41%) nhưng tỷ lệ chỉ còn 0,54/1. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu tốt nhất là đầu phiên sáng, khoảng 5,54/1, nghĩa là rất nhiều mã đã đảo chiều kiểu tăng trước, giảm sau, chưa kể số còn xanh hầu hết cũng đã lùi giá xuống.

Nhìn chung đây là biểu hiện rõ ràng của áp lực bán mạnh hơn, kết quả của biên lợi nhuận ngắn hạn khá tốt những ngày gần đây. Chốt lời không có gì sai vì tâm lý ngắn hạn vẫn đang chi phối, bất chấp bối cảnh quốc tế vẫn khá êm dịu. Vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran dự kiến bắt đầu vài ngày nữa và giá dầu tương lai vẫn chỉ đang loanh quanh 91-95 USD/thùng (cho hai loại dầu). Đây là điều mà vài tuần trước thị trường mơ ước, nhưng lúc này chưa đủ động lực để tạo niềm tin bền vững.

Như đã nhận định trước đó, cung cầu lúc này mang tính chất ngắn hạn là chính. Ngay cả những quan điểm dài hạn cũng không dám đặt cược lớn vì không ai dám chắc tình hình hòa hoãn hiện tại có dẫn đến một kịch bản kết thúc xung đột hay không. Đợt bán chiều nay không có sự thúc đẩy từ sự kiện lớn nào và có thể xác định chỉ là hoạt động ngắn hạn. Ngoài phiên đột biến thanh khoản hôm 8/4 vừa qua thì giao dịch sau đó khá nhỏ. Tuy VNI đang tiến về vùng đỉnh lịch sử nhưng cổ phiếu thì còn “lẹt đẹt” rất sâu. Vì vậy chỉ số không nhất thiết phản ánh ngưỡng xả ở cổ phiếu.

Giá cổ phiếu tăng dần thì luôn có những đợt chốt lời trên đường đi. Đó là những thời điểm thị trường thể hiện khả năng hấp thụ hoặc bộc lộ quan điểm. Trong vài phiên tới nhu cầu bán có thể còn xuất hiện tiếp, miễn sao sức ép không khiến giá biến động quá lớn thì vẫn chỉ là các dao động thông thường. Thanh khoản trong tình huống giảm giá nên nhỏ, thậm chí tổng thanh khoản nhỏ cũng là tốt.

Thị trường cũng có thể sẽ xuất hiện hiệu ứng đảo dòng tiền ngắn hạn khi các nhà đầu tư chốt lời mã này sẽ xoay sang chọn mua mã khác. Bối cảnh lúc này không xấu như giai đoạn cuối tháng 3 khi xung đột còn leo thang và chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Thị trường chưa có động lực tăng mạnh nhưng cũng chưa thấy rủi ro để quay lại trạng thái hoảng sợ.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động rất hẹp nhưng nhiều thời điểm vẫn basis vẫn dương, rất khó giao dịch. VN30 dao động quanh 1959.xx nhưng không có đủ sức mạnh để lên cao hơn và cũng không chịu ảnh hưởng đủ xấu để giảm. Kiểu dao động này là khó chịu nhất, rất dễ thua lỗ vì vào ra cắt lỗ liên tục. Ngay cả nhịp VIC, VHM kéo lên mạnh thì VN30 vẫn bị cân bằng ở các cổ phiếu khác giảm giá.

Tính từ thời điểm đảo kỳ hạn ngày 19/3 đến nay thì lợi thế đang nằm trong tay Long và triển vọng cao là phiên đáo hạn sẽ bình yên, thậm chí tăng. Ngoài ra số lượng hợp đồng mở đang khá thấp so với bình quân các phiên cận đáo hạn trước đó.

VN30 chốt phiên hôm nay tại 1961.6. Cản gần nhất ngày mai là 1969; 1982; 1997; 2006; 2015; 2027. Hỗ trợ 1959; 1949; 1940; 1923; 1907; 1892.

