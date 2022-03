Blog chứng khoán: Trụ bị “thả rơi”, cổ phiếu điều chỉnh lành mạnh

Cầu đỡ ở VCB trong đợt ATC đột ngột bốc hơi khiến giá đóng cửa dự kiến tụt rất sâu. Ngay vài phút bước vào đợt đóng cửa giá VCB đã rơi thẳng xuống 83.5 dù trước đó vẫn chốt tại 84.6. Hai bước giá bán được che trên giá ATC cũng có khối lượng nhỏ và không thay đổi nhiều trong suốt thời gian dồn lệnh.

Bên mua ở VCB cũng che giá và chỉ chặn ở mốc 83.5 nên cuối cùng dù lượng bán rất nhỏ cũng khiến cổ phiếu này biến động mạnh. VCB từ 84.6 rơi xuống 83.5 tức là giảm tới gần 1,3% chỉ trong 1 lần khớp. Mức giảm này không được cân bằng lại bằng các cổ phiếu khác, khiến VNI rơi qua ngưỡng 1.500 điểm.

Ảnh hưởng từ biến động của VCB là chủ đạo khiến chỉ số giảm. Tuy nhiên điều này cũng không thay đổi gì lớn trong bức tranh chung của thị trường. Việc điều tiết chỉ số bằng trụ đã được dự kiến trước và blue-chips chưa phải lúc thể hiện sức mạnh. Việc VNI được hay mất 1.500 lúc này không quan trọng vì có thể thay đổi trong vòng “một nốt nhạc”. Quan trọng là cổ phiếu cụ thể của mỗi người như thế nào.

Ngoài blue-chips, phần còn lại của thị trường vẫn tốt. Đầu tiên là sự phân hóa lộ rõ, độ rộng tổng thể ở HSX là cân bằng. Thậm chí biên độ tăng giá còn áp đảo so với biên độ giảm, nghĩa là có xác suất cao hơn đối với cổ phiếu trong danh mục tăng giá.

Thứ hai, dòng tiền vào thị trường vẫn duy trì, ngay cả khi cổ phiếu ngân hàng hút tiền rất kém và VN30 cũng có thanh khoản suy giảm. Đây là lúc tiền chọn cổ, nên thanh khoản sẽ lớn ở những mã được chú ý và biến động giá cũng khác với xu hướng chỉ số.

Dòng tiền đang có vẻ ưu tiên cổ phiếu vừa và nhỏ hơn là blue-chips. Phiên có thể gọi là điều chỉnh hôm nay có biên độ giảm ở cổ phiếu không rộng. Tại HSX biên độ giảm trên 1% chỉ xuất hiện với 60 cổ. Nếu xét từ ngưỡng thanh khoản 100 tỷ trở lên thì chỉ có 12/68 mã điều chỉnh hơn 1%. Như vậy dòng tiền vào đủ tốt để cân bằng giá vùng dưới tham chiếu, nâng đỡ biên độ điều chỉnh hẹp. Đây là điều chờ đợi ở các phiên điều chỉnh vì nếu giá giảm là cơ hội để mua, cầu sẽ giăng lưới vùng thấp. Biên độ thấp hơn tham chiếu bao nhiêu cũng thể hiện quan điểm kỳ vọng của người mua.

Vẫn giữ quan điểm thị trường giảm như hôm nay là tốt cho việc chọn mua. Quá trình tích lũy cổ phiếu vẫn đang diễn ra và mức thanh khoản chung trên 20k tỷ là ổn. Việc đánh giá cơ hội qua chỉ số là không hợp lý lúc này, trừ phi chỉ số có động thái kích thích thay đổi tâm lý như vượt ra khỏi vùng đi ngang tích lũy theo hướng lên hoặc xuống. Cổ phiếu điều chỉnh lúc này dựa trên cung cầu nội tại hơn là chịu tác động tâm lý từ chỉ số. Vì vậy chỉ nên quan tâm tới dao động và thanh khoản của từng mã.

Thị trường phái sinh hôm nay co basis đáng kể so với hôm qua, thể hiện tâm lý chiết khấu đã không còn mạnh. Setup Long rất đẹp lúc gần 11h khi VN30 điều chỉnh và dừng chuẩn ở 1497.xx, basis âm hơn 5 điểm và F1 đang ở sát hỗ trợ 1491.xx. Tuy nhiên chiều lên VN30 bị cản trở bởi một số trụ HPG, VPB trong khi phía kéo là ACB, TCB, FPT. Đặc biệt FPT gặp cản quanh 97. VN30 do vậy không thể tới 1506.xx dù đã lên cao nhất 1505.

Dù các chỉ số bị ép xuống cuối ngày nhưng phái sinh cũng bắt đầu cho tín hiệu tốt hơn, basis F1 giảm chênh lệch xuống -3 điểm cuối ngày. Thanh khoản F1 tiếp tục giảm 10% so với hôm qua. Xu hướng giảm OI cho thấy động lực Short đang nhẹ đi. Khả năng cao basis sẽ còn hẹp nữa vào phiên cuối tuần. Chiến lược tiếp tục là canh mua cổ phiếu và canh Long phái sinh.

VN30 chốt hôm nay tại 1497.44, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 1503; 1506; 1510; 1515; 1519; 1521; 1523; 1530; 1534. Hỗ trợ 1491; 1487; 1484; 1482; 1474.

Basis F1 đang co lại là một tín hiệu mạnh.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.